Evansas sėkmingai pradėjo sezoną Didžiosios Britanijos lygoje

Tautvydo Sabonio auklėtiniai namieb 84:76 (16:24, 21:16, 22:16, 25:20) nugalėjo Niukaslo „Eagles“ (1/1).
Likus žaisti keturias minutes komandas skyrė tik taškas (71:70), bet „liūtai“ surinko devynis taškus be atsako (80:70) ir taip įtvirtino pergalę.
Lygoje debiutavo pirmąsias rungtynes praleidęs Keenanas Evansas. Kauno „Žalgiriui“ priklausantis gynėjas per 21 minutę surinko 13 taškų (2/4 tritaškių, 7/9 baudų metimų), 3 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 3 pražangas.
Taip pat „Žalgirio“ paskolintas Maxwellas Lewisas per 19 minučių surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 9 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 3 blokus ir 3 pražangas.
Puolėjo minutes „Lions“ pralaimėjo net 17 taškų, o tai yra ženkliai prasčiausias rezultatas komandoje.
16 taškų Londono klubui surinko Devante Jonesas (2/6 dvitaškių, 4 rez. perd.), 11 – Deane’as Williamsas (5 atk. kam., 9/14 baud. met.), 10 – Landriusas Hortonas (2/6 tritaškių).
Vos devynis žaidėjus atsivežusių „Eagles“ gretose su 19 taškų išsiskyrė Tavisas Smithas (3/9 tritaškių, 5 klaidos), 15 pridėjo Mitchas Clarke’as, 13 – Trevondas Barnesas (1/7 metimų, 11/13 baud. met., 7 atk. kam.), 12 – Blondeau Tchoukuiegno (4 atk. kam.).
Iki starto Europos taurėje „Lions“ dar spės sužaisti su Češyro „Phoenix“ (0/1) ir Liverpulio „Liverpool“ (0/1).
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