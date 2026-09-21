Savivaldybė: Ričardas Malinauskas patarėju tapo dėl kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties

„Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Ričardas Malinauskas Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiuoju patarėju pradėjo dirbti 2026 m. rugsėjo 18 d. Jis šioms pareigoms pasirinktas dėl turimų kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties. Administracijos patarėjo pareigybė nėra konkursinė“, –į Eltos užduotus klausimus atsakė laikinojo mero patarėja Aldona Jankauskienė.
R. Malinauskas patarėju tapo nepraėjus nė savaitei po įsigaliojusio apkaltinamojo nuosprendžio.
Kaip skelbė ELTA, Lietuvos apeliacinis teismas praėjusį pirmadienį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikiu nuteistam R. Malinauskui. Teismo nuosprendis įsiteisėjo iš karto.
R. Malinauskui palikta galioti žemesnės instancijos teismo paskirta bausmė – bauda. Jam taip pat paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas. Jis iš viso valstybei turi sumokėti 90 tūkst. eurų.
Įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, R. Malinauskas nebegalėjo eiti mero pareigų. Kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Druskininkuose nebūtų rengiami, o iki kitų metų pavasario savivaldybei vadovautų tarybos paskirtas laikinasis meras.
R. Malinauskas Druskininkų savivaldybei vadovavo daugiau nei 26 metus – mero pareigas jis ėjo nuo 2000 m. balandžio.
Druskininkų savivaldybės taryba pirmadienį laikinosios miesto merės pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei.
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