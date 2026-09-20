Bandymas atremti baudinį Ignui Plūkui kainavo sunkią rankos traumą

Karjeros sezoną sužaidęs I. Plūkas buvo per plauką nuo dar vienų sausų rungtynių. Net ir baudinio situacijos metu jis siekė kamuolį, tačiau smūgis buvo per stiprus ir atsidūrė vartų tinkle.
Po kurio laiko „Sūduvos“ klubas išplatino žinutę, kad šis epizodas vartininkui užbaigė sezoną.
„Sūduvos“ vartininkas Ignas Plūkas buvo labai arti to, kad atremtų baudinį ir išsaugotų komandai pergalę. Deja, epizodas baigėsi alkūnės trauma, dėl kurios Igno aikštėje šį sezoną nebepamatysime. Vartininkas dėkoja visiems už palaikymą!“, - rašoma „Sūduvos“ žinutėje.
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