Lietuviai užsienyje: Valivonis atliko rezultatyvų perdavimą, Nausėda atrėmė 16 iš 19 smūgių

TPS (3 tšk.) pakilo į 5-ą vietą tarp 8 ekipų.
Pajėgiausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda išvykoje 0:3 neatsilaikė prieš „ZSC Lions“. Lietuvis žaidė 15 min. 56 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo varžovų arenoje 2:3 turėjo pripažinti „SC Rapperswil-Jona Lakers“ pranašumą.
„Fribourg-Gotteron“ (3 tšk.) nukrito į 12-ą vietą, o „Servette“ (1) – į paskutinę – 14-ą – poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Stipriausioje Norvegijos lygoje Fausto Nausėdos atstovaujama „Stjernen“ ekipa savo arenoje 2:3 pralaimėjo Lilehamerio klubui. Vartininkas iš Lietuvos atrėmė 16 iš 19 varžovų smūgių bei 27 sekundėms buvo pakeistas papildomu aikštės žaidėju.
Stavangerio „Oilers“ su Daniilu Kovalenko namuose 3:6 nusileido „Nidaros“. Lietuvis žaidė lygiai 16 min. ir nepasižymėjo.
„Stjernen“ (3 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Oilers“ (0) yra priešpaskutinė – 8-a.
Baltijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) komanda 2:9 neturėjo vilčių prieš Rygos „HK Mogo/RSU“ (Latvija). Lietuvis kartą atakavo vartus, blokavo 1 varžovų smūgį, atliko jėgos veiksmą ir laimėjo 5 iš 12 ritulio išmetimų.
Tris lietuvius savo gretose turinti Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) išvykoje 2:3 nusileido Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija). Simonas Valivonis atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus atakavo vartus, blokavo 3 varžovų smūgius ir pralaimėjo vieną ritulio išmetimą, o Šarūnas Baltrūnas ir Ignas Kaupaitis nežaidė.
„HK Liepaja“ (6 tšk.) nukrito į 2-ą vietą, o „Capitals“ (4 tšk.) žengia 4-a tarp 9 ekipų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumą besigydančio Marijaus Dumčiaus namie 3:2 įveikė Jesenicės HD (Slovėnija).
„KHL Sisak“ (3 tšk.) įsitaisė 5-oje vietoje tarp 13 komandų.
Šveicarijos antroje lygoje brolių Krakauskų atstovaujama „EHC Arosa“ komanda svečiuose 2:4 turėjo pripažinti „GDT Bellinzona Snakes“ pranašumą. Emilijus gavo 2 baudos min., o Titas nežaidė.
„EHC Arosa“ (0 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 9-a.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu išvykoje 3:0 nugalėjo Manglerudo „Star“. Lietuvis 3 kartus smūgiavo į vartus.
„Comet“ (3 tšk.) 8 komandų pirmenybėse užima 2-ą vietą.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ komanda savo arenoje 3:4 pralaimėjo prieš „HC Lugano“. Lietuvis nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (19 tšk.) su Benu Andrejausku užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (11) su D. Čečekovu ir Robertu Dobrinskiu – 8-ą, o „Futur Hockey“ (3) yra paskutinė – 13-a
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.