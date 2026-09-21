Kriminologas rėžė be užuolankų apie skandalingą 15-metės išžaginimo bylą – atkreipia dėmesį į svarbius dalykus

Pasak kriminologo dr. Gintauto Sakalausko, bausmės vykdymo atidėjimas sunkių nusikaltimų atvejais įvyksta itin retai. Nors Lietuvoje už išžaginimą dažniausiai skiriamos laisvės atėmimo bausmės, yra dvi išimtys, kai teismas gali atidėti bausmės vykdymą.
Teismo sprendimas atidėti bausmės vykdymą – retas atvejis
Kriminologas Gintautas Sakalauskas teigia, kad išžaginimas yra sunkiausias smurtinis seksualinis nusikaltimas. Atvejais, kai yra išžaginami nepilnamečiai, dažniausiai bausmės vykdymas nėra atidedamas.
„Jeigu mes kalbame apie nepilnametės išžaginimą, [...] tai yra sunkus nusikaltimas ir už jį gresia tik realus laisvės atėmimas nuo 4 iki 10 metų. Iš principo, pagal bendrą taisyklę, [bausmės] vykdymo atidėjimas nėra galimas“, – kalbėjo kriminologas.
Vis dėlto yra dvi išimtys, kuomet teismas gali atidėti bausmės vykdymą sunkių nusikaltimų atvejais. Pirmoji išimtis – tai vadinamasis teisingumo principas, sako kriminologas.
„Teismas gali atidėti vykdymą ir už sunkų nusikaltimą teisingumo sumetimais, jeigu labai aiškiai pagrindžia, kodėl [tai daro]“, – aiškino kriminologas.
Anot kriminologo, jaunas amžius galėjo būti viena iš aplinkybių, lėmusių teismo sprendimą bausmę atidėti.
„Truputį kelia klaustukų, kai teismas sako, kad nebuvo naudojama fizinė prievarta, todėl, kad išžaginimas reiškia lytinį santykiavimą su žmogumi prieš jo valią panaudojant fizinę prievartą, grasinant ją tuoj pat panaudoti, atimant galimybę priešintis [...] arba pasinaudojant bejėgiška nukentėjusios būklę.
Tie požymiai, iš principo, yra lygiaverčiai. Teismas negali sakyti, kad nebuvo prievartos, už tai mes neįkaliname. [...] Tas argumentas, kiek aš išgirdau, truputį yra neįtikinamas“, – kalbėjo kriminologas.
Antroji išimtis – kai 18–21 metų turintis kaltinamasis asmuo pagal socialinę brandą prilygsta nepilnamečiui.
„Jeigu teismas nustato, kad pagal socialinę brandą asmuo prilygsta nepilnamečiui, tada teismas gali taikyti nepilnamečio baudžiamosios atsakomybės ypatumus ir ten jau sunkumas nusikaltimo nėra svarbus, jeigu norima vykdymą atidėti“, – komentavo G. Sakalauskas.
Ar Lietuvoje taikomos nepakankamai griežtos bausmės?
Nors panašiose bylose bausmė dažniausiai nėra atidedamos, G. Sakalauskas akcentuoja, kad dvi instancijos nusprendė, jog bausmės vykdymą atidėti galima: „Teismu pasitikėčiau.“
„Tai yra retas atvejis, nes per metus būna maždaug 50 išžaginimo ir seksualinio prievartavimo bylų ir pagal tai, kiek žmonių per metus ateina į kalėjimus, mes matome, kad tas skaičius yra labai panašus – arti 50“, – komentavo kriminologas.
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje verda diskusijos – dalis žmonių sako, kad nepilnametę išžaginęs vyras išsisuko nuo bausmės arba teismas „pasigailėjo“. Anot G. Sakalausko, asmeniui, kuriam buvo atidėta bausmė, yra taikoma probacija.
„Jeigu vykdymas yra atidedamas, žmogui skiriama terminuota laisvės atėmimo bausmė. [...] Jeigu bausmės vykdymas yra atidedamas, yra taikoma probacija – vidutinio griežtumo valstybės reakcijos forma į nusikalstamą elgesį.
[...] Jeigu per tą laikotarpį asmuo nesilaiko tam tikrų įpareigojimų, jo nusikalstamo elgesio rizika didėja arba jeigu jis padaro naują nusikalstamą veiką, tam laikotarpiui jis keliauja į kalėjimą, netgi jeigu žmogus probacijoje prabuvo, pavyzdžiui, pustrečių metų“, – aiškino kriminologas.
Viešojoje erdvėje taip pat pasirodė nuomonės, kad Lietuvoje nėra taikomos pakankamai griežtos bausmės seksualiniams nusikaltėliams. Kriminologas G. Sakalauskas sako, kad Lietuvos ir kitų šalių statistika per daug nesiskiria – išžaginimo atvejais teismai dažniausiai skiria laisvės atėmimo bausmę.
„Didžiausia problema yra ne pati bausmė. Jeigu tas žmogus bus įkalintas, tai aukos teisės niekaip nebus apgintos ir auka negaus daugiau pagalbos, greičiausiai netgi priešingai. Tikimybė, kad įkalintas žmogus atlygins žalą bus daug mažesnė negu tada, kai žmogus nebus įkalintas“, – kalbėjo G. Sakalauskas.
Nepilnametė išžaginta per ekskursiją
Primename, kad Panevėžio apygardos teismas atmetė prokuroro ir nukentėjusiosios gynėjo apeliacinius skundus ir paliko galioti nuosprendį, kuriuo Anykščių rajone, Labirintų parke, 15-metę moksleivę išžaginęs vyras nubaustas trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Jis taip pat pripažintas kaltu dėl nepilnametės sveikatos sutrikdymo ir yra įpareigotas jai sumokėti 5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
Byloje nagrinėtas 2024 m. spalį įvykęs incidentas, kai siaubo pramogų parke dirbęs vyras, apsirengęs klounu, nusitempė nepilnametę į „Juostų labirintą“ ir ją išžagino. Teismas nustatė, kad prieš nukentėjusiąją buvo panaudotas fizinis smurtas, sukėlęs jai nežymų sveikatos sutrikdymą.
Nusikaltimas prieš nepilnametę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu buvo surengta programa, kurios metu vaikams reikėjo vaikščioti per labirintus, patirti gąsdinimus.
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