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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Skandalas: „Real“ maišo teisėją su žemėmis po pralaimėjimo derbyje

2026-09-20 23:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 23:49
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Madrido „Real“ po pralaimėjimo 1:2Madrido „Atletico“ oficialiame klubo pranešime sukritikavo teisėjavimą. Klubas teigė, kad rungtynes nulėmė teisėjo Miguelio Angelo Ortizo Ariaso sprendimai.

Jose Mourinho | EPA nuotr.

Madrido „Real“ po pralaimėjimo 1:2Madrido „Atletico“ oficialiame klubo pranešime sukritikavo teisėjavimą. Klubas teigė, kad rungtynes nulėmė teisėjo Miguelio Angelo Ortizo Ariaso sprendimai.

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Didžiausios diskusijos kilo 35-ąją minutę. Cuti Romero susidūrimo metu įspaudė savo batų padus į Jude'o Bellinghamo kelį. M. A. Ortizas Arias iš pradžių parodė geltoną kortelę J. Bellinghamui, tačiau po VAR peržiūros ją panaikino ir nubaudė C. Romero geltona kortele. „Real“ teigė, kad už šį epizodą argentinietis turėjo būti pašalintas iš aikštės.

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Po devynių minučių kilo dar vienas ginčytinas epizodas. Lee Kang-Inas įsmeigė koją į Federico Valverde kairįjį čiurnos plotą, tačiau teisėjas neparodė net geltonos kortelės. „Real“ laikė šį epizodą dar vienu atveju, kai „Atletico“ futbolininkas turėjo būti pašalintas.

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Antrajame kėlinyje situacija pasikeitė – 50-ąją minutę M. A. Ortizas Arias skyrė 11 metrų baudinį į „Real“ vartus ir iš aikštės pašalino Deaną Huijseną. VAR rekomendavus peržiūrėti epizodą, teisėjas pakeitė pradinę geltoną kortelę į raudoną. Alejandro Grimaldo realizavo baudinį ir išvedė „Atletico“ į priekį.

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59-ąją minutę Jonathanas Davidas padvigubino šeimininkų persvarą. „Real“ 89-ąją minutę sušvelnino rezultatą, kai po Bernardo baudos smūgio galva pasižymėjo Antonio Rudigeris, tačiau išsigelbėti Madrido klubui nepavyko.

Po rungtynių Jose Mourinho spaudos konferencijoje taip pat kritikavo teisėjavimą. Jis į spaudos konferenciją atsinešė abiejų ginčytinų epizodų nuotraukas ir teigė, kad C. Romero bei L. Kang-Inui turėjo būti parodytos raudonos kortelės.

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Tuo metu teisėjų techninis komitetas pateikė kitokį paaiškinimą dėl C. Romero epizodo. Pasak jo, VAR iškvietė M. A. Ortizą Ariasą pirmiausia dėl neteisingai parodytos kortelės žaidėjui, o ne dėl galimos raudonos kortelės C. Romero.

„Atletico“ pergalė leido komandai pakilti į antrąją „La Liga“ vietą, o „Real“ po antrojo sezono pralaimėjimo liko nuo lyderės „Barcelona“ atsilikęs šešiais taškais.

 

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