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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Regbio „Top“ lygoje – išryškėjęs lyderis ir intriga dėl paskutinės vietos pusfinalyje

2026-09-21 12:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 12:51
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Baltijos regbio „Top“ lygos reguliarusis sezonas pasiekė kulminaciją. Po savaitgalio rungtynių tapo aiškus reguliariojo sezono nugalėtojas, o visos likusios pozicijos ketvertuke paaiškės po paskutinio turo.

„Livonios“ nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (7)

Baltijos regbio „Top“ lygos reguliarusis sezonas pasiekė kulminaciją. Po savaitgalio rungtynių tapo aiškus reguliariojo sezono nugalėtojas, o visos likusios pozicijos ketvertuke paaiškės po paskutinio turo.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Baltijos regbio „Top“ lygos rungtynės

Pirmąją vietą reguliariajame sezone užsitikrino pergalių seriją pratęsęs čempiono titulą ginantis „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) klubas. Latviai savo aikštėje 41:29 (22:12) įveikė vicečempionę Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“ komandą.

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Šeimininkai įsibėgėjus pirmajam kėliniui atitrūko 10:0, bet vėliau šiauliečiai išlygino žaidimą ir tas pats skirtumas išliko ir prieš pertrauką (22:12). Du „Livonia“ regbininkų žeminimai antrojo kėlinio pradžioje leido šeimininkams įgyti komfortabilų pranašumą (34:12). Nors per likusį laiką „Vairas“ triskart spaudė kamuolį varžovų įskaitiniame plote, sugrąžinti intrigą pritrūko laiko.

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„Rungtynės mane kiek nustebino, nes staiga prarasdavome žaidimo kokybę, kurią įprastai demonstruodavome. Nuvylė užfiksuotų pražangų skaičius. Nors ir laimėjome, rungtynių eiga man nepatiko. Geros „Vairo“ grumtynės nenustebino, nes neturėjome keleto žaidėjų. Bet kokiu atveju, rungtynes nulėmė ne grumtynės, o kiti dalykai“, – teigė „Baltic XL-Livonia“ treneris Neilas Johnsonas.

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„Mums pritrūko sklandumo žaidime. Buvo rungtynėse momentų, kur nenorėčiau sutikti su teisėjų sprendimais. Bet iš esmės mums pritrūko ilgiau išlaikyti aukštesnę pavarą. Mums prireikė laiko pagauti ritmą ir sėkmingai užbaigti atakas. Deja, bet tą padarėme per vėlai. Pasižymėjome vietas, kurias reikia tobulinti ir tikimės šiemet dar susitikti su „Livonia“, – sakė „Vairo-Kalvio-Jupojos“ treneris Gediminas Marcišauskas.

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Kitose rungtynėse lygos naujokai Stokholmo „Exiles“ (Švedija) regbininkai namuose 31:20 (12:10) palaužė „Baltrex-Šiaulių“ komandą.

Šiaulių klubas pirmajame kėlinyje dukart veržėsi į priekį, bet švedai sugebėjo prieš pertrauką minimaliai pirmauti (12:10). Antrojo kėlinio pradžioje „Baltrex-Šiauliai“ trumpam vėl išsiveržė į priekį, tačiau du iš eilės šeimininkų žeminimai leido „Exiles“ komandai atitrūkti 26:13. Pabaigoje šiauliečiai priartėjo ir bandė išsigelbėti, tačiau pergalės nugvelbti nebepavyko.

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„Buvo labai sunku. Rungtynių pabaigoje emocijos smarkiai sukilo, nes mums tai buvo labai svarbios rungtynės. Mums pavyko išlaikyti pergalingą rezultatą, todėl esame labai laimingi. Dabar sieksime finišuoti paskutinėse rungtynėse ir užsitikrinti geresnę poziciją pusfinaliui“, – pabrėžė „Exiles“ žaidėjas Chema Bohorquezas.

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„Tai buvo tikrai geros ir kietos rungtynės. Visą laiką buvome rungtynėse, bet šiemet turime labai daug traumų, todėl šiuo metu mums tai kiša koją, – kalbėjo žaidžiantysis „Baltrex-Šiaulių“ treneris Žygimantas Radžius. – Stengėmės išnaudoti savo greitą žaidimą ir tolimus perdavimus, nes turime nemažai žaidėjų, kurie rungtyniauja regbio-7 rinktinėje.

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Geriausiais šešto turo žaidėjais pripažinti Terry Fryxelis („Exiles“), Arnas Prielaidas („Baltrex-Šiauliai“), Ruslans Sosnars („Baltic XL-Livonia“) ir Kęstutis Marcišauskas („Vairas-Kalvis-Jupoja“).

Vienas turo mačas neįvyko. Autsaideris „Šiaulių-Exto“ klubas dėl didelio traumuotų žaidėjų skaičiaus atsisakė žaisti su Kauno „Ąžuolu“. Kauniečiams įskaityta techninė pergalė 28:0.

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Paskutinis reguliariojo sezono turas vyks spalio 3 dieną. „Exiles“ namuose priims Vilniaus „Geležinį vilką“. Čia paaiškės, kas užims antrąją vietą.

Šiauliuose vyks intriguojantis „Pietinia“ derbis. „Vairas-Kalvis-Jupoja“ ir „Baltrex-Šiauliai“ tarpusavyje kausis dėl paskutinės vietos pusfinalyje. „Baltic XL-Livonia“ pergalių seriją mėgins pratęsti namuose priimdami Kauno „Ąžuolą“.

Turnyro lentelė:

1. „Baltic XL-Livonia“ 22 tšk.

2. Vilniaus „Geležinis vilkas“ 17

3. Stokholmo „Exiles RFC“ 16

4. Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ 12

5. Šiaulių „Baltrex-Šiauliai“ 10

6. Kauno „Ąžuolas“ 9

7. „Šiauliai-Exto“ -1

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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