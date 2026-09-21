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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Golfo sezono uždarymas Lietuvoje: LTOK Prezidentės taurę iškovojo Baltramonaitis

2026-09-21 18:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 18:24
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Savaitgalį šalia Druskininkų įsikūrusiame „Wolf Golf Links“ aikštyne surengtas tradicinis golfo turnyras LTOK Prezidentės taurei laimėti. Tai buvo paskutinis šio sezono oficialus LGF turnyras Lietuvoje bei priešpaskutinis LGF turo etapas.

Golfo turnyras LTOK Prezidentės taurei laimėti | Augusto Didžgalvio nuotr.
GALERIJA (14)

Savaitgalį šalia Druskininkų įsikūrusiame „Wolf Golf Links“ aikštyne surengtas tradicinis golfo turnyras LTOK Prezidentės taurei laimėti. Tai buvo paskutinis šio sezono oficialus LGF turnyras Lietuvoje bei priešpaskutinis LGF turo etapas.

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Pereinamąją LTOK Prezidentės taurę šiemet iškovojo Paulius Baltramonaitis.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Golfo turnyras LTOK Prezidentės taurei laimėti

Puikiai aikštyną pažįstantis P. Baltramonaitis užfiksavo geriausią rezultatą tarp visų dalyvių – 74 smūgiai (PAR +2). Antrąją vietą užėmė Kajus Pacauskas (PAR +4), o trečiąją poziciją pasidalino Normanas Pranevičius ir Donatas Puodžiukynas (PAR +8).

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„Visada smagu laimėti savo gimtajame mieste. Sąlygos nebuvo pačios lengviausios – vėjas, greitos ridenimo aikštelės, aukšta žolė šonuose bei sunkios vėliavėlių pozicijos. Jau per treniruočių raundą supratau, kad kai kuriose duobutėse geriau sužaisti saugiai nei atakuoti kiekvieną vėliavą“, – teigė P. Baltramonaitis.

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12 metų golfą žaidžiantis P. Baltramonaitis džiaugiasi, kad dar gali pasipriešinti jauniesiems talentams bei pasiekti vieną kitą svarbesnį laimėjimą Lietuvoje.

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„Per 12 metų mačiau kaip užauga nauja jaunimo karta, kuri yra visa galva geresnė nei aš kada galėsiu būti. Kiekvienais metais jie tobulėja ir tos pergalės tampa vis retesnės, todėl laimėti prieš juos visada yra labai smagu. Manau, kad tokie žaidėjai kaip Kajus Pacauskas greitai žais aukščiausiame lygyje, o aš galėsiu prisiminti laimėjęs prieš jį“, – šypsojosi P. Baltramonaitis.

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P. Baltramonaitis golfą garsina ne tik savo žaidimu, bet ir su „Tall&Taller“ projektu. Jame jis kartu su žinomu atlikėju bei golfo mylėtoju Justinu Jaručiu organizuoja įvairius turnyrus bei kitokias veiklas, skirtas šio sporto populiarinimui.

„Tall&Taller“ auga ir golfą populiarina kiekvienais metais. Šiais metais turėjome keturis savo turnyrus skirtinguose Lietuvos aikštynuose. Kiekvienas turnyras buvo naujas rekordas pagal dalyvių skaičių. Kartu su nacionaline sporto agentūra šiemet vykdome projektą ir kviečiame žmones į nemokamas golfo pamokas. Skaičiuojame, kad per jas apie 500 žmonių bus pabandę golfą. Į laukus prieš kameras buvome pasikvietę Kauno Žalgirio žaidėjus Dustiną Slevą ir Mosesą Wrightą, NBA Visų žvaigždžių dalyvį D‘Angelo Russellą. Praeitais metais per vieną dieną sužaidėm visus šešis Lietuvos golfo laukus. Jaučiam, kad žmonėms patinka ką darom ir tai tęsim toliau“, – pabrėžė P. Baltramonaitis.

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Moterų turnyre triumfavo E. Dockaitė. Jos rezultatas – 79 smūgiai (PAR +7).

„Esu laiminga pirmą kartą nugalėjusi šio turnyro moterų grupėje. Kaip rudenį, tai oras buvo idealus žaisti, bet, kaip visada, ir žaidimas, ir pats rezultatas galėjo būti geresni“, – mintimis dalinosi E. Dockaitė, tuo pačiu apgailestavusi, kad golfo sezonas Lietuvoje jau artėja prie pabaigos.

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Antrąją vietą užėmė Patricija Ulozaitė (PAR +11), trečiąją – Asta Pratusevičiūtė (PAR +20).

LGF turo „Stroke net“ įskaitoje nugalėjo P. Baltramonaitis, antras buvo Rytis Šenauskas, trečias – Mindaugas Šilalė.

„Stableford“ įskaitoje pirmoji vieta atiteko Arūnui Montrimui, antroji – A. Pratusevičiūtei, trečioji – Kasparui Žermaitėliui. A. Montrimas šiose varžybose sublizgėjo ir įspūdingiausiu smūgiu – vieną duobutę jis įveikė tiksliu pirmu bandymu („Hole-in-one“).

Lietuvos golfo sezonas finišuos su išvykstamuoju čempionatu lapkričio mėnesį Ispanijoje.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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