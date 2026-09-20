Songaila po pralaimėjimo „Gargždams“ jautė gėdą ir priėmė atsakomybę

Persvarą išbarstę Dariaus Songailos auklėtiniai išvykoje 79:90 nusileido „Gargždams“ (1/1).
Po rungtynių specialistas neslėpė, kad liko nusivylęs tuo, ką matė aikštėje.
„Gėdingos mintys. Gal pirmą kartą jaučiu gėdą dėl savo komandos žaidimo. To, ką parodėme antroje rungtynių pusėje, aš net nepavadinčiau krepšiniu. Tai buvo kažkoks gėdingas pasivaikščiojimas, kai išeini į kiemą, ateina kitas vaikas, kuris nori tavo žaislo labiau ir apstumdo tave kaip mažiuką, atima viską, ką tu norėjai veikti ir išeini apsiverkęs namo. Mes esame tie apsiverkę, kurie šiandien važiuosime namo“, – teigė strategas.
– Kaip galite paaiškinti tai, kad iki ilgosios pertraukos greitame puolime surinkote 12 taškų, po ilgosios pertraukos – nė vieno?
– Turiu atiduoti pagarbą Gargždų komandai, kuri šiandien norėjo žaisti ir laimėti. Jie nusipelnė šitos pergalės. Jie išėjo antroje pusėje norėdami žaisti, su fiziškumu, su kontaktu, ne su kažkokiom stebuklingom taktikom, tik noru ir fiziškumu. Mes išėjome manydami, kad laimime ir viskas yra gerai. Kiekvienas laisvas, pamuštas kamuolys ar antras šansas buvo jų. Keturiolika klaidų, iš viso – 22, 15 atkovotų kamuolių. Mes net neturėjome šansų bėgti, nes jie visus taškus sumetė. Porą kartų pavyko apibėgti, bet mes tiesiog atsivarydavome kamuolį ir beviltiškumas antroje pusėje. Kaip treneris, turiu tai prisiimti, nes reiškia, kad neparuošiau žaidėjų.
– Kaip jums patinka žaidimą spartinantys taisyklių pakeitimai?
– Tie pakeitimai, jei pavyksta, tai pavyksta. Europoje žaisime be jų, Lietuvoje – su. Aš to neakcentuoju. Jei yra šansas užbėgti, galime užbėgti, Buvo kalbėta su žaidėjais prieš rungtynes apie tas taisykles. Pikta, kad vėl įspėjimai, dvi techninės ir po to visi skėsčioja rankomis. Dvi savaites apie tai kalbame ir vis tiek nepadarome.
– JaQuanas Carlosas surinko 33 naudingumo balus, jį buvo galima stabdyti kitaip?
– Pirmoje pusėje darėme viską, ką reikėjo daryti. Antroje pusėje jau nežinojome, į kurią ranką norime jį leisti, nesusikalbėjimas. Elementarios klaidos, į kurias man buvo skaudu žiūrėti į savo komandą. Turiu tai prisiimti, nes reiškia, kad neparuošiau jų išeiti ir kovoti antroje pusėje.
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