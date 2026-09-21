Pergalingas čempionių startas ir pratęsta Garliavos pergalių serija LMRL

Panevėžyje vykusiame susitikime šeimininkės sulaukė atkaklaus Klaipėdos rankininkių pasipriešinimo. Pirmąjį kėlinį sėkmingiau sužaidusios viešnios į pertrauką išėjo pirmaudamos 13:12, tačiau antroje rungtynių pusėje iniciatyvą perėmė čempionės. Per 30 minučių panevėžietės pelnė 19 įvarčių, varžovėms leido pasižymėti 10 kartų ir panaikinusios atsilikimą iškovojo pergalę rezultatu 31:23.
Rezultatyviausiai Panevėžio komandoje rungtyniavo Simona Kolosovė, pelniusi 7 įvarčius. Laura Salamanavičė pridėjo 5, Karolina Sparnauskaitė 4, o po 3 kartus pasižymėjo Inesa Verbovik, Miglė Aleknavičiūtė ir Simona Jaškūnaitė. „Dragūno“ gretose rezultatyviausia buvo 7 įvarčius pelniusi Greta Makovskytė, Aušra Bagdonė įmetė 5, Vanesa Grišmanauskaitė ir Ugnė Slavėnaitė pridėjo po 3 įvarčius.
Kitose antrojo turo rungtynėse Kauno „Žalgiris“ priėmė pirmąją sezono pergalę jau turėjusias Garliavos rankininkes. Nors susitikimo pradžioje šeimininkės dar pirmavo 5:4, netrukus iniciatyvą perėmusios varžovės pradėjo sparčiai didinti persvarą. Likusią pirmojo kėlinio dalį Garliavos ekipa laimėjo 16:4 ir į pertrauką išėjo pirmaudama 20:9. Antroje rungtynių pusėje „Žalgirio“ rankininkės puolime žaidė rezultatyviau, tačiau sumažinti atsilikimo nepavyko. Garliavos komanda iškovojo pergalę rezultatu 40:23.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausia buvo Singrida Kulikovaitė, pelniusi 7 įvarčius. Gabrielė Vėgėlytė pridėjo 6, Martyna Ustilaitė ir Mantė Voskresenskaja pasižymėjo po 5 kartus. „Žalgirio“ komandoje daugiausia įvarčių pelnė Inna Holiardyk (6) ir Audinga Koniuševskė (5).
Garliavos komandos pranašumą atspindėjo ir metimų statistika. Jos realizavo 40 iš 59 metimų ir atakavo 67,8 proc. taiklumu, tuo metu „Žalgirio“ rankininkės pelnė 23 įvarčius iš 49 bandymų, jų taiklumas siekė 46,94 proc.
Po antrojo turo turnyrinės lentelės viršuje įsitvirtino Garliavos komanda, vienintelė iškovojusi dvi pergales ir savo sąskaitoje turinti 4 taškus. Po 2 taškus turi po vieną susitikimą sužaidusios Vilniaus „Eglė“ ir Panevėžio „HC Kova“, o Kauno „Žalgiris“ bei Klaipėdos „Dragūnas“ pirmųjų sezono taškų dar neiškovojo.
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