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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Vokietijoje – Michelbrink klubo lygiosios, Kroatijoje – Lasicko klubas sutriuškino „Hajduk“, o Slovėnijoje – lietuviškasis „Celje“ prarado taškus

2026-09-20 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 21:37
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Antroje Vokietijos lygoje Lietuvos rinktinės saugas Lukas Michelbrink žaidė 79 minutes, o jo ginamas Kotbuso „Energie“ namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „St. Pauli“ ekipa, nors pastaroji nuo 21 minutės žaidė mažumoje.

Lukas Michelbrink | Klubo nuotr.

Antroje Vokietijos lygoje Lietuvos rinktinės saugas Lukas Michelbrink žaidė 79 minutes, o jo ginamas Kotbuso „Energie“ namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „St. Pauli“ ekipa, nors pastaroji nuo 21 minutės žaidė mažumoje.

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Vengrijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Vilius Armalas, bet jo ginamas Budapešto MTK klubas namuose 1:2 nusileido Dėro ETO klubui.

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Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė 74 minutes bei 45 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo atstovaujamas „Rijeka“ klubas namuose 3:0 sutriuškino Splito „Hajduk“ klubo futbolininkus.

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Slovėnijos pirmenybėse puolėjas Armandas Kučys žaidė 65 minutes, o gynėjai Artemijus Tutyškinas bei Pijus Širvys žaidė visas rungtynes, bet lietuvių atstovaujamas „Celje“ klubas išvykoje neįveikė „Mura“ ekipos ir su ja sužaidė lygiosiomis 0:0.

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Švedijos pirmenybėse jaunas lietuvis Oskar Pukelis liko ant Stokholmo AIK klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 1:2 pralaimėjo „Halmstad“ klubui.

Antroje Albanijos lygoje Manfredas Ruzgis žaidė startinėje „Besa Kavaje“ klubo sudėtyje, bet šįkart puolėjas nepasižymėjo, o jo klubas patyrė pirmą sezono pralaimėjimą – išvykoje 1:2 pralaimėjo „Beselidhja Lezha“ klubui.

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Latvijos lygoje Rolandas Baravykas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Grobina“ klubas sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Tukums“ ekipa, kuri išlyginamąjį įvartį pelnė jau per pridėtą rungtynių laiką.

Italijos „Serie C“ lygoje saugas Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Crotone“ klubu.

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Italijos „Serie D“ lygoje įvartį pelnė puolėjas Augustinas Klimavičius. Puolėjas pasižymėjo 64 minutę ir pelnė pirmą savo ekipos įvartį, o jo ginamas „Sanremese“ klubas galiausiai iškovojo tašką, sužaisdamas lygiosiomis 2:2 su „Saluzzo“ klubu.

Kosovo pirmenybėse vartininkas Ovidijus Šiaulys praleido įvartį, bet lietuvio ginamas „Ferizaj“ klubas 5:1 sutriuškino „Vellaznimi“ klubo futbolininkus.

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Ketvirtoje Ispanijos lygoje Ernestas Juškevičius išsaugojo savo klubo „Lorca Deportiva“ vartus sausus ir padėjo jam namuose sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Intercity“ klubu.

Portugalijoje Eduardas Jurjonas žaidė po keitimo, o jo atstovaujamas „Leca“ klubas įveikė pirmą Portugalijos taurės etapą ir jame 2:0 įveikė „Mortagua“ ekipą.

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