„Žalgiris“ atsisveikino su Mamacašvili

Kartvelas sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Futbolininkas į Vilnių nuomos pagrindais atvyko iš Švedijos klubo „IK Sirius“.
Vilkėdamas žaliai baltus marškinėlius S. Mamacašvili aikštėje pasirodė 24 rungtynėse: 19 kartų– šalies čempionate, 4 kartus – UEFA Konferencijų lygos atrankoje ir kartą LFF taurės turnyre.
Lietuvos čempionate gynėjas aikštėje praleido 1034 minutes ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą.
Paskutinį kartą aikštėje kartvelas pasirodė rugsėjo 13 dienos susitikime su Marijampolės „Sūduva“.
FK „Žalgiris“ dėkoja žaidėjui už kartu praleistą laiką ir linki sėkmės tolesnėje karjeroje.
Kitas oficialias rungtynes vilniečiai žais po rinktinių pertraukos spalio 10 d. namuose prieš „Sūduvą“.
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