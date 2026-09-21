Lietuviai išbandė jėgas „Satellite“ fechtavimo turnyre Belgrade

Arnas Salokas 3-ioje atrankos grupėje iškovojo 4 pergales ir patyrė 2 pralaimėjimus, o Mindaugas Tamošiūnas 9-oje grupėje pasirodė identiškai. Abu lietuviai pateko į atkrintamąsias varžybas.
Mūsiškiai be kovos įveikė pirmąjį atkrintamųjų varžybų ratą. Antrajame rate A. Salokas 15:6 nugalėjo Haoxuaną Yangą iš Honkongo, o M. Tamošiūnas 9:15 nusileido rumunui Horiai Mladinui. Trečiajame rate A. Salokas 5:15 neatsilaikė prieš 3-ią pagal skirstymą portugalą Miguelį Frazao, kuris vėliau pasidabino sidabro medaliu.
Galutinėje įskaitoje A. Salokas užėmė 52-ą vietą, o M. Tamošiūnas – 84-ą tarp 208 dalyvių.
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