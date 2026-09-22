Pasaulio studentų paplūdimio sporto čempionate Portugalijoje – kovingi Lietuvos tinklininkų pasirodymai

Moterų turnyre Lietuvai atstovavo Skalvė Križanauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas) ir Ariana Rudkovskaja (Lietuvos sporto universitetas). Vyrų varžybose varžėsi Karolis Palubinskas (Vilniaus universitetas) ir Povilas Piešina (Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Komandai vadovavo treneris Vusal Guseinov (LSU) ir delegacijos vadovė Eglė Žibinskaitė (Lietuvos studentų sporto asociacija).
Grupės etape – užtikrintas lietuvių žaidimas
Turnyras Lietuvos atstovams prasidėjo itin sėkmingai: vaikinai savo grupės etapą užbaigė pirmoje vietoje, o merginos iškovojo antrąją vietą. Vienas įspūdingiausių merginų grupių etapo laimėjimų – pergalė rezultatu 2:1 prieš stiprią Šveicarijos porą (Bossart / Abbühl). Šveicarės į čempionatą atvyko tiesiai iš Europos U22 čempionato (kuriame užėmė 9-ąją vietą) ir nuolat rungtyniauja tarptautiniuose „Beach Pro Tour“ turnyruose.
„Kadangi viešos statistikos apie varžovus turėjome nedaug, teko analizuoti kiekvieną detalę, kad sudarytume kuo tikslesnį žaidimo vaizdą. Prieš kiekvienas rungtynes turėjome aiškų planą – kur paduoti, kaip gintis ir puolime pasinaudoti varžovų silpnosiomis vietomis. Džiugu, kad abi komandos parodė gebėjimą laikytis taktinio plano bei prisitaikyti“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris Vusal Guseinov.
Atkaklios kovos su JAV poromis ir ateities pamokos
Atkrintamajame etape abiejų Lietuvos komandų laukė rimti išbandymai prieš stiprias Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) komandas. Vaikinų rungtynėse su JAV atstovais pergalė buvo ranka pasiekiama. Pralaimėję pirmąjį setą, antrajame K. Palubinskas ir P. Piešina griežtai laikėsi plano ir išlygino rezultatą (1:1). Lemiamame, trečiajame sete lietuviai pirmavo beveik visą laiką (13:11), tačiau pačioje mačo pabaigoje kelios klaidos priimant padavimą ir neužbaigtos atakos leido varžovams persverti rezultatą bei laimėti setą 15:13.
„Tai buvo gera, nors ir skaudi pamoka. Paplūdimio tinklinyje tokiu lemiamu momentu užtenka dviejų ar trijų netikslių veiksmų ir varžovas iškart sugrįžta į žaidimą. Tokias situacijas privalome analizuoti ir treniruotis ateičiai“, – teigė V. Guseinov.
Moterų turnyre S. Križanauskaitei ir A. Rudkovskajai iššūkių kėlė ne tik varžovės (JAV pora Wood / Jackson), bet ir fizinė būklė. Lietuvos sportininkės į čempionatą atvyko po traumų ir su mažesniu treniruočių krūviu, tačiau pademonstravo didelį kovotojų charakterį. Nors taktinį planą merginos vykdė pavyzdingai, mačo eigoje išryškėjo fizinio pasirengimo trūkumas, neleidęs išlaikyti aukšto intensyvumo prieš itin atletiškas varžoves.
Žvilgsnis į ateitį
Apibendrindamas čempionatą, treneris V. Guseinov pabrėžė tarptautinės patirties svarbą Lietuvos studentų sportui: „FISU pasaulio universitetų paplūdimio sporto čempionatas mums tapo ne tik rezultatų, bet ir savo lygio įvertinimu tarptautinėje arenoje. Pamatėme, kur esame stiprūs ir kur turime judėti toliau – reikės tobulinti rungtynių pabaigas, priėmimo stabilumą bei pirmojo puolimo užbaigimą. Tačiau svarbiausia, kad mūsų sportininkai įrodė galintys lygiavertiškai konkuruoti su stipriausiais pasaulio studentais“.
Skalvė Križanauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas) ir Ariana Rudkovskaja (Lietuvos sporto universitetas) čempionate liko 9-tos, Karolis Palubinskas (Vilniaus universitetas) ir Povilas Piešina (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) galutinėje įskaitoje liko 24-ti.
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