Pasaulio čempionato krikštas: po atkaklių kovų su Egiptu ir Čile kelias dėl medalių baigėsi

Debiutas prieš pasaulio čempionus pareikalavo kantrybės
Lengvo starto pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė nesulaukė. Pirmosiose istorijoje tokio lygio turnyro rungtynėse lietuviams teko susidurti su praėjusių metų čempione Egipto rinktine, kuri į Ispaniją atvyko ginti pasaulio čempionų titulo.
Vis dėlto Lietuvos rinktinė nuo pirmųjų minučių parodė, kad į šias rungtynes atvyko ne tik pasisemti patirties, bet ir kovoti dėl kiekvieno taško. Lietuviai aktyviai pradėjo rungtynes ir po trijų minučių buvo priekyje 4:1. Visgi Egipto rinktinė netrukus pademonstravo savo patirtį ir sugebėjo pakeisti rungtynių eigą – čempionai atsakė devyniais įvarčiais iš eilės ir pirmąjį setą užbaigė pergalingai 10:4.
Antrajame sete Lietuvos rinktinė neleido Egiptui atsiplėšti, tačiau seto pabaigoje savo patirtį pademonstravo Magdy Talaat Abdo Abbas. Egipto lyderio keturi įvarčiai padėjo čempionams išlaikyti pranašumą ir laimėti setą 10:8.
Rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas šiame susitikime buvo Edgaras Čiaplinskas, pelnęs 8 įvarčius. Jis pataikė 4 metimus iš 12 bandymų. Po 2 įvarčius komandai pridėjo Dalius Žymantas ir Mažvydas Butkevičius.
Dvikovoje su Čile nugalėtoją nulėmė paskutinis metimas
Po dvikovos su pasaulio čempionais Lietuvos rinktinės laukė ne mažiau svarbus susitikimas su Čile. Abi komandos siekė pagerinti savo pozicijas D grupėje, todėl kiekvienas įvartis galėjo turėti reikšmės galutinei turnyro rikiuotei.
Pirmajame sete Čilė greitai įgijo pranašumą ir laimėjo 10:3, tačiau Lietuvos rinktinė nenuleido rankų ir antrajame sete komandos žaidė kur kas lygiau. Seto pabaigoje rezultatas buvo lygus 3:3, todėl nugalėtojui nustatyti prireikė papildomo metimo, kuriame sėkmė lydėjo Čilės komandą.
Rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas šiose rungtynėse buvo Dalius Žymantas, pelnęs 4 įvarčius ir realizavęs 3 metimus iš 8. Mažvydas Butkevičius pridėjo 2 įvarčius, pataikydamas 2 metimus iš 6.
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