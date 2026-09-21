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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Kauno „Lituanica“ trečius metus iš eilės laimėjo Lietuvos beisbolo čempionatą

2026-09-21 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 12:39
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baigėsi 2026 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno „Lituanica“ ir Utenos „Titanai“.

Kauno „Lituanica“ | Sauliaus Čirbos nuotr.

baigėsi 2026 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno „Lituanica“ ir Utenos „Titanai“.

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Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki dviejų pergalių triumfavo bendru rezultatu 2:0.

Reguliariajame sezone vos vieną pralaimėjimą patyrusi amerikiečio Willo Swindlingo treniruojama „Lituanica“ neklydo ir finalinėse kovose. Šeštadienį VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre kauniečiai Eimanto Žičkaus treniruojamus uteniškius įveikė rezultatu 10:1, o sekmadienį Utenoje iškovojo pergalę 11:8, nors prieš lemiamą kėlinį atsilikinėjo 6:8.

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Mažajame finale dėl bronzos medalių antrus metus iš eilės susitiko Virmido Neverausko treniruojamas BK „Vilnius“ ir „Vilties liūtai“. Vilniečiai serijoje iki dviejų pergalių triumfavo bendru rezultatu 2:0 ir antrus metus iš eilės pasidabino Lietuvos čempionato bronzos medaliais. Abu serijos susitikimai buvo žaidžiami VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre, o rungtynės baigėsi atitinkamai 14:4 ir 19:0.

„Vilties liūtai“ antrus metus iš eilės liko per žingsnį nuo Lietuvos čempionato medalių.

Tiek Lietuvos vicečempionai Utenos „Titanai“, tiek čempionė Kauno „Lituanica“ iškovojo teisę kitais metais varžytis pagrindiniame Federacijų taurės turnyre

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