„UFC 331“ uždarbiai ir premijos: čempionui pralaimėjęs Pantoja uždirbo daugiau nei Vanas

Geriausios vakaro kovos titulas atiteko visų lengviausio svorio kategorijos (iki 125 svarų arba 56,7 kg) atstovams – čempionui Joshua Vanui (18-2) ir buvusiam šio diviziono valdovui Alexandre'ui Pantojai (30-7). Po 25 minutes trukusios ir abiejų atletų krauju paženklintos kovos vieningu teisėjų sprendimu pergalę iškovojęs antras jauniausias čempionas UFC istorijoje J. Vanas antrą kartą apgynė titulą, o abu sportininkai buvo apdovanoti 100 tūkst. JAV dolerių čekiais.
Analogiškomis „Vakaro pasirodymo“ premijomis džiaugėsi dar du atletai. Nors lengvo svorio kategorijos kovotojo Armano Carukijano (24-3) kairioji akis stipriai tino po varžovo smūgių, jis prispaudė oponentą prie narvo ir, likus vos 4 sekundėms iki pirmojo raundo pabaigos, galingu smūgiu alkūne nokautavo Mauricio Ruffy (14-3).
Tuo tarpu iš pradžių vargo gindamasi nuo varžovės veiksmų turėjusi Casey O'Neill (12-2) galiausiai kojomis iškėlė oponentę į orą ir, atlikusi neįtikėtiną rankos laužimą, privertė pasiduoti Eduardą Mourą (12-3) bei taip pat užsidirbo papildomus 100 tūkst. JAV dolerių.
Ypatingo dėmesio sulaukė Seanas Sharafas (5-2), vos per 12 sekundžių nokautavęs ryškiu favoritu laikytą Gable'ą Stevesoną (4-1). Pastarasis prieš kovą sulaukė aštrios kritikos dėl praeityje mestų kaltinimų išžaginimu, nuo kurių išsisuko pasinaudojęs teisine spraga Minesotos valstijoje, kai neblaivi auka nebuvo pripažinta psichiškai neveiksnia. Už šią istorinę staigmeną po kovos narve pasimeldęs palestinietis gavo 50 tūkst. JAV dolerių „Chaoso“ premiją, kurią UFC vadovas Dana White'as padvigubino, o pridėjus dar 25 tūkst. už nokautą, bendra S. Sharafo premijų suma išaugo iki 125 tūkst. JAV dolerių.
Dar keturi kovotojai už varžovų nokautavimus ar privertimus pasiduoti gavo po 25 tūkst. JAV dolerių. Patricio Freire (38-9) nutraukė pustrečių metų trukusią seriją be anksčiau laiko baigtų kovų ir pasiekė pirmąjį tokį laimėjimą UFC narve, kai „užmigdė“ Dooho Choi (17-5-1). Į kampą įspraustas ir keturių nesėkmių seriją fiksavęs Marlonas Vera (24-12-1) trečiajame raunde palaužė Charlesą Jourdainą (18-9-1). Tik pirmuosiuose raunduose UFC organizacijoje laimintis Ryanas Gandra (11-1) nokautavo Ozzy Diazą (10-5), o išvengęs pavojingo spyrio į galvą Joandersonas Brito (20-5-1) parvertė Gigą Čikadzę (15-7) ir užbaigė kovą smūgiais parteryje greičiau nei per dvi minutes.
Išdalijus premijas, Kalifornijos valstijos atletikos komisija oficialiai atskleidė ir visus garantuotus „UFC 331“ turnyro dalyvių uždarbius. Nors J. Vanas į narvą žengė kaip vienintelis vakaro čempionas, didžiausią garantuotą sumą susižėrė jo oponentas. Siekęs po patirtos traumos susigrąžinti prarastą diržą, A. Pantoja uždirbo 650 tūkst. JAV dolerių, kai tuo tarpu titulą apgynusio J. Vano sąskaitą papildė 500 tūkst. JAV dolerių. Abu kovotojai turėjo fiksuotus kontraktus be papildomų priedų už pergalę.
Antroje pagrindinėje vakaro kovoje triumfavęs ir pirmuoju pretendentu į titulą tapęs A. Carukijanas taip pat tenkinosi fiksuotu 350 tūkst. JAV dolerių uždarbiu. Jo varžovas M. Ruffy gavo 110 tūkst. JAV dolerių už pasirodymą, tačiau prarado galimybę gauti tokio paties dydžio priedą už pergalę. Tarp kitų solidžiai uždirbusių kovotojų išsiskyrė P. Freire ir M. Vera, kurių kiekvieno pinigines papildė po 400 tūkst. JAV dolerių (200 tūkst. už pasirodymą ir 200 tūkst. už pergalę). Alonzo Menifieldas uždirbo 310 tūkst. (155 tūkst. ir 155 tūkst.), Edmenas Shahbazyanas – 250 tūkst. (125 tūkst. ir 125 tūkst.), o Robelis Despaigne'as – 200 tūkst. JAV dolerių (100 tūkst. ir 100 tūkst.).
Kuklesnėmis, bet reikšmingomis sumomis džiaugėsi ir kiti turnyro dalyviai. J. Brito uždirbo 158 tūkst. (79 tūkst. ir 79 tūkst.), C. O'Neill – 132 tūkst. (66 tūkst. ir 66 tūkst.), S. Sharafas ir Michaelas Aswellas – po 60 tūkst. (30 tūkst. ir 30 tūkst.), o R. Gandra – 28 tūkst. JAV dolerių. Verta paminėti, kad į šias sumas nėra įtrauktos anksčiau minėtos premijos bei galimi papildomi slapti susitarimai su organizacija.
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