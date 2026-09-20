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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Bandymas atremti baudinį Ignui Plūkui kainavo sunkią rankos traumą

2026-09-20 18:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 18:27
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Paskutinę „Hegelmann“ – „Sūduva“ rungtynių kompensuoto laiko minutę teisėjo skirtas 11 metrų baudinys į „Sūduvos“ vartus marijampoliečiams kainavo ne tik du prarastus taškus, pirmą vietą turnyro lentelėje, bet ir pagrindinio vartininko Igno Plūko traumą.

Ignas Plūkas | fksuduva.lt

Paskutinę „Hegelmann“ – „Sūduva“ rungtynių kompensuoto laiko minutę teisėjo skirtas 11 metrų baudinys į „Sūduvos“ vartus marijampoliečiams kainavo ne tik du prarastus taškus, pirmą vietą turnyro lentelėje, bet ir pagrindinio vartininko Igno Plūko traumą.

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Karjeros sezoną sužaidęs I. Plūkas buvo per plauką nuo dar vienų sausų rungtynių. Net ir baudinio situacijos metu jis siekė kamuolį, tačiau smūgis buvo per stiprus ir atsidūrė vartų tinkle.

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Po kurio laiko „Sūduvos“ klubas išplatino žinutę, kad šis epizodas vartininkui užbaigė sezoną.

„Sūduvos“ vartininkas Ignas Plūkas buvo labai arti to, kad atremtų baudinį ir išsaugotų komandai pergalę. Deja, epizodas baigėsi alkūnės trauma, dėl kurios Igno aikštėje šį sezoną nebepamatysime. Vartininkas dėkoja visiems už palaikymą!“, - rašoma „Sūduvos“ žinutėje.

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