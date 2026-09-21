Lietuvos imtynininkai UWW turnyre Kroatijoje iškovojo tris medalius

Graikų-romėnų imtynių turnyre sunkiasvoris Mantas Knystautas iškovojo tris pergales ir pateko į finalą, tačiau dėl nedidelės traumos – piršto sužeidimo – nusprendė nerizikuoti ir atsisakė kovos dėl pirmos vietos bei buvo apdovanotas sidabro medaliu.
Romas Fridrikas po dviejų pergalių pateko į pusfinalį, kur 1:2 nusileido savo komandos draugui M. Knystautui.
Imtyje dėl bronzos visaginietis pagal kriterijus rezultatu 1:1 nugalėjo varžovą iš Gruzijos ir užėmė trečią vietą.
Svoryje iki 130 kilogramų kovojo trylika atletų.
Justui Petravičiui (63 kg, 4 dalyviai) antrą vietą garantavo rezultatyvi pergalė prieš suomį Tino Ojalą. Tuo pačiu tauragiškis pasiekė revanšą už pralaimėjimą suomiui rezultatu 5:7 W. Pytlasinskio turnyre, kuris vyko prieš tris savaites Varšuvoje.
Svoryje iki 77 kilogramų (13 dalyvių) Paulius Galkinas užėmė penktą vietą, o Rokas Čepauskas liko aštuntas.
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