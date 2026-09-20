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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

13-asis atlyginimas Lietuvoje – ekspertai išklojo viską: štai kas laukia

2026-09-20 09:00 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-20 09:00
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Darbuotojų motyvacijai ir lojalumui didinti siūloma kartą per metus skirti papildomą išmoką – vadinamąjį 13-ąjį atlyginimą.

Darbuotojų motyvacijai ir lojalumui didinti siūloma kartą per metus skirti papildomą išmoką – vadinamąjį 13-ąjį atlyginimą.

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Apie tai, ką reiškia toks siūlymas, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo VU profesorius Teodoras Medaiskis ir socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis.

Kaip vertinate 13-ąjį atlyginimą?

Kaip jūs vertintumėte tokį naują pasiūlymą, kurį pateikė „aušrietis“, tačiau apie jį jau kalba visa Lietuva?

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T. Medaiskis: Aš nematau reikalo tokiam pasiūlymui. Darbdavys, jeigu nori, gali metų pabaigoje sumokėti ir dešimt kartų didesnį atlyginimą. Kodėl 13-ąjį? Kodėl kažkokie Seimo nariai turi reguliuoti, ką darbdavys turi daryti? Man atrodo, kad tai visiškai beprasmis pasiūlymas.

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Yra premijinė sistema, darbo sutartys, kolektyvinės sutartys, kuriose numatoma, kaip darbdavys atlygina darbuotojui. Tose sutartyse gali būti numatytas ir darbuotojų premijavimas už gerą darbą. Viso šito pakanka. Kodėl dar turi kažkas iš viršaus, kažkokia valdžia, kištis ir reguliuoti, koks bus atlyginimas?

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Dar šiame pasiūlyme matau tam tikrą pakvietimą daryti finansinius nusikaltimus. Gali būti štai kas: nuo 13-ojo atlyginimo siūloma neskaičiuoti socialinio draudimo įmokų, gal dar ir mokesčių neskaičiuoti.

Tada mes su jumis gražiai susitarsime: aš jums tuos 12 atlyginimų šiek tiek mažesnius sumokėsiu, o 13-ąjį – didelį, ir taip išvengsime socialinio draudimo įmokų. O kad vėliau pensija bus mažesnė – nieko baisaus, čia ne mūsų rūpestis.

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Tas pasiūlymas yra ne tik perteklinis, nes užtenka paties darbdavio ir darbuotojo ar, sakykime, profesinių sąjungų santykio, sutariant dėl atlyginimo ir paskatinimo už darbą. To užtenka. Bet jis dar yra ir kenksmingas ta prasme, kad atveria galimybes nesąžiningam socialinio draudimo įmokų vengimui.

Ar toks pasiūlymas yra žingsnis atgal?

Pasigirdo kalbų, kad toks pasiūlymas yra populistinis ir tarsi žingsnis atgal – į laikus, kaip gyvenome prieš kelis dešimtmečius. Kaip jums atrodo?

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T. Medaiskis: Jeigu tai būtų bendra, valdžios reguliuojama socialistinė sistema, tada būtų galima apie tai kalbėti. Dabar taip nėra. Yra rinkos ekonomika, yra darbdavių ir dirbančiųjų santykiai.

Tam yra profesinės sąjungos, kurios kovoja už dirbančiųjų interesus, ir tegul tarpusavyje jie viską sprendžia. Minimalų atlyginimą jau nustato valstybė – čia gal ji iš tikrųjų turi kištis. Ir viskas. Visa kita jau yra rinkos ekonomika. Arba mes vėl statome komunizmą – gal nereikėtų grįžti ten pat.

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Kaip jūs jį įvertintumėte? Ar sutiktumėte, kad tai galbūt nėra pati geriausia idėja?

B. Gruževskis: Aš gal nebūčiau toks radikalus kaip gerbiamas Teodoras. Turiu pasakyti, kad pasaulinė praktika yra tokia, jog atskirose šalyse tas 13-asis atlyginimas yra reglamentuotas. Yra net ir 14-asis – gal dar bus minutė laiko, pasakysime ir apie jį.

Bet pas mus pirmiausia turiu visiškai pritarti tam, kad jau yra visos sąlygos tai daryti. Kaip nauja idėja ji visiškai nenauja, kadangi mūsų Darbo kodeksas ir ypač kolektyvinės sutartys leidžia tą daryti. Kai kuriose įmonėse, ypač didesnėse ir stipresnėse, tai jau daroma.

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Kas yra tas 13-asis atlyginimas? Tai yra papildomas transferas, uždirbtų pinigų papildomas perskirstymas. Ir, kaip Teodoras teisingai pasakė, tu gali mokėti mažesnį atlyginimą, o vėliau sumokėti papildomai, jeigu būsi įpareigotas. Bet kam tada įpareigoti? Tai neturi prasmės.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Aš asmeniškai būčiau kaip tik už socialinį dialogą. Geriau, kad jūs, darbuotojai, susitartumėte su darbdaviais, matytumėte normalų ryšį darbo vietoje, o ne kažkur Seime, kur apie jūsų konkrečią situaciją nieko nežinoma. Jūs čia dirbate, jūs susitarėte – tai labai gerai.

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Aišku, aš būčiau labai prieš visą tą machinacijų sistemą, kurią Teodoras čia labai gražiai atskleidė. Iš kitos pusės, manau, kad tai būtų labiausiai naudinga valstybiniam sektoriui. Taip yra ir kitose šalyse.

Pirmiausia tai yra valstybės tarnautojų, valstybinio ir viešojo sektoriaus darbuotojų interesas. Gal ir tas pasiūlymas yra labiau nukreiptas į tą sektorių, kadangi ten jau niekur nesidėsi – tai biudžeto pinigai. Jų nereikia uždirbti, juos reikia paskirstyti.

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Manyčiau, kad nieko čia ypatingo nėra. Aišku, yra daug neigiamų konotacijų, ir čia pritarčiau tam, kas jau pasakyta. Kaip pasiūlymas jis tikrai gali būti, bet jeigu paimsime pasaulinę praktiką, daugiau tai taiko šalys, kurių gal negalėtume vadinti lyderėmis.

Vakarų Europoje tai yra Portugalijoje, Ispanijoje, taip pat Vengrijoje, Italijoje, Austrijoje. Taigi pagrindas diskutuoti yra, bet kad čia būtų kažkokia ypatinga naujiena – reikėtų žiūrėti atsargiai. Jeigu tai bus prievarta, ypač privačiame sektoriuje, nieko gero.

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Ar bonusų sistema pasiteisino?

Dabar ir privatus sektorius, ir kiti darbdaviai turi premijas ar vadinamuosius bonusus. Tai puikiai žino ir darbuotojai, ir darbdaviai: tu turi pasiekti rezultatą ir gauni tam tikrą premiją. Atrodo, kad ši sistema veikia, ar ne?

B. Gruževskis: Veikia, visur yra premijų. Gal nebus premijų, bus tas 13-asis atlyginimas – įvairiai gali būti. Bet logika tokia, kad 13-asis atlyginimas dažniausiai buvo mokamas metų pabaigoje. Tai geras mechanizmas ir tuo, kad įmonė tada jau žino, kiek turi pinigų.

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Ji neįsipareigoja dėl atlyginimo, nes jeigu atlyginimą pakeli, jį reguliariai reikia mokėti, o pelnas ir apyvarta svyruoja. Tokiu būdu 13-asis atlyginimas leidžia sumokėti daugiau, bet tiek, kad nebūtų pakenkta įmonės finansinei būklei.

Dar norėčiau pasakyti, kad yra ir 14-asis atlyginimas – irgi įdomi priemonė. Ji taikoma Portugalijoje, Ispanijoje, Austrijoje. Jis gali siekti maždaug pusę mėnesio atlyginimo, gal ir mažiau – kaip susitariama.

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Bet čia susitariama viduje. 14-ojo atlyginimo logika tokia, kad jis mokamas žmogui išeinant atostogų – ar remontą darysite, ar kur nors išvyksite, tai yra tam tikra pagalba. Kai kur net skatinama išvykti, lankyti muziejus. Formali jo paskirtis gali būti būtent tokia.

Taigi tikrai yra vietos diskusijoms, galima kažką daryti, bet ne papildomos naštos darbdaviams sąskaita ir ne dar labiau apkraunant jų biudžetą kitais privalomais išmokėjimais. Aš esu prieš prievartą, bet jeigu logiškai galvotume, kaip paskatinti darbuotojus ir perskirstyti lėšas, tokią diskusiją galima pradėti. Džiaugiuosi, kad ji pas mus vyksta, bet kaip politinis sprendimas čia nieko naujo neatneša.

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apropos
apropos
2026-09-20 10:51
Mes Graikiją rėmėm ir tada, kai jie 13 ir 14 pensiją gauna (per metines šventes). Krizė tada buvo ir pas juos :)), ir pas mus.
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Vagių valstybėlės vogimo vadų veiksmai
Vagių valstybėlės vogimo vadų veiksmai
2026-09-20 10:09
Europa pensijoms skiria 14 % BVP,
Lietuvos vagys -7 % !!!
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Svarsto apie atlyginima
Svarsto apie atlyginima
2026-09-20 10:25
Kai centus uzdirba. Nei 14, nei 24 atlyginimas nepades. Kaip buvome bomzai, taip ir liksime
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