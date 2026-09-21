Jaunosios Lietuvos tinklininkės – tarp aštuonių stipriausių Europoje

Viena jauniausių čempionato komandų turnyrą pradėjo tiesiog puikiai. Grupėje seserys Michalkevičiūtės 2:0 (21:19, 21:10) nugalėjo estes Keirą Lukas ir Susanną Rikand, 2:0 (21:13, 22:20) įveikė danes Mie Bertelsen ir Mają Vestergaard bei 2:0 (21:9, 21:7) nepaliko vilčių turkėms Irem Yener ir Elai Kosei.
Pirmoji vieta grupėje mūsiškėms atvėrė duris tiesiai į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą.
Aštuntfinalyje Lietuvos duetas 2:1 (21:9, 18:21, 15:8) palaužė suomes Maisą Kyrolainen ir Nelli Walden, taip patekdamos tarp aštuonių stipriausių komandų.
Ketvirtfinalyje lietuvės 0:2 (13:21, 12:21) turėjo pripažinti vėliau čempionėmis tapusių olandžių Jaros Both ir Matildos de Groot pranašumą.
Vėliau, kovodamos dėl galutinių pozicijų, Agata ir Beatričė Michalkevičiūtės 0:2 (16:21, 17:21) pralaimėjo latvėms Paulai Krievai ir Esterei Zakitei bei 2:1 (17:21, 21:17, 15:5) pranoko Nadeždą Ponomarevą ir Sofią Vasiljevą.
Vaikinų turnyre lietuviai Rokas Lukoševičius ir Lukas Gumbelevičius užėmė 17-ąią vietą.
Lietuvos paplūdimio tinklininkai grupėje laimėjo vietą susitikimą iš trijų, užėmė trečiąją vietą ir pateko į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate R. Lukoševičius ir L. Gumbelevičius 0:2 (13:21, 19:21) nusileido anglams Lucai Robinsonui ir Emmanueliui Oretoyei.
Rungtynėse dėl 17-os pozicijos lietuviai 2:0 (21:17, 21:14) įrodė pranašumą prieš vengrus Levente Kissą-Bertoką bei Gergely Szutsą.
Europos U18 paplūdimio tinklinio čempionato pagrindinėse varžybose dalyvavo po 32 vaikinų ir merginų komandas.
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