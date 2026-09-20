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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

„PSG“ iškovojo antrą pergalę iš eilės ir kyla „Ligue 1“ turnyro lentelėje

2026-09-20 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 23:40
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Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybėse pamažu įsibėgėja šalies čempionai. Paryžiaus „Saint-Germain“ šventė antrąją pergalę iš eilės.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybėse pamažu įsibėgėja šalies čempionai. Paryžiaus „Saint-Germain“ šventė antrąją pergalę iš eilės.

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Po trijų nelaimėtų rungtynių sezono pradžioje PSG į savo sąskaitą įsirašė antrąją pergalę iš eilės. Jie išvykoje 2:1 nugalėjo ketvirtą kartą iš eilės suklupusią „Marseille“.

Visi pagrindiniai rungtynių įvykiai įvyko per 11 minučių atkarpą antrajame kėlinyje. Ją pradėjo tikslus Ferrano Torreso smūgis.

Vėliau Angelis Gomesas rezultatą lygino, bet po dviejų minučių tikslą pasiekė Marquinhosas sugrąžindamas persvarą PSG. Negana to, šeimininkai netrukus liko dešimtyje, kai Timothy Weahas prieš save išvydo antrąją geltoną kortelę.

Po 5 turų PSG (8 taškai) lygoje rikiuojasi šeštoje vietoje.

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