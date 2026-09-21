Carrickas teigia, jog prastas „Man Utd“ sezono startas nesusijęs su komandos fiziniu pasirengimu

Išlyginamąjį įvartį pelnęs Matheusas Cunha teigė, jog „Fulham“ žaidėjai antrojo kėlinio pradžioje atidavė daugiau energijos prieš išsiverždami į priekį. Visgi M. Carrickas su šia nuomone nesutiko, nepaisant to, jog „Fulham“ žaidėjai nubėgo papildomus 6 km.
„Man taip neatrodė. Esu gana patenkintas tuo, kaip užbaigėme rungtynes. Tiesą sakant, manau, kad finišavome tikrai stipriai ir nenustojome spausti varžovų. Todėl nemanau, kad tai yra problema“, – teigė strategas.
„Man Utd“ po penkerių sužaistų rungtynių turi surinkęs vos penkis taškus ir tai yra prasčiausia klubo sezono pradžia „Premier“ lygoje nuo 2014 m. M. Carrickas pripažino, jog sezono pradžia nėra ideali, tačiau gyrė savo žaidėjus už tai, jog sugebėjo atsitiesti prieš „Fulham“.
„Neperdedant reikšmės, nes iškovojome tik tašką, o siekėme pergalės, tačiau tai yra komandos mokymosi proceso dalis. Tai, kaip reaguojame, kaip viskas klostysis toliau, kokia bus mūsų reakcija, tai yra komandos augimo dalis. Šį kartą viskas galėjo pakrypti kita linkme. Mane labai nudžiugino reakcija ir manau, kad tai mums labai padės ateityje“, – kalbėjo treneris.
„Raudonieji velniai“ artimiausias rungtynes žais „Premier“ lygoje tik spalio 10-ąją dieną, kai namuose susitiks su Londono „Tottenham“, pasibaigus tarptautinei rinktinių pertraukai.
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