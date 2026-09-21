Įspūdingą finalą laimėjęs „Akmenės kraštas“ iškovojo LFF futsal supertaurę

Lietuvos vicečempionai LFF futsal supertaurės finale 3:1 nugalėjo „Kauno Žalgirį“ bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Trečioji vieta atiteko tapo Mažeikių VIP futbolininkams, kurie mažajame finale 6:1 nugalėjo Vilkaviškio „Brukliną“.
Dvikova dėl trečiosios vietos startavo labai pavojingu VIP legionieriaus Jose Wellingtono smūgiu, tačiau „Bruklino“ vartininkas Thiago į smūgį sureagavo. Netrukus J. Wellingtonas pasidalino kamuoliu su Glaudsonu de Araujo, tapusiu pirmojo mažojo finalo įvarčio autoriumi.
Ieškodami savo progų išlyginti rezultatą, vilkaviškiečiai nesugebėjo išvengti klaidų ir, tuo pačiu, išvengti antro ankstyvo įvarčio. Nesužaidus nė keturių minučių, Vynicius Soaresas sukirto kamuolį į virpstą, o prie jo pirmas prišokęs J. Wellingtonas iš metro nestipriu smūgiu padvigubino VIP persvarą.
Per likusią kėlinio dalį įvarčių daugiau įmušta nebuvo. Ir nors per tą atkarpą „Bruklinas“ buvo geresnė komanda, tačiau nuo gynybos žaidę VIP atstovai naudojosi varžovų klaidomis bei kūrė pavojingesnes progas.
Po pertraukos vaizdas iš esmės nepasikeitė. „Bruklinas“ ir toliau ilgiau kontroliavo kamuolį, VIP ir toliau kūrė perspektyvesnes progas. Beveik įpusėjus antrajai rungtynių pusei, savo šansu pasinaudojo Danielis Araujo mažeikiškiams sukūręs trijų įvarčių persvarą.
Likus žaisti septynias minutes, „Bruklino“ vyriausiasis treneris Šarūnas Litvinas paprašė minutės pertraukėlės. Netrukus jo auklėtiniai po sėkmingos atakos ir Juano Teveso Campelo smūgio skirtumą sušvelnino.
„Bruklino“ sirgalių liūdesiui, dviejų įvarčių deficitas išsilaikė mažiau nei minutę. Po varžovų pražangos, sėkmingai įžaidę standartinę situaciją, po Paulo Vitoro smūgio VIP pelnė ketvirtąjį mažojo finalo įvartį.
Ir taip maži vilkaviškiečių šansai tapo dar mažesni, kai likus žaisti dvi minutes 45 sekundes J. T. Campelo už antrąją geltoną kortelę buvo pašalintas iš aikštės. Jo atstovaujama komanda dvi minutes buvo priversta žaisti mažumoje.
Turėdami daugiau žaidėjų aikštėje, mažeikiškiai netruko tuo pasinaudoti. O gelbėdamas nuo įvarčio, Breno Jardielis ant vartų linijos sužaidė ranka bei už paskutinės vilties pražangą buvo pašalintas iš aikštės. Prie šešių metrų žymos stojęs V. Soaresas užtikrintai komandos persvarą padidino iki 5:1.
Ir tai dar nebuvo pabaiga. Likus žaisti 24 sekundes, visiškai šalia baudos aikštelės prasižengę vilkaviškiečiai galimybę suteikė J. Wellingtonui, kuris tiesioginiu smūgiu pelnė šeštąjį komandos įvartį. Galutinis rezultatas 6:1.
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Po pusantros valandos prasidėjęs finalas buvo gerokai atkaklesnis ir emocionalesnis. Per pusę pirmojo kėlinio teisėjai parodė net penkias geltonas korteles, o vienas žiūrovas dėl emocijų nevaldymo išprašytas iš tribūnų.
Likus žaisti nepilnas septynias minutes iki pertraukos už šeštą pražangą į „Kauno Žalgirio“ vartus buvo skirtas dešimties metrų baudinys. Prie žymos stojęs Josenildo Alanas da Silva buvo netikslus.
Vos po keliasdešimties sekundžių tribūnose nusivylimo banga nuvilnijo darsyk. Po sėkmingai įžaisto kampinio Vinicius Carvalho tolimu smūgiu išvedė kauniečius į priekį.
Įspūdingai susiklostė ir pati pirmojo kėlinio pabaiga. Likus žaisti 30 sekundžių, Klausas Andersonas Ferreira, pamatęs šiek tiek vartus palikusį varžovų vartininką ir smūgiuodamas praktiškai per visą aikštę, sudrebino vartų konstrukciją. Dar po 14 sekundžių Albertas Voskunovič pažeidė taisykles, o skirtą dešimties metrų baudinį šįsyk užtikrintai realizavo Francisco Gustavo.
Antrajame kėlinyje kovos taip pat netrūko. Kauniečiai vos per septynias minutes surinko penkias pražangas, o dar po dviejų minučių treneris Dentinho vartininką pakeitė penktu žaidėju.
Nepaisant milžiniškos žaidybinės persvaros, kauniečiai taip ir nerado rakto į pergalę. Savo ruožtu, „Akmenės kraštas“ savo išlaukė. Jau prasidėjus paskutinei minutei, už šeštą pražangą buvo skirtas dešimties metrų baudinys, kurį realizavęs Francisco Gustavo užfiksavo dublį.
Dar po kelių sekundžių, pasinaudojęs varžovų klaida, įvartį pelnė Paulo Sergio Domingos. Švęsdamas įvartį, legionierius pakėlė marškinėlius, už tai užsidirbo antrą geltoną kortelę ir buvo pašalintas iš aikštės.
„Akmenės kraštas“ liko mažumoje, tačiau „Kauno Žalgiriui“ buvo likę per mažai laiko ir rezultatas nepasikeitė.
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