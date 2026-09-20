Lietuvos jaunimo beisbolo-5 rinktinės kandidatės Ispanijoje iškovojo trečiąją vietą

Grupių etapą komanda įveikė be pralaimėjimų – laimėjo visas šešerias rungtynes prieš „Rivello“ iš Italijos, Portugalijos ir Prancūzijos U18 rinktines, „Fénix“ iš Valensijos, „Dolphins“ iš Gandijos bei „Halkons“ iš Burgoso.
Pusfinalyje laukė atkakli kova su Prancūzijos rinktine. Laimėjusi pirmąjį setą, Maksimo Burdino vadovaujama komanda galiausiai nusileido 1:2 (7:4, 4:5, 6:7). Prancūzijos rinktinė vėliau tapo turnyro nugalėtoja.
Rungtynėse dėl trečiosios vietos komanda susitiko su Ispanijos čempionėmis „Dolphins“ iš Gandijos ir laimėjo 2:0 (4:3, 4:1). Asmeninio įvertinimo sulaukė ir Varia – ji buvo pripažinta geriausia turnyro žaidėja tarp merginų.
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