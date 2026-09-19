Olberkis šventė pergalę Irake, Vaitukaitytės klubas pralaimėjo Prancūzijoje

Maltos „Premier“ lygoje saugas Domantas Šimkus žaidė nuo 65 minutės, bet jis su „Marsaxlokk“ ekipa 1:4 nusileido savo buvusiai ekipai Hamrūno „Spartans“.
Antroje Čekijos lygoje Sidas Praleika liko ant „Karvina“ klubo suolo ir savo debiuto dar laukia, o jo ekipa namuose 3:2 palaužė „Kromeriz“ klubo futbolininkus.
Antroje Austrijos lygoje Dovas Grudzinskas žaidė nuo 74 minutės, bet jo ginamas „Liefering“ klubas 0:4 pralaimėjo „Floridsdorfer“ klubui.
Prancūzijos moterų lygoje Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes, bet jos ginama „Nantes“ ekipa išvykoje 0:1 pralaimėjo PSG moterų komandai. Įdomu tai, kad PSG nuo 56 minutės žaidė mažumoje, bet per pridėtą rungtynių laiką pelnė pergalingą įvartį.
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