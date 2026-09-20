Lietuvis tapo Taijuano klubo vyriausiuoju treneriu Kinijoje

Praėjusį sezoną lietuvis jau dirbo šioje komandoje kaip vyriausiojo trenerio asistentas ir tuomet Taijuano klubas nukeliavo iki Kinijos lygos ketvirtfinalio.
2024–2025 metų sezone V.Buzas trumpam buvo tapęs Utenos „Juventus“ ekipos vyr. treneriu, tačiau po nesėkmingo starto šiose pareigose jį tuomet pakeitė Kęstutis Kemzūra.
Specialistas prieš tai yra darbavęsis Vokietijoje Niurnbergo „Falcons“ ekipoje bei Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) vadovavo Palangos „Kuršių“ klubui.
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