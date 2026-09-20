Vokietijoje – Michelbrink klubo lygiosios, Kroatijoje – Lasicko klubas sutriuškino „Hajduk“, o Slovėnijoje – lietuviškasis „Celje“ prarado taškus

Vengrijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Vilius Armalas, bet jo ginamas Budapešto MTK klubas namuose 1:2 nusileido Dėro ETO klubui.
Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė 74 minutes bei 45 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo atstovaujamas „Rijeka“ klubas namuose 3:0 sutriuškino Splito „Hajduk“ klubo futbolininkus.
Slovėnijos pirmenybėse puolėjas Armandas Kučys žaidė 65 minutes, o gynėjai Artemijus Tutyškinas bei Pijus Širvys žaidė visas rungtynes, bet lietuvių atstovaujamas „Celje“ klubas išvykoje neįveikė „Mura“ ekipos ir su ja sužaidė lygiosiomis 0:0.
Švedijos pirmenybėse jaunas lietuvis Oskar Pukelis liko ant Stokholmo AIK klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 1:2 pralaimėjo „Halmstad“ klubui.
Antroje Albanijos lygoje Manfredas Ruzgis žaidė startinėje „Besa Kavaje“ klubo sudėtyje, bet šįkart puolėjas nepasižymėjo, o jo klubas patyrė pirmą sezono pralaimėjimą – išvykoje 1:2 pralaimėjo „Beselidhja Lezha“ klubui.
Latvijos lygoje Rolandas Baravykas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Grobina“ klubas sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Tukums“ ekipa, kuri išlyginamąjį įvartį pelnė jau per pridėtą rungtynių laiką.
Italijos „Serie C“ lygoje saugas Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Crotone“ klubu.
Italijos „Serie D“ lygoje įvartį pelnė puolėjas Augustinas Klimavičius. Puolėjas pasižymėjo 64 minutę ir pelnė pirmą savo ekipos įvartį, o jo ginamas „Sanremese“ klubas galiausiai iškovojo tašką, sužaisdamas lygiosiomis 2:2 su „Saluzzo“ klubu.
Kosovo pirmenybėse vartininkas Ovidijus Šiaulys praleido įvartį, bet lietuvio ginamas „Ferizaj“ klubas 5:1 sutriuškino „Vellaznimi“ klubo futbolininkus.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje Ernestas Juškevičius išsaugojo savo klubo „Lorca Deportiva“ vartus sausus ir padėjo jam namuose sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Intercity“ klubu.
Portugalijoje Eduardas Jurjonas žaidė po keitimo, o jo atstovaujamas „Leca“ klubas įveikė pirmą Portugalijos taurės etapą ir jame 2:0 įveikė „Mortagua“ ekipą.
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