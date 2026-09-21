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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Lomažas keliasi į Europos taurės komandą

2026-09-21 17:49 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-21 17:49
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Praėjusiame sezone Klaipėdos „Neptūno“ gretose žibėjęs 30 metų gynėjas Rihardas Lomažas surado naują klubą. 193 cm ūgio latvis pasiekė susitarimą su Liublianos „Cedevita Olimpija“ ekipa.

R.Lomažas žais Liublianoje (Foto: Rokas Lukoševičius)

Praėjusiame sezone Klaipėdos „Neptūno“ gretose žibėjęs 30 metų gynėjas Rihardas Lomažas surado naują klubą. 193 cm ūgio latvis pasiekė susitarimą su Liublianos „Cedevita Olimpija“ ekipa.

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Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) R.Lomažas praėjusiame sezone per 28 minutes pelnė 16,4 taško, atkovojo 3,2 kamuolio, atliko 4,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 18 naudingumo balų.

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Europos taurėje gynėjas aikštėje praleisdavo po 30 minučių, per kurias įmetė 18,6 taško, atkovojo 3,1 kamuolio, atliko 4,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 17,8 naudingumo balo.

Liublianos klubas netrukus startuosiančiame sezone varžysis Europos taurės A grupėje, kurioje nėra nei vienos Lietuvos komandos.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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