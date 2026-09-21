„Rotax Max Challenge Lithuania“ sezonas finišavo Kandavoje: paskelbti 2026-ųjų čempionai

Sezono pabaigą vainikavo ir dar viena Lietuvos kartingui svarbi žinia – net devyni sportininkai jau turi kelialapius į lapkritį Portugalijoje vyksiantį „Rotax Grand Finals“.
Paskutines sezono kovas užbaigė Kandavos etapas
Jauniausiųjų „ROTAX NANO“ grupėje, kurioje sportininkai vietomis neskirstomi ir čempionato taškai neskaičiuojami, Kandavoje važiavo Toms Gruzins, Pijus Samulionis, Benediktas Bledis, Valters Kursiss, Valters Vaznis, Emma Tiitson, Denas Norkus, Ignas Piragis, Majus Norkus, Ralf Tiitson, Patriks Lapins ir Gustė Norkutė. Šioje grupėje svarbiausia – pirmoji lenktynių patirtis, sportinių įgūdžių ugdymas ir pasiruošimas tolimesnėms kartingo kategorijoms.
„ROTAX MICRO MAX U9“ finale pirmąją vietą iškovojo Benediktas Gražys, antras finišavo Karims Kukutis, o trečiąją vietą užėmė Tauras Leonavičius. „ROTAX MICRO MAX“ klasėje Kandavoje greičiausias buvo Aras Paskalis Bagatyrius, už jo rikiavosi Gordey Dulev ir B. Gražys.
„ROTAX MINI MAX“ finalą laimėjo Martins Lapins. Jam Emilis Čapkauskas nusileido tik kovoje dėl pirmosios vietos ir Kandavos etapą užbaigė antras, o trečiąją vietą užėmė Karlis Bernsons.
„ROTAX MAX JUNIOR“ kategorijoje paskutinį metų startą pergalingai užbaigė Majus Mazinas. Antras finišo liniją kirto Markus Jauk, trečias – Patrikas Jocius. „ROTAX MAX SENIOR“ varžybose pergalę iškovojo Fernando Paimre, Dovydas Gudelevičius užėmė antrąją, Endrik Peets – trečiąją vietą.
„ROTAX DD2“ kategorijos trejetą Kandavoje sudarė Kaspar Joel Joepere, Tonis Johannes Toomingas ir Romans Rodionovs. „DD2 MASTER“ klasėje pirmas buvo Ivars Uss, antras – Juris Zalitis, o trečias – Mykolas Mazinas.
Penki etapai išryškino 2026-ųjų stipriausius
Kandavoje užgesus paskutinio finalo šviesoms, buvo suskaičiuoti ir viso sezono taškai. „ROTAX MICRO MAX U9“ čempionu tapo Vilius Tauras Bakutis, sidabrą iškovojo Benediktas Gražys, o trečioji vieta atiteko Ąžuolui Kasperavičiui.
Atskiroje „ROTAX MICRO MAX“ įskaitoje daugiausia taškų per sezoną surinko Gordey Dulev, vicečempionu tapo Aras Paskalis Bagatyrius, trečiąją vietą iškovojo Timas Rimas.
„ROTAX MINI MAX“ kategorijos čempiono titulą iškovojo Remigijus Kriaučiūnas. Antrąją vietą sezono įskaitoje užėmė Emilis Čapkauskas, trečiąją – Karlis Bernsons.
„ROTAX MAX JUNIOR“ kategorijoje 2026-ųjų čempionu tapo Majus Mazinas, už jo galutinėje įskaitoje rikiavosi Patrikas Jocius ir Markus Jauk. „JUNIOR CLUB“ nugalėjo Otilija Grandberga, antras liko Armands Mednis, trečias – Meinaras Aleksas.
„ROTAX MAX SENIOR“ titulą iškovojo Dovydas Gudelevičius, aplenkęs Giną Rimkų ir Marių Karčiauską. „SENIOR CLUB“ kategorijoje triumfavo Normantas Arvasevičius, antrąją vietą užėmė Ugnė Puškoriūtė, trečiąją – Laurynas Karalevičius.
„ROTAX DD2“ sezono nugalėtoju tapo Joel Kaspar Joepere, vicečempiono poziciją užėmė Nojus Gerulaitis, trečiąją – Edgars Vilcans. „DD2 MASTER“ čempiono vardą iškovojo Mykolas Mazinas, už jo liko Ivars Uss ir Juris Zalitis. „DD2 CLUB“ įskaitoje pirmavo Karlis Bricis, antras buvo Armands Kancs, trečias – Edmunds Zusevics.
Komandinėje įskaitoje 2026 metų čempione tapo „MG Motorsport“, antrąją vietą užėmė „Dream 2 Drive“, o trečiąja stipriausia sezono komanda tapo „Lenktynių linija“.
Devyni kelialapiai į „Grand Finals“ – Lietuvos sportininkai savo vertę įrodė ir užsienyje
Nacionalinio čempionato titulai – ne vienintelis šių metų sportininkų pasiekimas. Vienu geidžiamiausių „Rotax“ sezono apdovanojimų laikomas kelialapis į „Rotax Max Challenge Grand Finals“, kur vienoje vietoje susirenka stipriausi teisę atstovauti savo šalims iškovoję sportininkai iš viso pasaulio. 2026 metų finalas lapkritį vyks Portimao trasoje Portugalijoje.
Lietuvoje šiemet kelialapiai buvo skiriami „Micro“, „Mini“, „Junior“ ir „DD2“ kategorijose, tačiau Lietuvos sportininkai tuo neapsiribojo. Papildomų galimybių jie ieškojo kitų šalių bei tarptautiniuose čempionatuose, todėl į Portugaliją šiemet keliaus net devyni lietuviai.
„Micro“ klasėje Lietuvai atstovaus Timas Rimas ir Gordey Dulev, „Mini“ – Emilis Čapkauskas ir Remigijus Kriaučiūnas, o „Junior“ – Majus Mazinas ir Emilis Juozaitis. „Senior“ kategorijoje kelialapį turi Dovydas Gudelevičius, „DD2“ – Nojus Gerulaitis, o „DD2 Masters“ – Mykolas Mazinas.
Dalis šių sportininkų pasaulio finalo atmosferą jau pažįsta. Tačiau augant sportininkams keičiasi ir iššūkis – keli jaunuoliai į „Grand Finals“ sugrįš jau aukštesnėse kategorijose, kur jų lauks galingesnė technika ir nauji varžovai. Tai kartu tampa vienu ryškiausių ženklų, kad Lietuvos kartingo sportininkai ne tik pasiekia tarptautinį lygį, bet ir sugeba jame išsilaikyti pereidami į kitus karjeros etapus.
Investicijos ne tik į techniką
Dar prieš 2026-ųjų sezoną „Rotax Max Challenge Lithuania“ organizatoriai kėlė tikslą sudaryti sportininkams geresnes sąlygas ne tik nacionaliniame čempionate, bet ir ruošiantis tarptautinėms varžyboms.
Šiemet buvo įsigyta 40 naujų variklių, o jau ketvirtus metus tęsiamas „Micro“ ir „Mini“ kategorijų projektas, kuriame dalyviams varikliai paskirstomi burtų keliu. Taip siekiama suvienodinti technines galimybes ir dar didesnę rezultato dalį palikti sportininko meistriškumui.
Daug dėmesio skirta ir sportinei varžybų pusei. Visuose sezono etapuose dirbo teisėjų kameros, leidusios tiksliau nagrinėti incidentus ir priimti objektyvesnius sprendimus. Taip pat buvo sustiprinta techninė komisija, o keliuose etapuose darbą papildė tarptautiniai sporto komisarai.
Čempionato kalendorius savo ruožtu buvo derinamas taip, kad Lietuvos sportininkams būtų paprasčiau dalyvauti ir kituose Baltijos regiono bei tarptautiniuose čempionatuose, kaupti daugiau lenktynių kilometrų ir nuolat susidurti su skirtingais varžovais.
M. Tankevičius: augimą geriausiai parodo tarptautiniai rezultatai
Pasak „Rotax Max Challenge Lithuania“ organizatoriaus Martyno Tankevičiaus, būtent visas šių sprendimų kompleksas leidžia sezono pabaigoje vertinti ne tik čempionato organizacinę kokybę, bet ir sportininkų progresą.
„Metų pradžioje norėjome dar labiau pakelti čempionato lygį – investavome į techniką, teisėjavimo priemones, sustiprinome techninę komisiją, į atskirus etapus kvietėme tarptautinius sporto komisarus. Kartu stengėmės sudaryti tokį kalendorių, kad mūsų sportininkai galėtų kuo daugiau važiuoti ir už Lietuvos ribų. Manau, šiandien geriausias viso to įvertinimas yra tai, ką matome tarptautinėje arenoje“, – sako M. Tankevičius.
Anot jo, devyni šiemet iškovoti kelialapiai į „Rotax Max Challenge Grand Finals“ – dvigubai daugiau nei praėjusį sezoną – yra vienas ryškiausių augimo įrodymų.
„Kelialapis į pasaulio finalą nėra dovanojamas – jį reikia iškovoti prieš labai stiprius varžovus. Kai mūsų sportininkai tai padaro ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio čempionatuose, matome realų tarptautinį progresą. Dar smagiau, kad keli jaunuoliai į pasaulio finalą grįžta jau aukštesnėse kategorijose. Jie auga, konkurencija stiprėja, bet rezultatai išlieka. Tai rodo, kad judame teisinga kryptimi“, – reziumuoja M. Tankevičius.
2026-ųjų „Rotax Max Challenge Lithuania“ sezonas baigtas, tačiau devyniems sportininkams svarbiausias metų startas dar priešakyje – lapkritį jie Lietuvos vardą gins „Rotax Grand Finals“ Portimao trasoje Portugalijoje.
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