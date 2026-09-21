„Real“ toliau siaučia po derbio: „Betrūksta, kad varžovams leistų žaisti su ginklais“

„Betrūksta tik to, kad „La Liga“ leistų Madrido „Real“ varžovams rungtyniauti prieš mus su ginklais“, – per klubo televizijos eterį pareiškė klubo atstovai.
„Real Madrid TV“ taip pat paskelbė, kad neanalizuos rungtynių taktiškai, nes, jų teigimu, kalbėti apie futbolą tokioje situacijoje nebetenka prasmės. Kanalo atstovai tvirtino, kad Madrido „Real“ Ispanijos čempionate traktuojamas kitaip nei kitos komandos.
Kritikos centre atsidūrė teisėjo Miguelio Angelo Ortizo Ariaso sprendimai sekmadienį vykusiame derbyje. Ypač daug diskusijų sukėlė Cuti Romero ir Kang-In Lee epizodai, o antrojo kėlinio pradžioje iš aikštės buvo pašalintas Deanas Huijsenas.
„Real“ galiausiai pralaimėjo 1:2. „Atletico“ įvarčius pelnė Alejandro Grimaldo ir Jonathanas Davidas, o Madrido „Real“ gretose pasižymėjo Antonio Rudigeris.
Po rungtynių teisėjavimą kritikavo ir Jose Mourinho. Portugalas į spaudos konferenciją atsinešė ginčytinų epizodų nuotraukas ir kalbėjo apie sprendimus, kurie, jo nuomone, turėjo būti kitokie.
Po pralaimėjimo Madrido „Real“ nukrito į ketvirtąją „LaLiga“ vietą, o nuo pirmaujančios „Barcelona“ ekipos atsilieka šešiais taškais.
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