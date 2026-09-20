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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Pasaulio čempionato krikštas: po atkaklių kovų su Egiptu ir Čile kelias dėl medalių baigėsi

2026-09-20 11:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 11:16
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Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė Ispanijoje vykstančiame 2026 metų Pasaulio čempionate pradėjo kovas D grupėje, kur pirmieji išbandymai iškart pareikalavo maksimalaus susikaupimo. Lietuviams teko nelengva užduotis jau pirmosiose turnyro rungtynėse susitikti su praėjusių metų pasaulio čempione Egipto rinktine, o vėliau lauke ir susitikimas su ambicinga Čilės komanda.

IHF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė Ispanijoje vykstančiame 2026 metų Pasaulio čempionate pradėjo kovas D grupėje, kur pirmieji išbandymai iškart pareikalavo maksimalaus susikaupimo. Lietuviams teko nelengva užduotis jau pirmosiose turnyro rungtynėse susitikti su praėjusių metų pasaulio čempione Egipto rinktine, o vėliau lauke ir susitikimas su ambicinga Čilės komanda.

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Debiutas prieš pasaulio čempionus pareikalavo kantrybės

Lengvo starto pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė nesulaukė. Pirmosiose istorijoje tokio lygio turnyro rungtynėse lietuviams teko susidurti su praėjusių metų čempione Egipto rinktine, kuri į Ispaniją atvyko ginti pasaulio čempionų titulo.

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Vis dėlto Lietuvos rinktinė nuo pirmųjų minučių parodė, kad į šias rungtynes atvyko ne tik pasisemti patirties, bet ir kovoti dėl kiekvieno taško. Lietuviai aktyviai pradėjo rungtynes ir po trijų minučių buvo priekyje 4:1. Visgi Egipto rinktinė netrukus pademonstravo savo patirtį ir sugebėjo pakeisti rungtynių eigą – čempionai atsakė devyniais įvarčiais iš eilės ir pirmąjį setą užbaigė pergalingai 10:4.

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Antrajame sete Lietuvos rinktinė neleido Egiptui atsiplėšti, tačiau seto pabaigoje savo patirtį pademonstravo Magdy Talaat Abdo Abbas. Egipto lyderio keturi įvarčiai padėjo čempionams išlaikyti pranašumą ir laimėti setą 10:8.

Rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas šiame susitikime buvo Edgaras Čiaplinskas, pelnęs 8 įvarčius. Jis pataikė 4 metimus iš 12 bandymų. Po 2 įvarčius komandai pridėjo Dalius Žymantas ir Mažvydas Butkevičius.

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Dvikovoje su Čile nugalėtoją nulėmė paskutinis metimas

Po dvikovos su pasaulio čempionais Lietuvos rinktinės laukė ne mažiau svarbus susitikimas su Čile. Abi komandos siekė pagerinti savo pozicijas D grupėje, todėl kiekvienas įvartis galėjo turėti reikšmės galutinei turnyro rikiuotei.

Pirmajame sete Čilė greitai įgijo pranašumą ir laimėjo 10:3, tačiau Lietuvos rinktinė nenuleido rankų ir antrajame sete komandos žaidė kur kas lygiau. Seto pabaigoje rezultatas buvo lygus 3:3, todėl nugalėtojui nustatyti prireikė papildomo metimo, kuriame sėkmė lydėjo Čilės komandą.

Rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas šiose rungtynėse buvo Dalius Žymantas, pelnęs 4 įvarčius ir realizavęs 3 metimus iš 8. Mažvydas Butkevičius pridėjo 2 įvarčius, pataikydamas 2 metimus iš 6.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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