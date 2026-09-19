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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Pergalės namuose nepakako: „Šviesos“ rankininkai iškrito iš Europos taurės turnyro

2026-09-19 17:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 17:08
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EHF Europos taurės turnyre Vilniaus „Šviesos“ rankininkams nepavyko įveikti pirmojo etapo. Atsakomosiose rungtynėse „Šviesa“ namuose 34:31 (17:14) nugalėjo Stambulo GSK komandą, tačiau to nepakako.

„Šviesos“ ir GSK rungtynės | Komandos nuotr.
GALERIJA (10)

EHF Europos taurės turnyre Vilniaus „Šviesos“ rankininkams nepavyko įveikti pirmojo etapo. Atsakomosiose rungtynėse „Šviesa“ namuose 34:31 (17:14) nugalėjo Stambulo GSK komandą, tačiau to nepakako.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos rankinio taurė: „Šviesa“ - GSK (09.19)

Vilniečiai iš Turkijos buvo parsivežę septynių įvarčių deficitą, kai svečiuose pralaimėjo 37:44.

Rungtynės Vilniuje klostėsi labai permainingai. 9 min. svečiai atitrūko 6:3, tačiau netrukus šeimininkai ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą 8:7. Pirmo kėlinio pabaigoje „Šviesa“ padidino persvarą iki keturių įvarčių 17:13.

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Po pertraukos Stambulo ekipa po truputį mažino atsilikimą, o įpusėjus antram kėliniui išsiveržė į priekį 22:21. „Šviesos“ rankininkai nenuleido rankų ir rungtynių pabaigoje vėl perėmė iniciatyvą. 53 min. vilniečiai vėl įgijo didžiausią rungtynėse 4 įvarčių persvarą, bet panaikinti deficito nebespėjo.

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„Sunku, nes tikrai tikėjomės patekti į kitą etapą, net ir po pirmose rungtynėse patirto pralaimėjimo. Žaidėme prieš pilnai profesionalią komandą ir viską lėmė detalės, tokios kaip keli pramesti metimai ar klaidos lygioje vietoje. Pirmame kėlinyje pirmavome keturiais įvarčiais, bėgome į greitą puolimą, bet nepataikėme. Vyrai puikiai vykdė planą. Tikrai turėjome būti kitame etape“, – komentavo „Šviesos“ treneris Karolis Bliuvas.

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Rezultatyviausiai „Šviesos“ komandoje žaidė kanadietis Theodoras Kuypersas, pelnęs 8 įvarčius, Domantas Ivanauskas ir Matas Aukštikalnis įmetė po 6 įvarčius, Šarūnas Ugianskis ir norvegas Tobias Forsas – po 4, Tauras Pundinas ir ukrainietis Mykyta Litvinenko – po 2, Ernestas Stvolas ir ukrainietis Vladyslavas Koržukas – po 1.

„Šviesos“ vartininkai Matas Pranckevičius atrėmė 8 metimus iš 27-ių (30 proc.), G. Morkūnas – 2 iš 14-os (14 proc.).

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„Reikia pripažinti, kad Turkijos komanda yra stipresnė, bet namuose parodėme, kad nesame tokie silpni. Šį sezoną mūsų komandoje pasikeitė daug žaidėjų. Atėjus daug jaunų rankininkų, dar tik dabar pradedame lipdyti komandos žaidimą. Aišku, gaila, kad Turkijoje prasileidome daug įvarčių, bet namuose parodėme charakterį ir pasiekėme pergalę“, – sakė „Šviesos“ senbuvis M. Pranckevičius.

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Praėjusį sezoną Europos taurės turnyre „Šviesa“ nužygiavo iki trečiojo etapo. Pernai nuo antrojo etapo kovas pradėjusi Vilniaus komanda pranoko Zaporižės „Motor“ ekipą. Trečiajame etape „Šviesa“ krito prieš Norvegijos „Runar“ klubą.

Sekmadienį atsakomąsias Europos taurės pirmojo etapo rungtynes žais Kauno „Granitas-Karys“. Kauniečiai Alytuje 17 val. priims Nikosijos „Omonoia 29M“ klubą. Pirmose rungtynėse Kipre „Granitas-Karys“ pralaimėjo keturiais įvarčiais 21:25.

Lietuvos čempionai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai pagal reitingą pateko į antrąjį etapą ir kovas Europos taurės turnyre pradės spalį.

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