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Ginčas dėl išėjimo į ringą „UTMA 19“ turnyre: kas Maslobojevo ir Dirksčio kovoje turėtų eiti antras?

2026-09-21 10:45 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 10:45
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Artėjant rugsėjo 26-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiam „UTMA 19“ turnyrui, aistros tarp pagrindinės kovos dalyvių – Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio – verda ne tik dėl svorio kategorijų ar taktikos. Greta sportinių niuansų įsiplieskė principinis ginčas dėl kovinio sporto protokolo: kuris atletas į arenos ringą žengs antras?

Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys | BNS nuotr.

Artėjant rugsėjo 26-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiam „UTMA 19“ turnyrui, aistros tarp pagrindinės kovos dalyvių – Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio – verda ne tik dėl svorio kategorijų ar taktikos. Greta sportinių niuansų įsiplieskė principinis ginčas dėl kovinio sporto protokolo: kuris atletas į arenos ringą žengs antras?

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Koviniame sporte ši teisė tradiciškai priklauso čempionui, tituluotesniam arba didesnę reikšmę turnyre turinčiam kovotojui. Tačiau artėjančioje dvikovoje abi stovyklos turi savų argumentų, o diskusija persikėlė tiek į pačių atletų akistatą, tiek į jų trenerių pokalbį.

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D. Dirkstys: „Tas, kurio reitingas žemesnis, eina pirmas“

Pats D. Dirkstys laikosi pozicijos, kad privilegija žengti į ringą antram turi atitekti jam, nes organizacijos hierarchijoje jis užima aukščiausią vietą:

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„Pagal idėją tas, kurio reitingas žemesnis, eina pirmas. Manyčiau, „pound-for-pound“ statusas čia turi reikšmės. Bet galiausiai viską nuspręs organizacija“, – teigė klaipėdietis.

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D. Dirkstys taip pat atvirai pareiškė, kad jo pasirodymas vėl bus orientuotas į žiūrovų linksminimą: „Mano išėjimas jį nustebins. Manau, geriau tegul arenoje pasėdi ir pažiūri – bus įdomiau. Yra kas gerai kovoja, yra kas gerai kalba, o aš padarysiu viską, kad būtų šou.“

S. Maslobojevo atsakas: kaltinimai taisyklių laužymu ir varžovų „šaldymu“

S. Maslobojevas tokias oponento pretenzijas griežtai atmetė ir pabrėžė, kad būtent pretendentas privalo eiti pirmas, o ilgi varžovo išėjimai yra ne kas kita, kaip bandymas išmušti iš vėžių.

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„Dominykas eis pirmas. Jis yra pretendentas, juk pats norėjo šios kovos. Tai Dominykas ir eis, galės daryti savo šou. Aš ramiai palauksiu, kol jis atliks savo akrobatinius triukus. Dominykas mėgsta laužyti taisykles. Visose aukščiausio lygio organizacijose yra nustatytas laikas išėjimui, o jis tą laiką visada dvigubina. Taip varžovas apšyla, pasiruošia kovai, o tada atšąla ir vėl turi apšilinėti. Bet aš išeisiu greitai ir iškart pradėsiu dirbti“, – sakė S. Maslobojevas.

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Galiausiai S. Maslobojevas oponento ambicijas apibendrino trumpa replika: „Ne išėjimais renku karmos taškus. Tam esi tu.“

Trenerių nuomonė: kas po ko turėtų išeiti?

Šį klausimą prie bendro stalo kėlė ir abiejų atletų strategai – Klaipėdos „Muay Thai Imperijos“ vadovas Vadimas Gridiajevas bei „Spartos“ treneris Andrius Šipaila.

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V. Gridiajevas išsakė mintį, kad pirmasis į ringą turėtų žengti būtent S. Maslobojevas, tačiau A. Šipaila su tokiu scenarijumi kategoriškai nesutiko, akcentuodamas tiek S. Maslobojevo pasiekimus pasaulyje, tiek fizinį diskomfortą, jei tektų ilgai laukti oponento:

„Aš taip tikrai nemanau. Objektyviai žiūrint, Dominykas tikrai yra daug kovų laimėjęs, ekstravagantiškas kovotojas, daug šiam sportui davęs per tą ekstravagantiškumo prizmę, bet jeigu jau žiūrėti per kikbokso pusę, Sergejus pasauliniu mastu yra daug pasiekęs kovotojas – dukart WAKO pasaulio čempionas, „Glory“ čempionas. Dominykui dar yra kur pasitempti, kad visa tai įrodytų. Sergejus šiandien yra labiau tituluotas kovotojas. Būtų nepagarbos ženklas, jeigu nevertintume to kaip visumos, todėl Sergejus turėtų išeiti antras. Be to, mums geriau palaukti jau apšilus, nes nežinome, kiek laiko reikės šalti ringe laukiant varžovo.“

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Išgirdęs oponento argumentus, V. Gridiajevas iš dalies nusileido, pripažindamas varžovų logiką.

„Iš vienos pusės sutinku. Iš kitos pusės – dėl šou elemento Dominykas sukuria reginį, kurio visi laukia, todėl galėtų išeiti ir antras. Bet tikrai nesureikšminame to, kas išeis pirmas ar antras. Manau, kad Dominykas meta iššūkį visiems, jis yra drąsus“, – sakė V. Gridiajevas.

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Utma
Utma
2026-09-21 16:23
Kuvalda pergalėmis gali būti pasikėlęs čempionas, o ką tas Driskius, jo čempiono pusryčiai, tai tik liežuviu Oksanai tarp kojų :-D
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Šios kovos nebus
Šios kovos nebus
2026-09-21 11:34
DIRKSTYS DĖJO Į KELNES IR PABĖGO Į KRŪMUS. Prisidengė pasakomis apie Tailandą ir operaciją - rakštį buvo į rankos pirštą įsivaręs,
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Įdomiau
Įdomiau
2026-09-21 13:41
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