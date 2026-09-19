Čižas ir Kaleinikovas spindėjo Vokietijoje

„Ilves“ (11 tšk.) tarp 17-os klubų rikiuojasi 3-ias.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ ekipa namuose po baudinių serijos 3:4 nusileido „HC Ajoie“. Lietuvis žaidė 14 min. 47 sek. ir 4 kartus atakavo vartus.
„Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo savo arenoje 4:2 susitvarkė su „Lausanne HC“ pasipriešinimu.
„Fribourg-Gotteron“ (3 tšk.) užima 8-ą vietą, o „Servette“ (1) – 12-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Slovakijos aukščiausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ komanda savo arenoje 1:4 turėjo pripažinti „HK Poprad“ pranašumą. Lietuvis žaidė 21 min. 43 sek., 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 3 varžovų smūgius.
„HC Prešov“ (0 tšk.) nukrito į paskutinę – 12-ą – poziciją.
Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) „EV Fussen“ su Ugniumi Čižu svečiuose 4:2 įveikė „Erding Gladiators“. Lietuvis įmušė įvartį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir gavo 2 baudos min.
Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa savo arenoje 2:4 neatsilaikė prieš Leipcigo „KSW Icefighters“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir buvo išvytas iš aikštės, gavęs 25 baudos min.
Rostoko „Piranhas“ su Marku Kaleinikovu namuose 4:1 įveikė Hanoverio „Indians“. Lietuvis įmušė 2 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą ir 4 sykius atakavo vartus.
Šiaurės konferencijoje „Piranhas“ (3 tšk.) užima 4-ą vietą, o „Hammer Eisbaren“ (0) – 7-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (3 tšk.) rikiuojasi 3-ia tarp 14 ekipų.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje Dariaus Adakausko atstovaujama „Rogle BK“ komanda savų žiūrovų akivaizdoje 2:6 neatsilaikė prieš „Frolundą HC“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Rogle BK“ (9 tšk.) Pietų konferencijoje tarp 12 komandų užima 4-ą vietą.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje „Fribourg-Gotteron“ po baudinių serijos 3:4 neatsilaikė prieš kitą „lietuvišką“ komandą – „LHC Academy“. Pralaimėjusiųjų gretose D. Čečekovas pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o Robertas Dobrinskis nežaidė. „LHC Academy“ narys Benas Andrejauskas realizavo baudinį.
„LHC Academy“ (19 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (11) – 7-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (3) su Tadu Šližiu yra paskutinė – 13-a.
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