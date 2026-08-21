Guoda Radžiūnaitė
Tūkstančiai gyventojų sulauks pinigų – ekonomistė išrėžė tiesą: „Nemokamų pietų nebūna“
Lietuvoje pristatytas devynių priemonių šeimos politikos paketas, kuriam numatyta beveik 770 mln. eurų. Ekonomistė pabrėžia, kad svarbiausia įvertinti ne tik paketo kainą, bet ir tai, ar siūlomos priemonės iš tiesų būtų veiksmingos bei tvarios ilguoju laikotarpiu. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
(13)Aktualijos Prieš 7 val.
Degalinėse – naujas smūgis degalų kainoms, o ekspertas rėžė tiesą: „Įklimpome“
Dyzelino kainoms šovus į viršų, ekspertai sako, kad vienos priežasties ieškoti nereikėtų. Kainas kelia karai, įtampa Artimuosiuose Rytuose, sumažėję Europos naftos perdirbimo pajėgumai ir priklausomybė nuo importo. Ekspertų teigimu, greito sugrįžimo į prieškrizinį kainų lygį tikėtis nereikėtų. Apie tai laidoje diskutavo „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė ir energetikos ekspertas prof. Vidmantas Jankauskas.
Aktualijos Prieš 12 val.
Ar tikrai karas taip arti? Ekspertas ragina nepasiduoti bauginimams
Dronų incidentai, kalbos apie galimą karą ir nuolatiniai perspėjimai apie Rusijos grėsmę kelia didesnį visuomenės susirūpinimą. Kiek šios baimės pagrįstos? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo buvęs karo žurnalistas, redaktorius, keliautojas ir dabar Užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėjas Liudas Dapkus.
Aktualijos Prieš 12 val.
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Naujas tyrimas atskleidė neraminančią tendenciją: šias medžiagas bandė beveik kas ketvirtas lietuvis
Naujas tyrimas rodo besikeičiančius lietuvių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo įpročius. Nors alkoholio vartojimas mažėja, narkotikų bent kartą gyvenime yra bandęs beveik kas ketvirtas 15–64 metų gyventojas, o tabako gaminiai išlieka itin paplitę.
Aktualijos Prieš 14 val.
Ar NATO gintų Lietuvą? Kojala atsakė, kas vyktų rimtesnės grėsmės atveju
Drono numušimas netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) parodė, kaip NATO pajėgos gali reaguoti į realų incidentą Lietuvos teritorijoje. Tačiau kaip NATO veiktų rimtesnės grėsmės atveju ir ar tam būtinai reikėtų aktyvuoti penktąjį straipsnį? Apie tai laidoje pasakojo Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala.
Aktualijos Prieš 14 val.
Ką iš tiesų reiškia dirbti karo zonoje? Prakalbo buvęs žurnalistas: „Jie ėmė šaudyti į mūsų mašiną“
Darbas karo zonoje žurnalistui reiškia ne tik informaciją iš pirmų lūpų, bet ir nuolatinę riziką gyvybei. Buvęs karo žurnalistas pasakoja, kaip per kelis dešimtmečius pasikeitė žurnalistų darbas fronte ir kodėl dažnai pats žurnalistas gali tapti taikiniu. Ką iš tiesų reiškia dirbti karo zonoje? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo buvęs karo žurnalistas, redaktorius, keliautojas ir dabar Užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėjas Liudas Dapkus.
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Ar reikės ilginti pensinį amžių? Profesorius išklojo kitą nuomonę – gali tekti net mažinti
Pensinio amžiaus ilginimas vis dar išlieka aktualia tema visuomenėje. Ekspertai svarsto, ar ateityje dirbti teks ilgiau, o gal technologijų pažanga leistų pensinį amžių net mažinti? Plačiau apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja VU profesorius Teodoras Medaiskis ir socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis.
Aktualijos 2026-09-20
13-asis atlyginimas Lietuvoje – ekspertai išklojo viską: štai kas laukia
Darbuotojų motyvacijai ir lojalumui didinti siūloma kartą per metus skirti papildomą išmoką – vadinamąjį 13-ąjį atlyginimą. Apie tai, ką reiškia toks siūlymas, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo VU profesorius Teodoras Medaiskis ir socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis.
Aktualijos 2026-09-20
Dyzelinas pasiekė 2,30 euro: ar valdžia per ilgai delsia?
Degalų kainos vėl kyla – dyzelinas šią savaitę pasiekė 2,30 euro už litrą. Tuo metu Europos Centrinis Bankas padidino palūkanų normas, todėl gyventojams brangs ir skolinimasis. Apie tai laidoje diskutavo UAB „Autopaslauga“ vadovas Romas Austinskas, Kauno technologijos universiteto finansų profesorius Rytis Krušinskas, Seimo narys Dainoras Bradauskas ir Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas.
Aktualijos 2026-09-19
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Ekspertas apie 13-ąją pensiją Lietuvoje: „Kodėl nepadidinus 12 pensijų?“
13-osios pensijos idėja sulaukia skirtingų visuomenės reakcijų. Vienis įspėja, kad toks sprendimas griautų pensijų sistemos nuoseklumą, o kiti mano, kad papildoma išmoka galėtų tapti lankstesniu būdu padėti vyresnio amžiaus žmonėms. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo VU profesorius Teodoras Medaiskis ir socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis.
Aktualijos 2026-09-19
Kiaulės galva prie mečetės sukėlė tikrą audrą: ar tai gerai, kas vyksta Lietuvoje?
Lietuvoje surengtas protestas dėl augančios migracijos ir islamizacijos sulaukė dėmesio ne tik šalies viduje – apie jį kalbama ir užsienyje. Diskusijų centre atsidūrė tiek pasirinkti protesto simboliai, kaip kiaulės galva, tiek klausimas, ar nerimas dėl didėjančio musulmonų skaičiaus Lietuvoje yra pagrįstas. Apie tai laidoje kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto arabistas prof. Egdūnas Račius ir Seimo narys Vytautas Sinica.
Aktualijos 2026-09-16
Kas būtų, jei Rusija žengtų 1 esminį žingsnį? Ekspertas įvardijo bauginančius scenarijus ir kas laukia
Rusijai grasinant Lietuvai branduoliniu ginklu, ekspertai sako, kad tai – eilinis Maskvos šantažas. Vis dėlto, manoma, kad Rusija vis drąsiau eskaluoja situaciją ir tikrina, kiek toli gali eiti nesulaukdama atsako iš NATO. Apie realią Lietuvos saugumo padėtį naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Specialiųjų operacijų pajėgų atsargos karininkas Aurimas Navys ir istorikas, Seimo narys Valdas Rakutis.
Aktualijos 2026-09-16
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NATO sureagavo į droną virš Lietuvos – dabar kyla kur kas didesnis klausimas
Drono numušimas Lietuvos oro erdvėje parodė, kad NATO yra pasirengusi reaguoti, tačiau oro gynybos klausimas toliau išlieka aktualus. Ekspertai pabrėžia, kad grėsmės nesitraukia, todėl teks prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių technologijų.
Aktualijos 2026-09-16
Iš Putino – grasinimai Lietuvai: istorikas paaiškino, ko siekia Kremlius
Rusijai atnaujinus savo branduolinę doktriną, Baltijos šalyse vėl kyla klausimų dėl saugumo. Tai tik grasinimai ar reali grėsmė Lietuvai? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo Specialiųjų operacijų pajėgų atsargos karininkas Aurimas Navys ir istorikas, Seimo narys Valdas Rakutis.
Aktualijos 2026-09-16
NATO droną numušė, bet ekspertas džiaugtis neskuba: „Man didžiausią nerimą kelia tai...“
Naktinis incidentas Lietuvos oro erdvėje parodė, kiek daug spragų vis dar lieka jo aptikimo, gyventojų perspėjimo ir reagavimo grandinėje. Ekspertai perspėja, kad vienas sėkmingai neutralizuotas taikinys dar nereiškia, jog sistema veiktų taip pat efektyviai susidūrus su didesne grėsme. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Ukrainoje kariavęs savanoris, dronų ekspertas Arūnas Kumpis ir Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
Aktualijos 2026-09-16
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Po slapto vizito Maskvoje – aiški žinia Lietuvai: „Panikuoti nereikia, bet...“
Centrinė žvalgybos agentūros (CŽA) vadovo vizitas į Maskvą sukėlė spekuliacijų bangą dėl galimų Rusijos veiksmų ir grėsmių NATO šalims. Ekspertai ramina, kad panikuoti nereikėtų, tačiau pabrėžia – hibridinis karas jau vyksta. Apie tai laidoje diskutavo Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis ir Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. CŽV vizitas Maskvoje Praėjusią savaitę mūsų viešojoje erdvėje tikrai dominavo CŽV vadovo vizitas.
Aktualijos 2026-09-06
„Rusija stebi, kas vyksta“ – ekspertas išklojo viską, ką galvoja apie priešo ketinimus
Vis dažniau kalbama apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO valstybes. Ekspertai sako, kad Kremliaus elgesį labiausiai veikia konkretūs NATO ir JAV veiksmai bei karinis pasirengimas Europoje. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas.
Aktualijos 2026-09-06
Iš ekonomistų lūpų – neraminanti žinia gyventojams dėl 1 paslaugos: jei taip ir toliau, kainos šoks trečdaliu
Artėjant šildymo sezonui gyventojams gali tekti ruoštis didesnėms sąskaitoms – prognozuojama, kad šildymas gali brangti. Apie tai laidoje kalbėjo ekonomistas, Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas.
Aktualijos 2026-09-06
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„Tai yra didžiulė nepagarba“: mokyklose – nauja sumaištis
Prieš pat mokslo metų pradžią pakoreguotos ugdymo programos vėl sulaukė švietimo bendruomenės nepasitenkinimo. Mokytojai kritikuoja skubotus sprendimus ir abejoja, ar jie padės išvengti praėjusių metų chaoso. Apie paskutines pasiruošimo dienas naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas ir mokytojas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narys Alius Avčininkas.
Aktualijos 2026-09-06
Kur Lietuvoje pavojingiausia dirbti? Atskleidė profesijas – pasitikrinkite
Lietuvą sukrėtus skaudžioms nelaimėms Raseinių ir Biržų rajonuose, kur darbo vietose žmonės patyrė sunkius sužalojimus ir net žuvo, darbo saugos klausimai atsidūrė visuomenės dėmesio centre. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Regionų profsąjungų federacijos pirmininkas Audrius Gelžinis ir Valstybinės darbo inspekcijos vyriausiasis darbo inspektorius Saulius Balčiūnas.
Įspėja visus darbuotojus ir darbdavius – už tai gresia net iki 7 metų kalėjimo
Nelaimės Raseinių ir Biržų rajonuose išryškino darbo saugos spragas. Po sunkių sužalojimų ir žūčių kyla klausimų ne tik dėl darbdavių atsakomybės, bet ir dėl bandymų kaltę suversti patiems darbuotojams. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Regionų profsąjungų federacijos pirmininkas Audrius Gelžinis ir Valstybinės darbo inspekcijos vyriausiasis darbo inspektorius Saulius Balčiūnas.
Aktualijos 2026-09-03
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„Geriau to nedarykite“ – aiškėja, kokią slaptą žinią perdavė Rusijai
JAV Centrines žvalgybos agentūros (CŽA) vadovo vizitas Maskvoje sulaukė daug visuomenės dėmesio, tačiau kol kas apie jo tikslus atskleista nedaug. Ekspertai svarsto, kad susitikimo metu buvo norima įspėti Kremlių dėl galimų Rusijos provokacijų ir NATO saugumo.
Aktualijos 2026-09-03
Kremlius suaktyvino 1 žinutę apie Lietuvą: kariuomenė įspėja, kas vyksta
Dar pavasarį Kultūros ministerija skelbė, kad daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų – 56 proc. – linkę ignoruoti propagandines ar dezinformacines žinutes, jei skirtinguose šaltiniuose pateikiama informacija nesutampa. Tuo metu tyrimai rodo, kad Kremliaus skleidžiamos dezinformacijos apie Lietuvą daugėja, o informacinės atakos tampa vis aktyvesnės.
Aktualijos 2026-09-03
„Visuomenės mulkinimas“: ekspertai įspėja – Lietuvos švietime bręsta rimtos problemos
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) keturių balų kartelės įvedimas atidėtas iki 2029 metų. Švietimo ekspertai kritikuoja nuolat keičiamas taisykles ir perspėja, kad tokie sprendimai gali turėti tiesioginių pasekmių mokinių ateičiai. Apie švietimo laukiančius iššūkius naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas ir mokytojas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narys Alius Avčininkas.
Aktualijos 2026-09-01
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Audrai smogus Lietuvai išryškėjo skaudi tiesa – ekspertai įspėja: „Reikėtų tai įsisąmoninti“
Po Lietuvą nusiaubusios audros be elektros vis dar lieka 17 tūkst. vartotojų, o ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki ketvirtadienio. Atvirai diskutuojama, ar tokio masto krizę lėmė išskirtinė stichija, ar vis dėlto nepakankamas pasirengimas. Apie tai laidoje diskutavo Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis ir Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė.
Aktualijos 2026-08-31
Europą nusvilinus karščiams – klimatologo žinia: Lietuva nuo to nebėra apsaugota
Europą vis dažniau alinant karščio bangoms, sausroms ir gaisrams, jų pasekmes gali pajusti ir Lietuva. Ekspertai įspėja, kad ekstremalūs orai gali ne tik kelti maisto kainas, bet ir keisti žmonių vartojimo įpročius bei skatinti vis didesnę klimato migraciją. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas ir klimatologas, Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Bukantis.
Aktualijos 2026-08-30
„Bėkite nuo dyzelinio automobilio“: iš ekonomisto – prasta žinia dėl degalų kainų
Dyzelino kainos Lietuvoje laikosi ties 2 eurų riba. Ekonomistas perspėja, kad reikšmingo atpigimo galima ir nesulaukti, o turintiems galimybę rekomenduoja „bėgti“ nuo dyzelinių automobilių. Apie tai „Žinių radijo“ laidoje pasakojo „Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas dr. Žygimantas Mauricas. Lietuvos ekonomika Kokioje fazėje šiandien yra mūsų ekonomika, jūsų akimis? Ž. Mauricas: Toje fazėje, kokią mes ir prognozavome.
Aktualijos 2026-08-30
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Atskleidė, ką Kremlius skelbia apie Lietuvą: štai kur mūsų silpnoji vieta
Informacinės atakos prieš Lietuvą nesiliauja – priešiškų valstybių skleidžiami naratyvai vis dažniau persikelia į socialinius tinklus, kur melagingą turinį atskirti tampa vis sudėtingiau. Ekspertai pabrėžia, kad tokioje situacijoje ypač svarbu neprarasti pasitikėjimo valstybe. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikė Simona Uksaitė ir informacinių grėsmių tyrėja Vidmantė Krušinskaitė.
Aktualijos 2026-08-29
Ekonomistas įspėja gyventojus: rudenį maistas ir šildymas gali brangti
Savaitgalį Lietuvą talžiusi audra skaudžiai smogė žemės ūkiui. Didžiausi nuostoliai fiksuojami Žemaitijoje, kur dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu, nukentėjo kviečiai ir pupos, o žieminių rapsų sėja gali vėluoti. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas ir klimatologas, Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Bukantis.
Aktualijos 2026-08-29
Triukšmingai sutikta Meškauskaitė rėžė kritikams ir žurnalistams: „Tampa propagandistais“
Naujosios LRT tarybos narės Liudvikos Meškauskaitės paskyrimas sukėlė diskusijų žiniasklaidos bendruomenėje. Kritikai kelia klausimų dėl jos ankstesnės profesinės veiklos ir galimo nešališkumo, mat advokatė yra atstovavusi verslininkams bylose prieš žurnalistus. Apie tai „Žinių radijo“ laidoje pasakojo LRT tarybos narė Liudvika Meškauskaitė. Jūs – praktikuojanti advokatė ir esate advokatavusi verslui bylose su LRT žurnalistais, kurie daro žurnalistinius tyrimus.
Aktualijos 2026-08-28
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Slaptas CŽA vadovo vizitas į Maskvą sukėlė nerimą: ekspertai prabilo, ko gali imtis Rusija
Šią savaitę pasklidusios žinios apie JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovo Johno Ratcliffe'o vizitą Maskvoje sukėlė nemažai klausimų. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad jis Rusiją galėjo įspėti dėl galimos eskalacijos prieš NATO rytinio flango šalis, tarp jų – ir Baltijos valstybes.
Aktualijos 2026-08-28
Tūkstančiai vis dar be elektros: ministras prabilo apie „gudravimus“ ir kompensacijas
Po Lietuvą nusiaubusios audros tūkstančiai gyventojų vis dar susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Energetikos ministras tikina, kad „gudravimų“ skaičiuojant elektros dingimo laiką negali būti. Apie tai „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas. Kokios kompensacijos laukia verslų? Jūsų kolega, žemės ūkio ministras, jau kalba, kad reikėtų kalbėti ir apie kompensacijas verslui, ne tik privatiems asmenims.
Aktualijos 2026-08-28
„Viena stipriausių net per du dešimtmečius“ – klimatologas atskleidė, kaip kilo Lietuvą siaubusi audra
Lietuvą nusiaubusi audra buvo viena stipriausių nuo 2024 metų, o tokių stichinių reiškinių ateityje gali tik daugėti. Klimatologas įspėja, kad stiprėjant klimato kaitai vis dažniau susidursime su ekstremaliais orų reiškiniais. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas ir klimatologas, Vilniaus universisteto profesorius Arūnas Bukantis.
Aktualijos 2026-08-25
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Taminskas netvėrė pykčiu dėl ESO reakcijos po audros: „Tokia nepagarba tautiečiams“
Po Lietuvą nusiaubusios audros išryškėjo rimtos energetikos infrastruktūros spragos – dėl elektros tiekimo sutrikimų strigo geležinkeliai, dalyje šalies dingo mobilusis ryšys. Susisiekimo ministras kritikos negailėjo nei Energijos skirstymo operatoriui (ESO), nei Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT). Apie tai „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Aktualijos 2026-08-25
Ieškantiems darbo – prasta žinia: „Ateiname į laikotarpį, kai nebereikia darbuotojų ofisuose“
Europa vis labiau atsilieka nuo JAV ir Kinijos dirbtinio intelekto lenktynėse. Ekspertai perspėja, kad tai gali tapti rimtu smūgiu regiono konkurencingumui ir ekonomikos augimui. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė ir Vilniaus universiteto docentas Andrius Jaržemskis.
2026-08-25
Sinkevičiaus žmonos skandalas atvėrė kortas: socdemai „turi daugiausia korupcijos lizdų"
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė dirbo socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Pernai per mėnesį vidutiniškai uždirbo beveik 4 tūkst. eurų į rankas. Prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo aptakiai – pareiškė, esą žmogus turi teisę siekti profesinės karjeros.
Aktualijos 2026-08-25
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Lenkija mažina degalų akcizą – ar to reikia ir Lietuvai? Perspėja, kad už tai mokėtume visi
Netyla kalbos apie galimą akcizo mažinimą degalams, ypač dyzelinui. Kaip vienas iš pavyzdžių dažnai minima kaimyninė Lenkija, tačiau ekonomistai įspėja – toks sprendimas kainas galėtų sumažinti tik nežymiai, o valstybei kainuotų nemažai. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė ir Vilniaus universiteto docentas Andrius Jaržemskis.
2026-08-24
Kilus skandalui dėl Sinkevičiaus žmonos – eksperto kirtis: „Kaip buvome baudžiauninkų mentaliteto, taip ir liekame“
Paskelbtame žurnalistiniame tyrime atskleista, kad premjero žmona Aistė Sinkevičienė dirbo ne tik Kauno rajono savivaldybėje, bet ir Raudondvario dvare viešųjų ryšių specialiste. Dalis dvaro darbuotojų teigė net nežinoję, kad ji ten dirba. Apie tai naujienų portalo laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Vilniaus universiteto Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas ir Mykolo Riomerio universiteto politologas Virgis Valentinavičius.
Aktualijos 2026-08-24
Pasipylus tragiškoms avarijoms – eksperto perspėjimas dėl galingų automobilių: šiems vairuotojams jie pražūtingi
Šią vasarą keliuose fiksuojama itin skaudi statistika – avarijose žuvo tris kartus daugiau nei pernai tui pačiu metu. Kas penktas žmogus, kurį šiemet ugniagesiams teko vaduoti iš sumaitoto automobilio, jau buvo žuvęs. Kas slypi už šių tragedijų ir kokių klaidų vairuotojai turėtų vengti? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo vairavimo instruktorius, eismo ekspertas Darius Kanapinskas.
Aktualijos 2026-08-24
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Dėl DI masiškai neteksime darbų? Ekspertas ramina – štai dėl ko gali atsikvėpti lietuviai
Geopolitinė įtampa ir spartūs pokyčiai technologijų sektoriuje verslui kelia vis daugiau iššūkių. Užimtumo tarnybos pranešimai rodo, kad dalis įmonių jau mažina darbuotojų skaičių. Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė ir Vilniaus universiteto docentas Andrius Jaržemskis.
Ruošiatės pirkti būstą? Ekspertai perspėja dėl rizikų – štai kada permokėsite
Pirmąjį būstą įsigyti planuojantiems gyventojams atsiranda galimybė skolintis su mažesniu pradiniu įnašu. Nors 10 proc. pradinis įnašas daliai žmonių gali palengvinti kelią į nuosavą būstą, ekspertai primena, kad mažesnis įnašas reiškia didesnę paskolą ir kartu – didesnius finansinius įsipareigojimus. Apie finansines pasekmes būsimiems būsto savininkams naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos Pjūvis“ diskutavo finansų ekspertė Lina Banytė ir SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas.
Už Lietuvos senjorus skurdesni tik latviai: ekspertai įvertino valdžios planus kelti pensijas
Valdžia žada didinti pensijas, o papildomų lėšų tam siūloma ieškoti „Sodros“ rezerve. Ką toks sprendimas reikštų dabartiniams ir būsimiems pensininkams? Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo VU profesorius, ekonomistas Romas Lazutka ir socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis. Didesnės pensijos iš „Sodros“ perviršio? Ministrė I. Ruginienė žada, kad kitąmet pensijos didės mažiausiai 10 proc., gali būti netgi ir daugiau.
Aktualijos 2026-08-23
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Nuo rugpjūčio – svarbūs pokyčiai būsto pirkėjams: mažesnį įnašą gaus ne visi
Rugpjūtį įsigalioję būsto paskolų pokyčiai atnešė naujų galimybių pirkėjams, tačiau kartu – ir papildomų rizikų. Ar mažesnis pradinis įnašas iš tiesų palengvins kelią į nuosavą būstą? Apie artėjančias naujoves naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo finansų ekspertė Lina Banytė ir SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas. Pradinis įnašas pirmam būstui sumažintas 5 proc. Dabar pradinio įnašo reikalavimas daliai būsto pirkėjų sumažintas 5 proc.
Aktualijos 2026-08-23
Mokyklose telefonai bus draudžiami? Popovienė atsakė, kas keisis nuo rugsėjo 1-osios
Smurto ir patyčių atvejai mokyklose šiemet sukėlė nemažai nerimo. Manoma, kad tokiam moksleivių elgesiui nemažai įtakos turėjo ir socialiniai tinklai. Ar mokyklose bus uždrausti mobilieji telefonai? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Kaip sumažinti smurtą mokyklose? Šią vasarą nuskambėjo ne vienas smurto, patyčių skandalas, mokyklose pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Aktualijos 2026-08-23
Pensinis amžius ilgės? Ekspertai įvardijo didelę spragą: „Jie tikrai nesvajoja“
Kai kuriose Europos šalyse pensinis amžius jau pailgintas – dirbama iki 67-erių ar net ilgiau. Apie galimus pokyčius svarstoma ir Lietuvoje, tačiau ekspertai įspėja, kad vien pensinio amžiaus ribos didinimas ilgalaikių problemų neišspręstų. Apie tai, naujienų portalo laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja VU profesorius, ekonomistas Romas Lazutka ir socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis.
Aktualijos 2026-08-22
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Prakalbo, kas dėjosi viename Žemaitijos miestelyje: „Buvo kunigas, kuris labai mėgdavo žinoti apie merginų seksualinį gyvenimą“
Seksualinio išnaudojimo atvejai Katalikų Bažnyčioje kelia vis daugiau klausimų ne tik dėl dvasininkų atsakomybės, bet ir dėl pačios Bažnyčios veiksmų. Apie moralinę atsakomybę naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Skeptikų draugijos pirmininkas Algimantas Kvecys ir teisininkas, tikintysis Ramūnas Aušrotas. Ar Bažnyčia nenoriai dirba su teisėsauga? Bažnyčia kritikuojama, kad iš pradžių nenoriai komentuoja, galbūt ir nenoriai perduoda faktus teisėsaugai.
Aktualijos 2026-08-22
Prakalbo apie celibatą ir kitas kunigų taisykles: „Tai yra antžmogiška“
Kunigų seksualinio išnaudojimo atvejai visuomenėje vis dar kelia daug klausimų. Ekspertų teigimu, apie galimus kunigų nusikaltimus pranešti teisėsaugai privaloma, tačiau praktikoje tam gali trukdyti kunigo autoritetas, bendruomenės spaudimas ir aukų baimė prabilti. Apie moralinę atsakomybę bei galimybes pasiekti teisingumą naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Skeptikų draugijos pirmininkas Algimantas Kvecys ir teisininkas, tikintysis Ramūnas Aušrotas.
Aktualijos 2026-08-21
Prieš pat rugsėjo 1-ąją trūksta 256 mokytojų: Popovienė vardija, kaip pritrauks
Šių metų valstybiniai brandos egzaminai (VBE) sukėlė nemažai aštrių diskusijų ir sulaukė visuomenės pasipiktinimo, ypač dėl kai kurių egzaminų užduočių. Vis dėlto Švietimo, mokslo ir sporto ministrės teigimu, pati egzaminų sesija praėjo sklandžiai ir stabiliai. Apie švietimo sistemos prioritetus naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Aktualijos 2026-08-21
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„Čia nieko naujo“ – ekspertas atskleidė šokiruojančią tiesą apie kunigų pedofiliją
Neseniai Lietuvą sukrėtęs naujas kunigų pedofilijos skandalas sukėlė daug diskusijų visuomenėje. Sunkūs kaltinimai pareikšti kunigui Tadui Švedavičiui, o kunigas Ryšardas Peciunas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Apie bažnytinės ir civilinės teisės susidūrimą naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Skeptikų draugijos pirmininkas Algimantas Kvecys ir teisininkas, tikintysis Ramūnas Aušrotas.
Aktualijos 2026-08-21
Pensijos galėtų būti dar didesnės? Atskleidė, ko nepanaudoja valstybė: „Atsikalbinėjimai“
Kitąmet pensininkų laukia didesnės pensijos. Valdžia tam žada panaudoti „Sodros“ biudžeto perviršį, o pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10 proc. Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja VU profesorius, ekonomistas Romas Lazutka ir socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras Boguslavas Gruževskis. Pažadai didinti pensijas – strategija prieš rinkimus? Kai kurie kritikai sako, kad tai nėra tvarus šaltinis pensijų didinimui.
Aktualijos 2026-08-21