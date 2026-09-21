Maslobojevo stovykla ruošiasi Dirksčio „nešvariems žaidimams“: rankos prieš kovą nepadavinės

D. Dirkstys jau anksčiau garsėjo nenuspėjamu elgesiu – kovoje prieš Naglį Kanišauską klaipėdietis atsisakė paspausti oponentui ranką ir pradėjo staigų puolimą. Pasak A. Šipailos, pasimokius iš ankstesnių epizodų, S. Maslobojevo kampe bus laikomasi griežtos ir šaltakraujiškos pozicijos.
„Mes ruošiamės viskam: ir kad mesis į priekį, ir kad kovos pasyviau „antru numeriu“. Taktikos skiriasi priklausomai nuo to, kaip prasidės kova. Gali sudėlioti planus, bet jie dažnai baigiasi po pirmo varžovo smūgio. Rankos mes nepadavinėsime, kaip nutiko kovoje su Nagliu Kanišausku. Tikėsimės nešvarių žaidimų ir stengsimės būti viskam pasiruošę“, – tiesiai pareiškė A. Šipaila.
Vilniaus klubo stratego teigimu, D. Dirkstys pasižymi ugnimi ir noru laimėti kiekvieną ringo centimetrą, tačiau kovoje prieš kur kas labiau patyrusį favoritą tai gali pakišti koją. Todėl Maslobojevo stovyklos prioritetas – nepasiduoti D. Dirksčio kuriamam psichologiniam spaudimui:
„Mūsų atveju charakteris gali netgi trukdyti, nes abu jį turi. Tikrai nepasakyčiau, kad Dominyko charakteris stipresnis už Sergejaus. Abu turi tą ugnį širdyje ir norą laimėti kiekvieną centimetrą bei sekundę. Todėl charakteris čia nebus lemiamas faktorius. Patirtis ir meistriškumas didesni Sergejaus pusėje, todėl mums svarbiausia nepasiduoti emocijoms ir viską daryti šaltu protu.“
Tuo tarpu D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas pripažįsta, kad jo auklėtinis ringe kartais pasiduoda impulsams ir kuria šou, tačiau uostamiesčio komandos nusiteikimas išlieka bekompromisis: „Mūsų planas vienas – laimėti. Kaip Dievas duos, taip ir bus.“
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