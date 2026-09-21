Šeimos staigmenos sulaukusi Gerda Grudzinskaitė su partnere – „Queen & King of the Court” turnyro finalininkė

Šiame turnyre varžėsi daugybė ryškiausių paplūdimio tinklininkų iš viso pasaulio. Įprastai čia poras sudaro skirtingų šalių žaidėjai, kurie vėliau kaunasi dėl nugalėtojų karūnos.
Savo jėgas turnyre išbandė ir nuolatinė G. Grudzinskaitės partnerė Ieva Dumbauskaitė, kuri šįkart žaidė su čeke Andrea Lorenzova.
G. Grudzinskaitė ir O. Magdonald A grupės pirmajame rate surinko 2 taškus ir buvo penktos, o antrajame rate pelnė 10 taškų, užėmė pirmąją vietą ir taip išsikovojo kelialapį į finalą.
C grupėje startavusios I. Dumbauskaitė ir A. Lorenzova pirmajame rate (8 tšk.) buvo trečios, antrajame (3 tšk.) – ketvirtos, o trečiajame (8 tšk.) – trečios. Papildomame atkrintamajame etape I. Dumbauskaitė ir A. Lorenzova (8 tšk.) užėmė antrąją vietą ir į pusfinalį neprasibrovė.
G. Grudzinskaitė ir O. Magdonald tiesiog spindėjo B pusfinalyje – jos laimėjo tiek pirmajame rate (13 tšk.), tiek antrajame (9 tšk.), tiek trečiajame (14 tšk.). Pergalė čia garantavo vietą finale tarp penkių stipriausių komandų.
Papildoma motyvacija pusfinalyje jai tapo netikėta šeimos staigmena. Ją tribūnose palaikė neperspėję atvykę šeimos nariai – tėvai ir sesuo.
„Šis renginys buvo tobulai suorganizuotas – viskas apgalvota iki smulkiausių detalių. Labiausiai įsiminė laimėtas pusfinalis ir šeimos staigmena – jie atskrido palaikyti manęs. Mano šeima nuostabi ir kartu pametusi galvą dėl tinklinio, o ypač dėl šio formato turnyrų“, – džiaugėsi G. Grudzinskaitė.
Sportininkė neslepia, kad jos ir Naujosios Zelandijos tinklininkės tikslas buvo finalas, bet lietuvė nesitikėjo į jį patekti tiesiausiu keliu. Tiek grupėje, tiek pusfinalyje joms teko kautis su itin pajėgiomis žaidėjomis.
„Manau, kad mums greitai susižaisti padėjo gera nuotaika – Olivia visada būna su šypsena ir nuostabia energija“, – sakė G. Grudzinskaitė.
Finalo pirmajame raude lietuvė ir naujazelandietė surinko 3 taškus ir užėmė penktąją vietą, taip užbaigdamos savo pasirodymą.
Varžybose triumfavo itin tituluotos tinklininkės – olandė Raisa Schoon ir brazilė Ana Patricija Ramos. Antrąją vietą užėmė danė Sofia Bisgaard ir norvegė Sunniva Helland-Hansen, trečiąją – olandės Floor Hogenhout ir Nigella Negenman.
„King of the Court“ varžybos vyksta netradiciniu formatu. Komandos yra suskirstomos į grupes ir jos žaidžia pasikeisdamos. Pora, laimėjusi tašką, lieka aikštėje, o pralaimėjusias pakeičia kita pora. Taip komandos rotuojasi kol baigiasi laikas.
G. Grudzinskaitė šiame turnyre yra ne karta pasižymėjusi puikiais rezultatais. Ji yra žaidusi ir su I. Dumbauskaite, ir su seserimi Rugile Grudzinskaite. Žaisdama su vokiete Chantal Laboureur 2022 metais ji finaliniame „Queen & King of the Court“ etape Katare užėmė ketvirtąją vietą.
„Šis formatas man labai patinka ir pati asmeniškai visada nekantrauju sudalyvauti „Queen & King of the Court“ turnyruose. Ne paslaptis, jog šiame žaidime reikia daug ištvermės, greičio ir nuolatinio bėgimo, čia viskas žymiai intensyviau nei žaidžiant įprastai. Matyt, būtent to man ir reikia“, – šypsojosi G. Grudzinskaitė.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.