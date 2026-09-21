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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Triuškinama pergalė atvėrė „Granito“ rankininkams kelią į antrąjį Europos taurės etapą

2026-09-21 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 12:42
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Kauno „Granito-Kario“ rankininkai po penkerių metų pertraukos pateko į antrąjį EHF Europos taurės turnyro etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse kauniečiai su kaupu atsirevanšavo Nikosijos „Omonoia 29M“ klubui.

„Granito-Kario“ ir „Omonoia 29M“ rungtynės | Evaldo Šemioto nuotr.
GALERIJA (12)

Kauno „Granito-Kario“ rankininkai po penkerių metų pertraukos pateko į antrąjį EHF Europos taurės turnyro etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse kauniečiai su kaupu atsirevanšavo Nikosijos „Omonoia 29M“ klubui.

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Alytuje vykusiose rungtynėse „Granitas-Karys“ sutriuškino griausmingų sirgalių palaikomą „Omonoia 29M“ komandą net dvylikos įvarčių skirtumu 31:19 (15:11).

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FOTOGALERIJA. Europos rankinio taurė: „Granitas-Karys“ - „Omonoia 29M“

Pirmose rungtynėse Kipre kauniečiai buvo pralaimėję keturiais įvarčiais 21:25.

Pirmas kėlinys vyko labai atkakliai ir pirmaujanti komanda keitėsi net kelis kartus. Kėlinio pabaigoje „Granitas-Karys“ atitrūko keturiais įvarčiais 15:11ir išlygino bendrą dvikovos rezultatą. Varžovus į nokdauną kauniečiai pasiuntė antro kėlinio pradžioje, kai laimėjo atkarpą net 7:0 ir skirtumas tapo dviženklis 22:12. Rungtynių pabaigoje jokios intrigos nebebuvo ir „Granitas-Karys“ pirmąjį etapą laimėjo bendru rezultatu 52:44.

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Nugalėtojams Simas Butkus ir tunisietis Mehdi Berry pelnė po 7 įvarčius, Marius Kairys įmetė 5 įvarčius, Ugnius Saliamoris – 4, Gytis Zadarnauskas – 3, Ernestas Guogis ir Rokas Alekšiūnas – po 2, Nojus Žilinskas – 1. Kauno komandos vartininkas Oskaras Jasudas atrėmė net 17 metimų iš 36-ių (47 proc.).

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„Gerai įvykdėme paruoštą planą. Norėjom aktyviai gintis ir neutralizuoti jų stipriąsias puses. Nors pirmame kėlinyje vaikinams kiek trūko pasitikėjimo, bet dar iki pertraukos sugebėjome išlyginti bendrą rezultatą. Tikėjome, kad rezultatas tikrai ateis ir po pertraukos toliau kantriai dirbome. Po geros gynybos ir patikimo vartininko žaidimo įvyko lūžis ir po greitų išpuolių įgijome nemenką persvarą. Varžovai pradėjo nervintis, o mes toliau juos smaugėme ir pasiekėme įtikinamą pergalę“, – komentavo „Granito-Kario“ komandos treneris Vaidotas Grosas.

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„Omonoia 29M“ rankininkus į Lietuvą atlydėjo net pusantro šimto griausmingų ir Alytuje kone visą dieną ramybę drumstusių sirgalių. Prieš kelerius metus suburtą „Omonoia 29M“ rankinio komandą aktyviai palaiko to paties pavadinimo futbolo klubo sirgaliai.

„Jau Kipre gavome pamoką, kur varžovus palaikė pusė tūkstančio išprotėjusių fanų. Visą savaitę vyrams kartojau, kad nereikia į juos kreipti dėmesio, kad mūsų darbo vieta aikštelėje ir reikia koncentruotis tik į savo žaidimą. Džiugu, kad pavyko su tuo susitvarkyti ir visą dėmesį kreipėm į rankinį, o ne į aplinką. Aišku, ir mūsų palaikymas buvo įspūdingas ir norim labai padėkoti savo sirgaliams, atvykusiems į Alytų ir padėjusiems iškovoti pergalę“, – sakė V. Grosas.

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Europos taurės turnyro antrojo etapo burtai bus traukiami rugsėjo 22 d., o rungtynės vyks spalio 17-18 ir 24-25 d.

Burtų lauks ne tik „Granitas-Karys“, bet ir pagal reitingą į antrąjį etapą iškart patekę Lietuvos čempionai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai.

Po pirmojo etape kovas turnyre baigė Vilniaus „Šviesa“, turėjusi pripažinti Stambulo GSK ekipos pranašumą. Atsakomąsias rungtynes namuose „Šviesa“ laimėjo 34:31, tačiau Turkijoje vilniečiai buvo pralaimėję didesniu skirtumu 37:44.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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