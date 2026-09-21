Topurios elgesį ir mestus kaltinimus Gaethje įvertinęs Pimblettas: „Jis tiesiog nemoka pralaimėti“

„UFC Freedom 250“ turnyre užfiksuota didžiausia šių metų staigmena, kai J. Gaethje visiškai pranoko I. Topurią, iškovojo dominuojančią pergalę ir atėmė iš jo lengvojo svorio kategorijos čempiono diržą. Praėjus keliems mėnesiams ir I. Topuriai visiškai išsigydžius patirtą traumą, kovotojas sugrįžo į viešąją erdvę su kontroversišku pareiškimu. Jis apkaltino savo skriaudiką sukčiavimu bei teigė, kad šio pirštinėse dvikovos metu buvo neleistinų objektų.
Nors daugelis UFC legendų tokius pareiškimus nurašė kaip absurdiškus, savo nuomonę nusprendė išsakyti ir P. Pimblettas. Anot brito, organizacijos atletikos komisija atidžiai tikrina visus kovotojus ir jų teipuojamas rankas prieš pat žengiant į narvą, todėl lengvo svorio kategorijos čempionas J. Gaethje niekaip negalėjo turėti nieko nelegalaus. P. Pimblettas neslėpė paniekos tokiam buvusio diviziono valdovo elgesiui.
„Matant viską, kas dabar lenda į viešumą apie Ilią ir Justiną, nenustebčiau, jei jie galiausiai vėl susikautų ir surengtų revanšą, – apie situaciją kalbėjo P. Pimblettas. – Ilia bando pasakyti, kad jo pirštinėse kažko buvo, ko ten tikrai nebuvo. Juk žinote, komisija viską stebi, rankos yra teipuojamos. Manau, kad Ilia tiesiog nemoka pralaimėti, vaikinas dėl to elgiasi kaip kalė.“
Prie situacijos raminimo prisidėjo ir pats UFC prezidentas D. White'as, viešai patvirtinęs, jog su J. Gaethje pirštinėmis nebuvo jokių problemų, o pats čempionas jau spėjo atsakyti oponentui ir patikino esantis pasiruošęs revanšui, kuriame neabejoja dar kartą pasieksiantis pergalę. Nepaisant mestų kaltinimų dėl pirštinių gadinimo, J. Gaethje išlaikė pagarbą varžovui, teigdamas, kad bet kurio kito I. Topurios oponento laukia nepaprastai sunkus išbandymas.
J. Gaethje pabrėžė varžovo talentą ir siuntė užuojautą būsimiems jo priešininkams: „Neskaitant tų psichologinių klaidų, jis yra vienas geriausių pasaulyje. Dėl to nekyla jokių abejonių. Jis be galo talentingas, ir tam, kas su juo kausis toliau, bus šakės. Ką besakyčiau, niekada nepilu šūdo ant šio vyruko, nes jis yra labai geras.“
Kol I. Topurios ateities planai ir kitas varžovas išlieka mįsle, kitoje barikadų pusėje rikiuojasi nauji pretendentai į J. Gaethje titulą. „UFC 331“ turnyre pergalę prieš Mauricio Ruffypasiekęs Armanas Carukijanas jaučiasi užsitikrinęs teisę kautis dėl čempiono diržo. Dabar lieka laukti ir stebėti, ar A. Carukijanui pavyks suremti pirštines su J. Gaethje.
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