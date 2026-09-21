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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Messi pelnė nuostabų įvartį, tačiau Majamio „Inter“ vėl MLS užfiksavo lygiąsias

2026-09-21 11:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 11:15
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Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS rungtynes su „San Diego“ baigė rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS rungtynes su „San Diego“ baigė rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.

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Andersas Dreyeras rungtynių pradžioje tiksliu smūgiu išvedė„San Diego“ į priekį 1:0. Netrukus Lionelis Messi nuostabiu baudos smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 1:1. Tai buvo 101-asis argentiniečio įvartis ginant Majamio „Inter“ garbę.

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Luisas Suarezas antrajame kėlinyje pasiuntė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą Majamio „Inter“ 2:1. Visgi A. Dreyeras antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir atstatė dvikovoje pusiausvyrą 2:2.

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Tai buvo ketvirtosios iš eilės Majamio „Inter“ užfiksuotos lygiosios MLS čempionate. Komandos vyriausiasis treneris Kily Gonzalezas neslėpė nusivylimo dėl rungtynių pabaigoje praleisto įvarčio.

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„Gynyboje privalome žaisti kur kas tvirčiau. Negalime daryti tokių šiurpių klaidų gynyboje, jos brangiai kainuoja. To paskutinio epizodo neturėjo įvykti. Siurrealu atsidurti tokioje padėtyje, kai gali laimėti rungtynes, bet kartu esi per žingsnį nuo pralaimėjimo.

Išvengėme pralaimėjimo tik todėl, nes mus išgelbėjo vartininkas. Vis dėlto turime judėti toliau. Gera žinia ta, jog nuveikėme nemažai gero, tačiau privalome tobulinti gynybą, tai mane labiausiai neramina“, – kalbėjo strategas.

Majamio „Inter“ MLS Rytų konferencijoje turi surinkęs 46 taškus ir rikiuojasi trečioje turnyrinės lentelės vietoje bei nuo konferencijos lyderio „Nashville“ atsilieka 11 taškų.

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