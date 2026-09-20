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Dirksčio treneris atskleidė dramatiškus vasaros užkulisius: blogai atlikta operacija Tailande ir noras kovą nukelti į žiemą

2026-09-20 19:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 19:34
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Iki didžiausio metų kovinio sporto renginio – rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančio „UTMA 19“ turnyro – likus mažiau nei savaitei, aistros pasiekė viršūnę. Viena labiausiai aptarinėjamų temų prieš pagrindinį vakaro mūšį tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio išlieka pastarojo vasarą patirta rankos trauma.

Vadimas Gridiajevas | „Stop“ kadras

Iki didžiausio metų kovinio sporto renginio – rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančio „UTMA 19“ turnyro – likus mažiau nei savaitei, aistros pasiekė viršūnę. Viena labiausiai aptarinėjamų temų prieš pagrindinį vakaro mūšį tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio išlieka pastarojo vasarą patirta rankos trauma.

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Nors pats D. Dirkstys viešumoje stengėsi šią temą nuleisti juokais, jo treneris, Klaipėdos „Muay Thai Imperijos“ vadovas Vadimas Gridiajevas, atvirame pokalbyje be užuolankų atskleidė, kokia rimta buvo situacija ir kiek kainavo klaida Tailando ligoninėje.

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Pasak V. Gridiajevo, delnakaulio lūžį kovotojas patyrė liepos mėnesį, kai treniruočių stovykloje Tailande liejo prakaitą su elitinio lygio sparingo partneriais. Visgi didžiausiu smūgiu tapo ne pati trauma, o nekokybiškas vietos medikų darbas.

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„Pasakysiu atvirai – traumą patyrė per treniruotę, sportuodamas Tailande su labai pajėgiais kovotojais, – atskleidė V. Gridiajevas. – Jam ten atliko operaciją, bet padarė blogai. Grįžus čia, teko daryti antrą operaciją. Todėl dabar yra taip, kaip yra.“

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Dėl dviejų iš eilės atliktų operacijų D. Dirkstys beveik mėnesį apskritai negalėjo atlikti jokių kontaktinių pratimų rankomis ir praleido brangų sparingų laiką. Nors fizinis darbas visiškai nenutrūko, treneris pripažįsta, kad pasirengimas vyko puse pajėgumo.

„Faktas, jis visada sportuoja. Traumą turi, bet sportuoja. Tiesiog pasiruošimas vyko maždaug p50 proc. pajėgumu“, – apie bėgimo ir kojų treniruotes su gipsu pasakojo klaipėdietis.

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Treneris norėjo kovą nukelti: „Man jo sveikata yra svarbiausia“

V. Gridiajevo matydamas lėtą gijimo eigą, bandė stabdyti auklėtinį ir siūlė turnyro organizatoriams nukelti dvikovą vėlesniam laikui.

„Tai labai individualu. Atsigavo, tai faktas, bet ne taip, kaip aš norėčiau. Man jo sveikata yra svarbiausia. Norėčiau, kad ši kova vyktų gruodžio arba sausio mėnesį, – neslėpė V. Gridiajevas. – Bet esame profesionaliame sporte, turime atsakomybę ir pasirašytus kontraktus. Eisime, kovosime, o ringe pamatysime, kaip bus.“

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Viešojoje erdvėje pasigirdusius skeptikų vertinimus, jog kalbos apie rankos lūžį tėra paruošta dūmų uždanga galimai nesėkmei pateisinti, uostamiesčio specialistas atsakė griežtai.

„Kiek žmonių, tiek nuomonių, bet Dominykas turi tikrą kovotojo charakterį. Tai nėra joks melas ar pasiteisinimas – tai buvo rimta trauma“, – pabrėžė treneris.

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A. Šipailos pozicija: „Ruošiamės taip, lyg varžovas būtų sveikas“

S. Maslobojevo treneris Andrius Šipaila patvirtino matęs D. Dirksčio lūžio rentgeno nuotraukas, tačiau pabrėžė, kad „Spartos“ stovykla į oponento bėdas nesižvalgo ir nuolaidų nedarys.

„Su traumomis profesionaliame sporte tenka gyventi nuolatos. Nė vienas kovotojas nepraeina viso sezono šimtu procentų sveikas. Pas mus dabar Raimondas Avlasevičius irgi su gipsu ruošiasi, atlieka kineziterapiją. Taip, tai šiek tiek išmuša iš ritmo, bet esame kovoję ir su plyšusiais raiščiais, – profesionalų kasdienybę priminė A. Šipaila. – Mes ruošiamės šimtu procentų ir nekreipiame dėmesio į jokias spekuliacijas. Nedarome prielaidų, kad varžovas galbūt nespėjo pasveikti ir todėl galime sportuoti mažiau. Nesvarbu, kas Dominykui buvo – mes lygiai taip pat ruošiamės rugsėjo 26 dienai.“

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Kartu A. Šipaila pridūrė, kad jei varžovų stovykla iš tiesų būtų dvejojusi dėl sveikatos, buvo galima iškart pasirašyti dviejų kovų susitarimą ir pirmąjį susirėmimą surengti žiemą tomis pačiomis sąlygomis.

Fizinis lūžis: perėjimas į 94 kg svorio kategoriją

Nepaisant apriboto smūgiavimo ranka, D. Dirkstys pastaruosius mėnesius skyrė kūno transformacijai. Dvikova su S. Maslobojevu vyks svorio kategorijoje iki 94 kg – tai sunkiausias svoris klaipėdiečio karjeroje.

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V. Gridiajevas neigė, kad jo auklėtinis masę augino dirbtinai: „Nepasakyčiau, kad privalgė. Jis tiesiog auga, bręsta ir tampa vyru. Keičiasi raumenys ir kūnas. Nėra taip, kad jis dabar atrodo kaip Švarcnegeris, bet svorio priaugo. Jis jaunas, tas svoris pas jį lengvai reguliuojasi.“

Paklaustas, kas po tokio dramatiško pasiruošimo leidžia tikėti pergale prieš žymiai labiau patyrusį ir sunkesnį varžovą, V. Gridiajevas dūrė į nematomus faktorius: „Dominyko vidus, charakteris ir širdis. Ringe gali atsitikti visko, jis klaidų neatleidžia. Jeigu Sergejus padarys klaidą, bus vienaip, jeigu Dominykas – kitaip. Tai patirtis prieš jaunystę.“

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Artistas
Artistas
2026-09-20 22:03
Dar kovą neįvyko o jau prasidėjo istorijos kad kaip nors pateisinti jo pralaimėjimą,atrodys taip lyg čia dirkstuko tik penkiasdešimt procentų,,apgailetina
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Alfa
Alfa
2026-09-20 21:51
Bus ,,Oksej,, dziaugsmo kai Dirksni su nestuvais isnes is ringo jau pirmame raunde
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Na va
Na va
2026-09-20 22:15
Jau prasidėjo išsisukinėjimai pirst pirst pirst
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