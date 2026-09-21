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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Bussų šeima siekia įsigyti ASVEL klubą

2026-09-21 15:04 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-21 15:04
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Los Andželo „Lakers“ klubą valdę Bussų šeimos nariai taikosi į Europos krepšinį. Remiantis „Eurohoops“ šaltiniais, broliai Joey'us ir Jesse Bussai iki lapkričio pradžios turi išimtines derybų teises įsigyti Vilerbano ASVEL klubą iš legendinio Tony Parkerio.

Bussų šeima siekia įsigyti ASVEL klubą

Los Andželo „Lakers“ klubą valdę Bussų šeimos nariai taikosi į Europos krepšinį. Remiantis „Eurohoops“ šaltiniais, broliai Joey'us ir Jesse Bussai iki lapkričio pradžios turi išimtines derybų teises įsigyti Vilerbano ASVEL klubą iš legendinio Tony Parkerio.

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Šis sandoris sulaukia didelio dėmesio, kadangi ASVEL yra viena iš 13 Eurolygos klubų akcininkų, kurie artimiausiu metu turi virsti ilgalaikėmis franšizėmis. Deryboms įtakos daryti negali ir galimas Eurolygos bei NBA bendradarbiavimas, o ASVEL yra toli gražu ne vienintelis Eurolygos klubas, kuris šiuo metu parduodamas.

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Ekspertai sutaria, kad nepriklausomai nuo Eurolygos ir NBA derybų baigties, Europos krepšinis šiuo metu yra smarkiai nepakankamai įvertintas, todėl investuotojams tai idealus metas įsigyti klubus palyginti nebrangiai. Europos klubų vertė dabar sudaro tik menką dalį sumų, kurios yra tapusios kasdiene realybe perkant NBA franšizes.

Tiesa, pats klubas pastaruoju metu susidūrė su iššūkiais. ASVEL į šį sezoną Eurolygoje žengė su didžiulėmis ambicijomis ir planuotu 59 mln. eurų biudžetu, tačiau šalies finansų institucijos nepatvirtino šiam biudžetui pateiktų garantijų. Dėl to klubas buvo priverstas biudžetą sumažinti iki 24 mln. eurų, o pats T. Parkeris turėjo viešai aiškintis dėl susidariusios situacijos.

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