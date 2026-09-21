Lomažas keliasi į Europos taurės komandą

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) R.Lomažas praėjusiame sezone per 28 minutes pelnė 16,4 taško, atkovojo 3,2 kamuolio, atliko 4,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 18 naudingumo balų.
Europos taurėje gynėjas aikštėje praleisdavo po 30 minučių, per kurias įmetė 18,6 taško, atkovojo 3,1 kamuolio, atliko 4,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 17,8 naudingumo balo.
Liublianos klubas netrukus startuosiančiame sezone varžysis Europos taurės A grupėje, kurioje nėra nei vienos Lietuvos komandos.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.