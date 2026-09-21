Lietuvos šachmatininkams nepasisekė olimpiados penktajame ture

Lietuvos vyrų rinktinė penktajame ture 1:3 turėjo pripažinti aukščiau reitinguotų iraniečių pranašumą. Po pustaškį pelnė Titas Stremavičius ir Glebas Pidlužnij, o Paulius Pultinevičius ir Pijus Stremavičius savo partijas pralaimėjo.
Moterų turnyre lietuvės 0,5:3,5 neprilygo slovėnėms. Lygiąsias pasiekė tik Simona Limontaitė, o Salomėja Zaksaitė, Gabija Šimkūnaitė ir Marija Šibajeva patyrė nesėkmes.
Lietuvos vyrų rinktinė su 7 taškais užima 30-ą vietą. Lietuvos moterys turi 6 tšk. ir rikiuojasi 66-os. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 16-os.
Šeštajame ture Lietuvos vyrų lauks Bosnija ir Hercegovina, o moterų – Velsas.
Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d. Žaidėjams taip pat yra numatyta viena poilsio diena – rugsėjo 22 d.
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