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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lietuviai užsienyje: Valivonis atliko rezultatyvų perdavimą, Nausėda atrėmė 16 iš 19 smūgių

2026-09-19 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 23:40
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Šeštadienį aukščiausioje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte namuose 2:1 įveikė „Kuortanę“. Lietuvė per 10 min. 19 sek. atliko 1 smūgį į vartus.

Simonas Valivonis | „Stop“ kadras

Šeštadienį aukščiausioje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte namuose 2:1 įveikė „Kuortanę“. Lietuvė per 10 min. 19 sek. atliko 1 smūgį į vartus.

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TPS (3 tšk.) pakilo į 5-ą vietą tarp 8 ekipų.

Pajėgiausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda išvykoje 0:3 neatsilaikė prieš „ZSC Lions“. Lietuvis žaidė 15 min. 56 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.

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„Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo varžovų arenoje 2:3 turėjo pripažinti „SC Rapperswil-Jona Lakers“ pranašumą.

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„Fribourg-Gotteron“ (3 tšk.) nukrito į 12-ą vietą, o „Servette“ (1) – į paskutinę – 14-ą – poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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Stipriausioje Norvegijos lygoje Fausto Nausėdos atstovaujama „Stjernen“ ekipa savo arenoje 2:3 pralaimėjo Lilehamerio klubui. Vartininkas iš Lietuvos atrėmė 16 iš 19 varžovų smūgių bei 27 sekundėms buvo pakeistas papildomu aikštės žaidėju.

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„Stjernen“ (3 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Oilers“ (0) yra priešpaskutinė – 8-a.

Baltijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) komanda 2:9 neturėjo vilčių prieš Rygos „HK Mogo/RSU“ (Latvija). Lietuvis kartą atakavo vartus, blokavo 1 varžovų smūgį, atliko jėgos veiksmą ir laimėjo 5 iš 12 ritulio išmetimų.

Tris lietuvius savo gretose turinti Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) išvykoje 2:3 nusileido Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija). Simonas Valivonis atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus atakavo vartus, blokavo 3 varžovų smūgius ir pralaimėjo vieną ritulio išmetimą, o Šarūnas Baltrūnas ir Ignas Kaupaitis nežaidė.

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„HK Liepaja“ (6 tšk.) nukrito į 2-ą vietą, o „Capitals“ (4 tšk.) žengia 4-a tarp 9 ekipų.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumą besigydančio Marijaus Dumčiaus namie 3:2 įveikė Jesenicės HD (Slovėnija).

„KHL Sisak“ (3 tšk.) įsitaisė 5-oje vietoje tarp 13 komandų.

Šveicarijos antroje lygoje brolių Krakauskų atstovaujama „EHC Arosa“ komanda svečiuose 2:4 turėjo pripažinti „GDT Bellinzona Snakes“ pranašumą. Emilijus gavo 2 baudos min., o Titas nežaidė.

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„EHC Arosa“ (0 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 9-a.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu išvykoje 3:0 nugalėjo Manglerudo „Star“. Lietuvis 3 kartus smūgiavo į vartus.

„Comet“ (3 tšk.) 8 komandų pirmenybėse užima 2-ą vietą.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ komanda savo arenoje 3:4 pralaimėjo prieš „HC Lugano“. Lietuvis nepasižymėjo.

„LHC Academy“ (19 tšk.) su Benu Andrejausku užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (11) su D. Čečekovu ir Robertu Dobrinskiu – 8-ą, o „Futur Hockey“ (3) yra paskutinė – 13-a

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