Eurolygos klubų treneriai: kas sėdi ant karštosios kėdės, o kas džiaugiasi stabilumu?

Kasmet komandos sezono metu atlieka daug permainų vyriausiojo trenerio poste – praėjusiame sezone aštuoni klubai keitė strategus sezono metu. Kasmet konkurencija tik didėja, todėl tendencija turėtų išlikti panaši. Krepsinis.net kviečia pažvelgti į visų strategų situacijas prieš sezono startą.
Laso
Realiausi kandidatai netekti darbo
Pablo Laso (Stambulo „Anadolu Efes“). Pernai ispanas perėmė vairą iš Igorio Kokoškovo, bet rezultato tai nedavė – vos 19 vieta su 12 pergalių ir 26 pralaimėjimais. Vasarą „Anadolu“ norėjo pakeisti strategą, tačiau P.Laso išsaugojo savo postą. Daug permainų vasarą su šešiais naujokais ir Mike‘u Jamesu priešakyje bandys grąžinti Stambulo ekipą į kovą dėl atkrintamųjų, bet jeigu viskas nesiklostys taip, kaip norima, su P.Laso nebus laukiama ir ieškomas naujas strategas.
Aleksanderis Sekuličius (Barselonos „Barcelona“). Katalonai subūrė visiškai naują komandą su daug Europoje nežaidusių krepšininkų priešakyje. Tai tarsi bylotų, kad slovėnas turės pasitikėjimo kreditą, bet „Barcelona“ organizacija nesusitaikys su dar vienu sezonu esant lentelės viduryje ir A.Sekuličius tikrai nėra saugus. Permainų tikimybę didina ir tai, kad jo kontraktas nėra brangus ir jį nutraukus nebūtų didelė finansinė našta klubui. Taip pat A.Sekuličiaus sugebėjimai kelia nemažai klausimų, todėl jį sodiname ant karštosios kėdės.
Dimitris Itoudis (Tel Avivo „Hapoel“). Jau praėjusiame sezone graiką buvo norima pakeisti kitu specialistu, bet tada Vassilis Spanoulis nenorėjo keltis į šią komandą. „Hapoel“ ambicijos šiemet tik auga sustiprinus komandą ir jeigu pasitaikys bent jau panaši duobė, kokia buvo pernai, D.Itoudis bus atleistas.
Joanas Penarroya (Belgrado „Partizan“). Pernai atvykęs ispanas sugebėjo stabilizuoti situaciją ir vienu metu „Partizan“ rodė puikų žaidimą. Kalbama, kad katalonas būtų netekęs darbo, jeigu „Crvena Zvezda“ būtų laimėjusi Adrijos pirmenybes arba Serbijos lygą, bet kadangi taip nenutiko, „Partizan“ pyktis nebuvo toks didelis. Vis dėlto J.Penarroya lieka ant karštosios kėdės ir jeigu tik sezono starte arba jo metu „Partizan“ kris į duobę ir tūnos turnyrinės lentelės pabaigoje, bus imamasi permainų. Jau buvo nuostaba, kad J.Penarroya gavo darbą „Partizan“ gretose. Atvykęs jis tikrai suvaldė situaciją ir vėliau „Partizan“ žaidė neblogą krepšinį, kai grįžo Carlikas Jonesas, tačiau pasitikėjimo kredito nėra užsitarnavęs.
Galbiati
Didelė galimybė permainoms
Ibonas Navarro (Belgrado „Crvena Zvezda“). Ispanas tapo kitokios komandos vizijos pradininku, kai vietoje patikrintų Eurolygos strategų renkamasis čia dar nepažįstamas treneris. Kitame klube I.Navarro būtų prie „mažai galimybių permainoms“ skilties, bet „Crvena Zvezda“ yra dažniausiai strategus keičianti organizacija, tad I.Navarro tikrai negali jaustis saugus, nes kantrybės yra mažai. Klubo lūkestis yra būti atkrintamosiose, tad spaudimas ir reikalavimai yra tikrai dideli.
Paolo Galbiati (Vitorijos „Baskonia“). Italas vasaros metu jau buvo nepageidaujamas baskų krašte ir buvo laukiama jo susitarimo su „Barcelona“, bet taip nenutiko ir teko toliau likti su šiuo treneriu. Krepsinis.net žiniomis, P.Galbiati pasižymi keistu charakteriu ir tai jau pernai kliuvo klubo vadovams, o ir rezultatai nebuvo geri. Jeigu baskai buksuos, P.Galbiati neteks savo darbo. Čia turbūt galima žiūrėti ne tik į Eurolygos kovas, bet ir į Ispanijos, nes pagal esamą sudėtį „Baskonia“ yra viena iš kelių pretendenčių į paskutinę poziciją.
Xavieras Albertas (Valensijos „Valencia“). Pernai finalo ketverte žaidusi „Valencia“ stipriai nukraujavo netekusi visų savo lyderių ir vyr. trenerio, o vairą patikėjo jaunam specialistui, kuris tokio darbo ragavo tuomet, kai teko pakeisti iki tol atleistus strategus. Šansas duotas, bet jeigu juo nebus pasinaudota, „Valencia“ nelauks ir pasisamdyti kitą strategą, o X.Albertas galės grįžti į asistento poziciją. Ispanijoje kalbama, kad štabe esantis Israelis Gonzalezas yra tarsi saugiklis, kad jeigu komandai nesiseks, jis bus naujas strategas.
Kattashas
Mažai šansų permainoms
Giuseppe Poeta (Milano „EA7 Emporio Armani“). Pernai Ettore Messiną pakeitęs strategas darbavosi neblogai, bet tai nebuvo ryškūs rezultatų pokyčiai. Dabar atliktos permainos sudėtyje ir pakviesti žaidėjai, kurie labiau tinka G.Poetos vizijai – net aštuoni nauji žaidėjai. G.Poeta turi klubo vadovų pasitikėjimą ir jeigu komanda net buksuos, vargu, ar bus imamasi permainų sezono metu. Jaunas treneris ir jam reikia suteikti laiko, kai komanda visiškai suburta iš naujo ir pakeitus visus lyderius.
Odedas Kattashas (Tel Avivo „Maccabi“). Specialistas jau praėjusiame sezone galėjo būti pakeistas, bet tada žaidėjai parodė pasitikėjimą strategu ir klubo vadovai pasiliko jį. Viskas pasikeitė ir „Maccabi“ ėmė skinti pergales bei turėjo realias galimybes patekti į įkrintamąsias po geros pergalių serijos, bet keli pralaimėjimai užvėrė duris žengti tolyn. Pratęsta sutartis su O.Kattashu sufleruoja, kad jis įtikino klubo vadovus juo pasitikėti.
Maxime‘as Lefevre‘as (Paryžiaus „Paris“). Dar vienas turnyro debiutantas. Iš NBA atvykęs prancūzas tęs tą pačią komandos žaidimo liniją. Pernai „Paris“ atliko permainas stratego poste, bet dabar toks variantas yra mažai tikėtinas, nes klubo vadovai labai tiki M.Lefevre‘o sugebėjimais. Jeigu „Paris“ visiškai skęs lentelės dugne, tuomet bus imamasi permainų, bet jie mažai tikėtini.
Alexas Mumbru (Bolonijos „Virtus“). Ispanas stoja prie komandos, kuri visiškai pasikeitė, vairo. Klubo vadovai patys deklaravo, kad artėjantis sezonas yra pereinamasis, kai norima apšaudyti Eurolygos naujokus ir prisitaikyti prie sumažėjusio biudžeto. Akivaizdu, kad „Virtus“ nesitaiko į aukštas pozicijas ir net pralaimėjimų virtinė neišvers A.Mumbru iš savo posto, nebent Italijos lygoje taip pat bus stipriai buksuojama. Pernai Duško Ivanovičius neteko darbo tik po to, kai sukilo žaidėjai, o ne klubo vadovų iniciatyva. Veikiausiai ir A.Mumbru atveju pasikeitimai yra mažai tikėtini.
Tomas Masiulis (Kauno „Žalgiris“). Debiutiniame sezone į Eurolygos atkrintamąsias komandą atvedęs ir vietinėje lygoje vos vieną pralaimėjimą per visą sezoną patyręs strategas tikrai užsirekomendavo. Taip, dabar „Žalgirio“ ambicijos auga sulig padidėjusiu biudžetu ir Jono Valančiūno figūra sudėtyje, bet T.Masiulis turi pasitikėjimo kreditą. Žinant, kaip „Žalgirio“ viduje profesionaliai vyksta treniruočių procesas ir pasiruošimas mačams, net ir bloga atkarpa nemažintų tikėjimo treneriu. Istorija rodo, kad po Eurolygos atkrintamųjų Kazys Maksvytis ilgai neišbuvo prie vairo kitame sezone, bet nebūtinai ji turi kartotis dabar. Turint omenyje išaugusias klubo ambicijas, permainoms šansas yra, bet jis nėra didelis.
Jasikevičius
Visiškai saugios darbo vietos
Dušanas Alimpijevičius (Stambulo „Bešiktaš“). Serbas nelaimėjo Europos taurės su Turkijos klubu, bet vieta Eurolygoje atsirado bankrutavus Monako komandai. Didelių lūkesčių „Bešiktaš“ neturi, tad net jeigu ekipa bus kažkur turnyrinės lentelės dugne, D.Alipjevičius yra saugus, nebent nesiseks ir Turkijos lygoje. D.Alipjevičius buvo viliojamas į Belgradą, bet klubo vadovai jam padidino algą ir pratęsė sutartį, tad pasitikėjimo kreditų jis tikrai turi.
Xavieras Pascualis (Dubajaus „Dubai“). Katalonas buvo išpirktas iš Barselonos klubo ir jam suteikti įrankiai siekti aukščiausių tikslų. Dubajaus ekipa nori būti finalo ketverte ir kovoti dėl titulo. Žinant X.Pascualio įtaką ir sugebėjimus, „Dubai“ neturėtų kristi labai žemai, o jis savo darbą tikrai išsaugos, jeigu net viskas nevyks pagal planą, nes per vienerius metus nebūtinai galima pasiekti gerus rezultatus.
Antonas Gavelas (Miuncheno „Bayern“). Eurolygos debiutantas, kuris Vokietijoje jau trejus metus yra vertinamas kaip labai geras treneris. „Bayern“ vadovai pasižymi kantrybe ir vokišku racionalumu, tad A.Gavelas yra saugus. Pernai Gordonas Herbertas net ir rodant prastus rezultatus nebuvo atleidžiamas, kol nepasitraukė pats. Slovakas turėtų išbūti klube bent jau vieną sezoną, nepaisant kokie bus rezultatai.
Šarūnas Jasikevičius (Stambulo „Fenerbahče“). Daug rašyti neverta – čempionų titulas su klubu laimėtas, finalo ketvertas pasiektas. Šaras yra neliečiamas Stambulo klube, o su esama sudėtimi jis tikrai nepaslys reguliariajame sezone.
Tony Parkeris (Vilerbano ASVEL). Klubo savininkas pats savęs tikrai neatleis. Debiutinis T.Parkeris sezonas vyr. trenerio poste ir jis jo tikrai nepaliks.
Georgios Bartzokas (Pirėjo „Olympiacos“). Laimėtas Eurolygos titulas ir pratęsta sutartis suteikia visišką pasitikėjimo kreditą šiuo graiku.
Željko Obradovičius (Atėnų „Panathinaikos“). Jeigu pernai Erginas Atamanas nebuvo atleistas, tai jau daug pasako. Željko autoritetas ir įtaka dar didesnė, todėl sunku įsivaizduoti, kad jis galėtų netekti darbo sezono metu. Juolab, kad turi geriausią visų laikų Eurolygos komandos sudėtį ir čia susimauti reguliariajame sezone praktiškai nėra šansų.
Pedro Martinezas (Madrido „Real“). Už didelę išpirką iš Valensijos klubo išpirktas strategas yra vertinamas kaip puikus taktikas ir turi autoritetą. Vargu, ar „Real“ jau sezono metu imtųsi keisti P.Martinezą.
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