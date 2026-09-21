„LKL Dunk“: sugrįžimų savaitgalis ir nustebinę legionieriai

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net žurnalistas Tautvydas Kubilius ir krepšinio komentatorius Dainius Černauskas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus LKL mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
00:00 – naujas dalyvis ir konkursas jums
05:45 – naujos taisyklės
07:48 – panevėžiečių nesudominęs mačas
21:15 – graži arena, pažymėta pergale
31:50 – „Neptūnas“ nepasipriešino žalgiriečiams
45:50 – „Gargždų“ sugrįžęs, įsiutinęs D.Songailą
56:50 – „Su mėsomis“
58:25 – Supertaurė Lietuvoje
1:01:45 – sezono nominacijos
1:1:00 – turo prognozės
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.