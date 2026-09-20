Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos atstoves

Šiame turnyre Domo Paulausko treniruojama Lietuvos rinktinė išmėgino jėgas su Slovėnijos, Vengrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos komandomis.
Paskutinę turnyro dieną lietuvaitės rezultatu 2:1 įveikė bosnes, o dubliu šiose rungtynėse pasižymėjo Dominyka Petrauskaitė.
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ugnė Ivanauskaitė, Beatričė Sinkevičiūtė, Liepa Papievytė, Gerda Murauskaitė, Olivia Valiukevicius, Karolina Mažūnaitė, Andrėja Tamošauskaitė, Odrė Kaušaitė, Dominyka Petrauskaitė. Atsargoje: Emilija Sasnauskaitė, Melisa Šaltenė, Ema Kiseliauskaitė, Ieva Bendikaitė, Emilė Bendoraitytė, Milana Vasiljeva, Alicija Račkauskaitė, Auksė Lapeikaitė, Adelė Baranauskaitė.
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