RKL remia Gudelio kandidatūrą ALK prezidento rinkimuose

Sprendimas priimtas įvertinus D. Gudelio sukauptą patirtį sporto vadyboje, darbą Lietuvos krepšinio organizacijose, finansų valdymo kompetencijas, komunikacinius gebėjimus, tarptautinius ryšius bei gebėjimą telkti skirtingas krepšinio bendruomenės grandis.
Artimiausias laikotarpis Lietuvos krepšiniui bus itin svarbus. Jau lapkričio 26 dieną Klaipėdoje Lietuvos vyrų rinktinė stos į svarbią 2027 metų FIBA pasaulio čempionato atrankos dvikovą su Serbija, o kitą vasarą Lietuvoje laukia Europos moterų krepšinio čempionatas. Todėl, lygos vertinimu, naujajam asociacijos vadovui nuo pirmųjų darbo dienų teks imtis konkrečių sprendimų, o laiko ilgam pereinamajam laikotarpiui nebus.
Įvertinusi galimus kandidatus, jų patirtį, vadybinius gebėjimus ir asmenines savybes, Regionų krepšinio lygos bendruomenė mato D. Gudelį kaip žmogų, galintį telkti skirtingas Lietuvos krepšinio organizacijas bendram darbui.
Su D. Gudeliu jau aptarti svarbiausi artimiausio laikotarpio darbai ir kryptys, kuriomis, RKL vertinimu, turėtų judėti Lietuvos krepšinis per likusį šios kadencijos laikotarpį.
RKL vadovo poste – pirmosios televizijos transliacijos ir naujas lygos etapas
Regionų krepšinio lygos bendruomenei D. Gudelis yra gerai pažįstamas. 2015 metais jis buvo išrinktas RKL prezidentu ir šias pareigas ėjo iki 2018-ųjų.
Jo vadovavimo laikotarpiu buvo atnaujinta lygos strategija ir įvaizdis, daugiau dėmesio pradėta skirti komunikacijai bei rinkodarai, surengta pirmoji RKL Žvaigždžių diena ir pradėtos čempionato rungtynių televizijos transliacijos.
Tuomet viena svarbiausių iškeltų krypčių buvo Regionų krepšinio lygos, kaip Lietuvos krepšinio piramidės pagrindo, stiprinimas – kryptis, kuri išlieka aktuali ir šiandien.
RKL nariai turėjo galimybę iš arti stebėti D. Gudelio darbo metodus, gebėjimą suburti komandą, kurti organizacijos vidinę kultūrą ir kartu siekti užsibrėžtų tikslų.
Patirtis valdant vieną didžiausių šalies krepšinio klubų
Vėlesnis D. Gudelio darbas Vilniaus „Ryto“ organizacijoje tapo dar vienu svarbiu jo sporto vadybos karjeros etapu.
Dirbdamas klubo valdyboje ir būdamas atsakingas už svarbius sportinės bei organizacinės veiklos sprendimus, jis prisidėjo prie laikotarpio, per kurį sostinės klubas suvaldė sudėtingą finansinę situaciją, pradėjo mažinti anksčiau sukauptus finansinius įsipareigojimus ir kartu išliko konkurencingas aikštėje.
Per šį laikotarpį „Rytas“ du kartus tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu, o 2026 metais pirmą kartą klubo istorijoje triumfavo FIBA Čempionų lygoje.
Ryškių rezultatų pasiekė ir Vilniaus klubo jaunimo sistema – „Ryto“ jaunimo komanda tris kartus iš eilės, 2024–2026 metais, tapo FIBA Jaunimo Čempionų lygos nugalėtoja.
Ši patirtis, RKL vertinimu, parodė D. Gudelio gebėjimą dirbti organizacijoje, kurioje vienu metu būtina spręsti sportinius, finansinius ir vadybinius klausimus. Finansų išmanymas, gebėjimas planuoti organizacijos veiklą ir priimti sprendimus sudėtingomis aplinkybėmis lygos bendruomenės laikomi vienais svarbiausių kriterijų žmogui, siekiančiam vadovauti visam Lietuvos krepšiniui.
Tarptautinė patirtis – „FIBA Europe“ valdyboje
Svarbiu pranašumu laikoma ir D. Gudelio sukaupta tarptautinė patirtis. Nuo 2023 metų jis dirba „FIBA Europe“ valdyboje, todėl tiesiogiai dalyvauja Europos krepšinio valdymo procesuose ir turi galimybę atstovauti Lietuvos krepšinio interesams tarptautinėje erdvėje.
Ilgametė veikla Lietuvos krepšinyje taip pat leido D. Gudeliui užmegzti ryšius su skirtingomis šalies krepšinio organizacijomis, klubų vadovais, treneriais ir kitais bendruomenės nariais. RKL vertinimu, būtent gebėjimas palaikyti dialogą su skirtingomis krepšinio grandimis bei aiškiai komunikuoti priimamus sprendimus bus itin svarbus artimiausiu laikotarpiu.
Šiuo metu svarbiausia – suvienyti krepšinio bendruomenę
Regionų krepšinio lygos vertinimu, D. Gudelio kandidatūra atitinka svarbiausius kriterijus, kurie šiuo metu turėtų būti keliami ALK prezidentui – finansų išmanymą ir valdymo patirtį, stiprius vadybinius bei komunikacinius gebėjimus, ryšius su visa Lietuvos krepšinio bendruomene ir tarptautinę patirtį.
Tačiau vienu svarbiausių aspektų RKL laiko D. Gudelio pasiryžimą telkti ir vienyti Lietuvos krepšinio bendruomenę. Pastaruoju laikotarpiu išryškėjus skirtingiems požiūriams ir nesutarimams, lygos nuomone, būsimo prezidento gebėjimas prie bendro stalo suburti profesionalius klubus, regionus, jaunimo sistemą, trenerius, teisėjus ir kitas krepšinio organizacijas turėtų tapti vienu pagrindinių artimiausios kadencijos uždavinių.
Sukaupta D. Gudelio patirtis skirtinguose Lietuvos krepšinio lygmenyse leidžia jam gerai suprasti ne tik profesionalaus sporto, bet ir regioninių klubų kasdienybę bei visos krepšinio piramidės veikimo principus.
Regionų krepšinio lygos pozicija šiuo klausimu aiški – finansų valdymo patirtis, vadybiniai ir komunikaciniai gebėjimai, ryšiai su Lietuvos bei tarptautine krepšinio bendruomene ir, svarbiausia, pasiryžimas ją suvienyti suteikia pagrindą RKL bendruomenei palaikyti D.Gudelio kandidatūrą artėjančiuose ALK prezidento rinkimuose.
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