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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Olberkis šventė pergalę Irake, Vaitukaitytės klubas pralaimėjo Prancūzijoje

2026-09-19 14:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 14:23
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Irako pirmenybėse gynėjas Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes bei padėjo „Erbil“ klubui išvykoje 3:0 įveikti „Karbala“ ekipą.

Sigitas Olberkis | Klubo nuotr.

Irako pirmenybėse gynėjas Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes bei padėjo „Erbil“ klubui išvykoje 3:0 įveikti „Karbala“ ekipą.

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Maltos „Premier“ lygoje saugas Domantas Šimkus žaidė nuo 65 minutės, bet jis su „Marsaxlokk“ ekipa 1:4 nusileido savo buvusiai ekipai Hamrūno „Spartans“.

Antroje Čekijos lygoje Sidas Praleika liko ant „Karvina“ klubo suolo ir savo debiuto dar laukia, o jo ekipa namuose 3:2 palaužė „Kromeriz“ klubo futbolininkus.

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Antroje Austrijos lygoje Dovas Grudzinskas žaidė nuo 74 minutės, bet jo ginamas „Liefering“ klubas 0:4 pralaimėjo „Floridsdorfer“ klubui.

Prancūzijos moterų lygoje Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes, bet jos ginama „Nantes“ ekipa išvykoje 0:1 pralaimėjo PSG moterų komandai. Įdomu tai, kad PSG nuo 56 minutės žaidė mažumoje, bet per pridėtą rungtynių laiką pelnė pergalingą įvartį.

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