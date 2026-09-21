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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos imtynininkai UWW turnyre Kroatijoje iškovojo tris medalius

2026-09-21 18:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 18:20
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Imtynininkai Mantas Knystautas ir Romas Fridrikas (abu 130 kg) bei Justas Petravičius (63 kg) iškovojo prizines vietas Porečėje (Kroatija) vykusiame imtynių turnyre „Valamar Cup 2026“.

Mantas Knystautas ir Romas Fridrikas | imtynes.lt nuotr.

Imtynininkai Mantas Knystautas ir Romas Fridrikas (abu 130 kg) bei Justas Petravičius (63 kg) iškovojo prizines vietas Porečėje (Kroatija) vykusiame imtynių turnyre „Valamar Cup 2026“.

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Graikų-romėnų imtynių turnyre sunkiasvoris Mantas Knystautas iškovojo tris pergales ir pateko į finalą, tačiau dėl nedidelės traumos – piršto sužeidimo – nusprendė nerizikuoti ir atsisakė kovos dėl pirmos vietos bei buvo apdovanotas sidabro medaliu.

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Romas Fridrikas po dviejų pergalių pateko į pusfinalį, kur 1:2 nusileido savo komandos draugui M. Knystautui.

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Imtyje dėl bronzos visaginietis pagal kriterijus rezultatu 1:1 nugalėjo varžovą iš Gruzijos ir užėmė trečią vietą.

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Svoryje iki 130 kilogramų kovojo trylika atletų.

Justui Petravičiui (63 kg, 4 dalyviai) antrą vietą garantavo rezultatyvi pergalė prieš suomį Tino Ojalą. Tuo pačiu tauragiškis pasiekė revanšą už pralaimėjimą suomiui rezultatu 5:7 W. Pytlasinskio turnyre, kuris vyko prieš tris savaites Varšuvoje.

Svoryje iki 77 kilogramų (13 dalyvių) Paulius Galkinas užėmė penktą vietą, o Rokas Čepauskas liko aštuntas.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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