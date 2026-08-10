Ona Šniukštaitė
Aktualijų skyriaus žurnalistė
Naujienų portalo tv3.lt aktualijų skyriaus žurnalistė. Rašo apie vidaus, užsienio politikos bei socialines aktualijas. 2026 m. Vilniaus universitete įgijo žurnalistikos bakalauro laipsnį, žiniasklaidoje dirba nuo 2025 m.
Kriminologas rėžė be užuolankų apie skandalingą 15-metės išžaginimo bylą – atkreipia dėmesį į svarbius dalykus
Pramogų parke nepilnametę išžaginusiam vyrui teismas skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Po teismo sprendimo visuomenėje kilo pasipiktinimo banga – dalis kėlė klausimą: ar teismo sprendimas atitiko įvykdytą nusikaltimą? Pasak kriminologo dr. Gintauto Sakalausko, bausmės vykdymo atidėjimas sunkių nusikaltimų atvejais įvyksta itin retai.
(17)Aktualijos Prieš 6 val.
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Atėjus rudeniškiems orams vis labiau norisi laiką leisti namuose: pažiūrėti gerą filmą, paskaityti įdomią knygą, o gal pasitikrinti žinias. Kasdienis naujienų portalo tv3.lt testas kviečia jus prisiminti galbūt jau seniai pamirštus faktus arba sužinoti naujų įdomių dalykų! Pasitikrinkite žinias šeštadienio teste! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Po Kauno mečetės įvykio – VSD atsakė, ką pastebėjo Lietuvoje
Praėjusią savaitę prie Kauno mečetės grupė baikerių sutrukdė tuo metu vykstančias pamaldas – rodė kiaulės galvą. Dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas Kauno apskrities policija pirmadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Įvykis visuomenėje sukėlė nuomonių audrą: vieni itin kritiškai vertino prie mečetės protestavusius baikerius ir jų daromus veiksmus.
Aktualijos 2026-09-17
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Prie Suvalkų koridoriaus – Baltarusija sutelkė kariuomenę: kas vyksta?
Netoli Lenkijos ir Lietuvos sienų Baltarusija vykdo keturias dienas truksiančias karines pratybas, kurių dalis vyksta netoli strategiškai svarbaus Suvalkų koridoriaus. Kol kas neaišku, kokio dydžio pratybos ir kiek karių sutelkta. Apie Baltarusijos karines pratybas pranešė leidinys „The Moscow Times“. Rašoma, kad pratybose dalyvauja mechanizuotieji ir tankų batalionai.
Aktualijos 2026-09-17
Į Lietuvą įskridusį droną numušė NATO naikintuvai – prakalbo apie kainą: ar galima pigiau?
Antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną numušė iš Šiaulių pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai. Bepilotį orlaivį sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė. Viešojoje erdvėje pasipylė klausimai – kiek kainavo drono numušimas ir ar kaina nebuvo per didelė? Po incidento pasigirdo vertinimų, kad drono numušimas galėjo kainuoti net ir milijoną eurų. Vieni gynybos ekspertai pažymi, kad drono padaryta žala galėjo kainuoti žymiai brangiau nei jo numušimas.
Aktualijos 2026-09-16
Milijonas eurų už vieną numuštą droną? Ekspertas prakalbo apie technines detales
Lietuvos oro erdvėje numušus bepilotį orlaivį, išaugo susirūpinimas dėl priešlėktuvinės gynybos bei pasirengimo atremti hibridines grėsmes. Pavienio incidento valdymas parodė tarnybų budrumą, tačiau tai kelia esminį klausimą: ar mūsų gynybos sistemos ir sąjungininkai būtų pasiruošę efektyviai reaguoti, jei šalies sieną kirstų masinė, iš kelių krypčių paleista dronų banga? Daugiau apie drono incidento detales, įvyko aplinkybes ir Lietuvos oro gynybos sistemą naujienų portalo tv3.lt laidoje ...
Aktualijos 2026-09-16
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AfD pergalė Vokietijoje sukėlė nerimą Lietuvoje – įvardijo, kas pavojingiausia
Po praėjusią savaitę paskelbtos kraštutinės dešinės partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) pergalės Rytų Vokietijos Saksonijos-Anhalto žemėje, dalis Lietuvos politikų sunerimo. AfD pergalę šalies vadovas Gitanas Nausėda vertino kaip „nusivylimą“, kiti kalbėjo, kad tai rizikinga ir negera žinia Lietuvai.
Aktualijos 2026-09-15
Naujausi vaizdai: kariuomenė parodė sunaikinto drono nuolaužas
Kaišiadorių rajone, ties Pratkūnų kaimu, kur naktį NATO naikintuvas numušė iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvą įskridusį droną, ankstų antradienio rytą budi pareigūnai. Anot Karinių oro pajėgų vado plk. Antano Matučio, dronas numuštas raketine ginkluote. Lietuvos kariuomenė pasidalino vaizdo medžiaga iš numušto bepiločio orlaivio nuolaužų radimo vietos. Vaizdo įraše matyti numušto bepiločio orlaivio nuolaužų radimo vietos ir vietoje budintys pareigūnai.
Aktualijos 2026-09-15
Lietuvoje numuštas dronas. Ukrainos šaltiniai: Lietuvoje numušto drono nuolaužos panašios į rusiško „Geran-2“
Ukrainos kariuomenės šaltinis teigia, kad nuotraukose matomos antradienio naktį Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam bepiločiam orlaiviui, skelbia agentūra „Reuters“. Agentūros šaltinio teigimu, nuolaužos turėtų būti tolimojo nuotolio smogiamojo drono „Geran-2“....
Aktualijos 2026-09-15
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Dėl kiaulės galvos prie Kauno mečetės užvirė audra – pradėtas ikiteisminis tyrimas
Penktadienį Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusias musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo: „Lietuva“, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą. Apie šį įvykį viešojoje erdvėje netrūksta diskusijų ir kivirčų: politikai ir visuomenininkai dalinasi nuomonėmis apie baikerių elgesį. Dėl prie Kauno mečetės įvykusio incidento Kauno apskrities policija pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Aktualijos 2026-09-14
Kilus reakcijoms po oro pavojaus – Roberto Kauno atsakas: kariuomenės informacija „manęs netenkino“
Sekmadienį paryčiais Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. O vėliau, po pietų sostinėje, Vilniaus rajone, Trakų rajone ir Elektrėnų rajone buvo paskelbtas galimas oro pavojus. Geltonas oro pavojus buvo atšauktas po daugiau nei pusvalandžio, o vėliau nustatyta, kad atžymos ore buvo ne dronas, o paukščių būrys. Pirmadienį krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žiniasklaidai komentavo dėl reagavimo į galimas oro grėsmes.
Aktualijos 2026-09-14
Oro pavojus Vilniuje baigėsi netikėtai – ekspertas išklojo viską: „Akivaizdu...“
Sekmadienis Lietuvos padangėje buvo neramus. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad sekmadienį paryčiais Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna užfiksavo Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas (NKVC) Vilmantas Vitkauskas teigė, kad į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos galėjo įskristi dronas. O po pietų Vilniaus, Trakų, Elektrėnų rajonuose, sostinėje buvo skelbiamas oro pavojus.
Aktualijos 2026-09-14
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Vilniuje – nervų karas ir raudonuojantis žemėlapis: „Pro ten yra baisu važiuoti, nes galima užstrigti“
Prasidėjus rugsėjui vilniečiai netveria pykčiu – rytais gatvėse nusidriekia kamščiai, į darbą kartais tenka važiuoti dvigubai ilgiau. Prasta situacija keliuose skundžiasi ne tik automobilių vairuotojai, bet ir viešojo transporto keleiviai bei pėstieji. Vilniečiai skundžiasi situacija keliuose – sostinės gyventojus vargina spūstys ir kelių darbai.
Aktualijos 2026-09-13
„Daugėja žmonių, kurie atsisako skiepų“ – gydytoja prakalbo apie šiurpią tiesą, kuo baigiasi
Įvairiose socialinių tinklų grupėse jaunos mamos klausia apie skiepus. Komentaruose pasipila raginimai vaikų neskiepyti ir skeptiškos nuomonės. Vaikų sveikatos specialistai pastebi, kad pastaruoju metu vis daugiau tėvų atsisako skiepyti savo vaikus. Tai sukelia jau seniai išnykusių ligų protrūkius, sunkias komplikacijas ir netgi mirtį. Jau kurį laiką viešojoje erdvėje netyla kalbos dėl naujagimių skiepų. Socialiniuose tinkluose plintantį skepticizmą dėl skiepų pastebi ir vaikų ligų gydytojai.
Aktualijos 2026-09-13
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Rugsėjis jau įpusėjo – po mokslų ar darbų norisi pasiilsėti: pasimėgauti dar saulėtais orais ir domėtis naujais ir įdomiais dalykais. Kasdienis naujienų portalo tv3.lt testas kviečia jus prisiminti galbūt jau seniai pamirštus faktus arba sužinoti naujų įdomių dalykų! Pasitikrinkite žinias šeštadienio teste! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
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Rugsėjo 11-osios paslaptys išlindo po 25 metų: „Jiems melavo“
Minint 25-ąsias rugsėjo 11 d. atakų metines, JAV žiniasklaidoje šią savaitę pranešama apie naujas tragedijos detales. Niujorko meras Zohranas Mamdani pranešė, kad miestiečiams buvo meluojama dėl oro kokybės po atakų, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą papasakojo istoriją, ką veikė po teroro atakų. Praėjus jau ketvirčiui amžiaus nuo JAV sukrėtusių rugsėjo 11 d. atakų, viešojoje erdvėje vis dar pasirodo naujos informacijos apie tos dienos įvykius.
Aktualijos 2026-09-11
„Gėdos stulpas“ internete? Šis pasiūlymas sukėlė didžiulę audrą
Ketvirtadienį Seime – įstatymo pataisos, numatančios viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą. Seimas įstatymo pataisas nusprendė svarstyti. Kai kurie sako, kad viešas registras galėtų padėti užkardyti nusikaltimus prieš vaikus. Tačiau kiti ekspertai įžvelgia problemų – kelia klausimus dėl reabilitacijos, veiksmingumo ir moralės. Lietuvą sukrėtus pedofilijos skandalui, politikai pradėjo šnekėti apie priemones, kurios užkirstų kelią seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus.
Aktualijos 2026-09-10
Liūdna statistika: Lietuva ES pirmauja pagal savižudybių skaičių
Minint Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, Eurostatas trečiadienį paskelbė Europos Sąjungos (ES) savižudybių statistiką. Prieš kelerius metus kone pusšimtis tūkstančių ES gyventojų mirė nuo tyčinės savižalos. Aukščiausi savižudybių skaičiai 2023 m. buvo fiksuojami Lietuvoje. 2023 m. dėl tyčinės savižalos mirė 48 370 ES gyventojų, o tai sudaro 1 proc. visų mirčių. Tai atitinka standartizuotą mirtingumo rodiklį – 10,4 mirčių 100 tūkst. gyventojų.
Aktualijos 2026-09-10
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Mama nebegali tylėti – išleido 500 eurų vaikui į mokyklą, bet 1 prašymas pribloškė labiausiai
Mokslų metų pradžios išlaidos kelia galvos skausmą tėvams. Mokyklos rekomenduoja pirkti brangias priemones, be jų vaikų į mokyklą tėvai leisti nenori, todėl kartais tenka pakloti ir kelis šimtus eurų. Rugsėjo išlaidos kelia sunkumų ne tik skurde gyvenančioms, bet ir vidutines pajamas gaunančioms šeimoms. Pernai apie 653 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.
Aktualijos 2026-09-09
Skandalinga grupuotės byla – Lietuvoje: Beglikas su sėbrais teisiamas už Bugavičiaus nužudymą, pasikėsinimą nužudyti dar vieną
Generalinėje prokuratūroje antradienį pristatyta Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla dėl ginkluoto nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikaltimų. Teisėsauga pranešė teismui perdavusi nusikalstamo susivienijimo bylą, kurioje kaltinimai dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu kvaišalų, narkotikų kontrabandos, disponavimo ginklais ir kitų nusikaltimų pateikti 13 asmenų.
Aktualijos 2026-09-08
Išgirdęs klausimą apie mokesčius, Nausėda kirto: „Baikime erzinti visuomenę“
Prieš Seimo rudens sesiją šalies vadovas Gitanas Nausėda susitiko su Seimo valdybos nariais. Prezidentas aptarė būsimus parlamento darbus. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka dukart per metus – prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms.
Aktualijos 2026-09-07
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Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Pirmoji rugsėjo savaitė pralėkė greitai – vieni grįžo į mokslus, kiti – į darbus, o dar kitiems kasdienybė nepasikeitė. Nors dienos bėga greitai, visuomet atsiras laiko pasidomėti įdomiais dalykais ar sužinoti naujų faktų apie mus supantį pasaulį.
Griebiasi už galvos, kas vyksta Lietuvoje: prakalbo apie kastraciją – medikas perspėja apie pavojus
Rugpjūčio 17 d. Vyriausybėje sušaukto institucijų pasitarimo metu, pradėta kalbėti apie galimybę skirti medikamentinį gydymą asmenims, turintiems lytinį potraukį vaikams. Medikamentinė kastracija jau kurį laiką naudojama kaip būdas gydyti išplitusį prostatos vėžį. Dažniausiai gydymas skiriamas visam gyvenimui. Apie medikamentinę kastraciją, jos taikymą ir poveikį naujienų portalui tv3.lt komentavo Santaros klinikų Urologijos centro gydytojas urologas doc. Albertas Čekauskas.
Aktualijos 2026-08-31
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Prasidėjo paskutinysis vasaros savaitgalis. Jau netrukus vaikai ir jaunuoliai skubės mokytis, todėl pats metas pasitikrinti žinias ir sužinoti naujų, įdomių dalykų. Kasdienis naujienų portalo tv3.lt testas kviečia jus prisiminti galbūt jau seniai pamirštus faktus arba sužinoti naujų įdomių dalykų! Pasitikrinkite žinias šeštadienio teste! Naujas testas kiekvieną dieną Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
2026-08-29
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Gyventojai supyko dėl Nausėdos tylos po audros, o ekspertai atkirto: prezidentas „nėra išrinktas skabyti šakeles“
Dėl savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros be elektros vis dar likę dešimtys tūkstančių gyventojų. Gyventojams trūksta vandens, maisto, medikamentų, kalba savivaldybių atstovai. Po audros visuomenėje kilo pasipiktinimas ne tik dėl pasirengimo ekstremalioms situacijoms, bet ir dėl prezidento Gitano Nausėdos komunikacijos. Kalbinti komunikacijos ekspertai sako, kad šalies vadovas neturi galių likviduoti stichinės nelaimės sukeltų padarinių.
Aktualijos 2026-08-26
Po balsavimo Seime – eksperto kirtis socialdemokratams: „Nelabai susigaudo“
Antradienį Seimo nariai pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl griežtesnės kartelės dešimtokų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP) atšaukimo. Klaipėdos universiteto (KU) politologas Ainius Lašas sako, kad švietimo sistema niekados nebus ideali ir atitinkanti visus lūkesčius, tačiau šiandien vykusį balsavimą vertina pozityviai. Seimas antradienį pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl griežtesnės kartelės dešimtokų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP) atšaukimo.
Aktualijos 2026-08-26
Seime – kritikos strėlės Popovienei: „Katino dienos baigėsi“
Antradienį parlamentarai į Seimą susirinko anksčiau – apsisprendė dėl prezidento Gitano Nausėdos veto dėl griežtesnės dešimtokų patikrinimo kartelės atšaukimo. Per posėdį netrūko kritikos švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei. Savo ruožtu socialdemokratai gynė švietimo ministrę ir tikino, kad ji empatiškai vertina mokinių patiriamus sunkumus.
Aktualijos 2026-08-25
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Vilniuje per protestą įvyko konfliktas: susidūrė nacionalistai ir kairieji
Šeštadienį sostinėje vyko dviejų skirtingų temų renginiai – ir eitynės prieš rasizmą, ir protestas prieš masinę migraciją. Tačiau Lietuvos nacionalistų bendruomenės proteste prieš masinę migraciją įvyko konfliktas – protestuojančiuosius užpuolė kelios dešimtys asmenų. Kaip skelbia Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas, per protestą kilo konfliktas. Rugpjūčio 22 d. apie 14 val. 30 min.
Aktualijos 2026-08-25
Seimas apsisprendė – prezidento veto pritarta
Įprastai Seimo rudens sesija prasideda rugsėjo 10 d., tačiau parlamentarai į plenarinių posėdžių salę sugrįžo anksčiau. Antradienio darbotvarkėje tik vienas klausimas: dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pradiniam išsilavinimui įgyti.
Aktualijos 2026-08-25
Meškauskaitė „OpTV“ pasisakė apie LRT protestus: užkliuvo Miliūtės pirštas
Šalies vadovui Gitanui Nausėdai į Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybą paskyrus teisininkę Liudviką Meškauskaitę, viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas. Dalis žiniasklaidos bendruomenės kritikuoja prezidento sprendimą, nes teisininkė anksčiau yra kalbėjusi „OpTV“. Teisininkė šio „YouTube“ kanalo laidose nuomonę yra išsakiusi įvairiais klausimais.
Aktualijos 2026-08-24
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Neeilinė gelbėjimo operacija – ugniagesiams teko leistis į šulinį: štai kaip atsidėkojo išgelbėtasis
Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda penktadienį vykdė neeilinę gelbėjimo operaciją. Ugniagesiai gavo informaciją apie į šulinį įkritusį stirniuką. Molėtų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino apie penktadienį vykusią neeilinę gelbėjimo operaciją. Kaip rašoma „Facebook“ įraše, į Girsteitiškio kaimą atvykę ugniagesiai 3 metrų gylyje rado įkritusį stirniuką.
Aktualijos 2026-08-24
Lietuviams baiminantis dėl kylančių kainų, ekonomistas rėžė: šiemet – išskirtinio klestėjimo metai
Artėjant rudeniui ir tvyrant geopolitiniam neapibrėžtumui, vis dažniau kalbama, kad dėl brangstančių energijos išteklių ir augančių logistikos kaštų gyventojams ruduo bus liūdnas. Kils šildymo, elektros kainos. O kur dar brangstantys degalai. Tačiau gyventojų perkamoji galia šiuo metu irgi yra pati didžiausia per visą Lietuvos istoriją. Apie šalies ekonomikos prognozes, „Žinių radijo“ laidoje diskutuoja „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas dr.
Aktualijos 2026-08-22
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Vasara eina į pabaigą ir greitai teks pasitikti rugsėjį, todėl paskutines vasaros savaites laiką norisi praleisti prasmingai – pasivaikščioti gamtoje, susitikti su draugais arba sužinoti naujų, įdomių dalykų.
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Nugriaudėjus pedofilijos skandalui, žmonės piktinasi per mažomis bausmėmis: „Kaip galima tokius anksčiau paleisti?“
Visuomenę sudrebinus pedofilijos skandalui, žmonės kelia klausimą: ar nusikaltimai prieš vaikus turėtų būti baudžiami griežčiau? Ekspertas atsakė, kaip yra iš tiesų ir kokia problema kiltų taikant griežtesnes bausmes. Lietuvą purtant pedofilijos skandalui, daliai žmonių kyla klausimas – ar už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus žmonės neskiriamos per mažos bausmės? „Kaip galima tokius anksčiau paleisti?“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vienas internautas.
Aktualijos 2026-08-21
Kilus skandalui dėl Sinkevičienės, politologai beda pirštu į kitas partijas: „Pataikavimo būdas“
Žiniasklaidai keliant klausimus dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės įsidarbinimo aplinkybių, ministras pirmininkas ir jo sutuoktinė neigia, kad buvo padaryti galimi interesų konflikto pažeidimai. Politologai sako, kad nepotizmo problema giliai įsišaknijusi šalies savivaldybėje, o naujausias M. Sinkevičiaus skandalas nedarys labai didelės įtakos valdančiųjų reitingams. Lietuvos politinę padangę drebina dar vienas skandalas.
Aktualijos 2026-08-20
Pamatę, kaip kelyje elgiasi valstybės vadovai, gyventojai pratrūko: „Narcizai!“
Parlamentaras Mindaugas Lingė registravo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis siekia, kad vežant valstybės saugomus asmenis sirena ir švyturėliai kasdieniuose maršrutuose būtų naudojami tik tada, kai to reikia saugumui. Opozicinės konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuota, kaip iš Palangos važiuoja valstybės saugomas asmuo. Internautai: „Nesuprantu, ko čia taip skubėti.
Aktualijos 2026-08-20
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Tapinas viešina skandalingas detales apie Laneckij: buvo išmestas iš universiteto?
Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie naująjį Lietuvos oro uostų (LTOU) valdybos narį Oleksandrą Laneckij, susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) prašydamas papildomo aplinkybių įvertinimo. Trečiadienio vakarą visuomenininkas Andrius Tapinas paviešino daugiau informacijos apie O. Laneckij. Socialiniame tinkle „Facebook“ visuomenininkas A. Tapinas pasidalino daugiau informacijos apie naująjį LTOU valdybos narį.
Aktualijos 2026-08-20
Gelbėtojas parodė, kaip neklauso poilsiautojai – paklausus, kodėl rizikuoja, gūžčioja pečiais
Žolinių savaitgalis Palangoje paženklintas skaudžia netektimi – jūroje nuskendo vos 17-os sulaukęs vaikinas iš Lenkijos. Nors po tragedijos praėjo kelios dienos, o jūra nerami – žmonės vis tiek maudosi. Palangos gelbėjimo tarnybos vadovo pavaduotojas Kajus Pirožnikas socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo medžiaga. Gelbėtojas užfiksavo, kaip esant pavojingoms sąlygoms, poilsiautojai kartu su vaikais maudosi jūroje.
Sinkevičiui prakalbus apie vaikų gimdymą – ministrų reakcijos: kai kurie „neblogai prisidėjo“
Antradienį žiniasklaidoje pasirodė premjero Mindaugo Sinkevičiaus komentarai apie gimstamumo krizę. Ministro pirmininko nuomone, gimstamumo skatinimo planas turi būti toks geras, kad net ir ministrai norėtų turėti daugiau vaikų. Antradienį premjeras M. Sinkevičius LRT.lt naujienų portalui kalbėjo apie gimstamumo krizę. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad klausimas turėtų būti sprendžiamas kompleksiškai.
Aktualijos 2026-08-19
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Sinkevičius sureagavo į tyrimą dėl žmonos darbovietės – atkirto trumpai
Žiniasklaidai keliant klausimus dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės įsidarbinimo aplinkybių, ministras pirmininkas pateikė atsaką. LRT Tyrimų skyrius skelbia, kad ministro pirmininko M. Sinkevičiaus sutuoktinė A. Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame „Raudondvario dvare“. Socialiniame tinkle „Facebook“ ministras pirmininkas pakomentavo situaciją.
Aktualijos 2026-08-19
Lietuvą sudrebinus pedofilijos skandalui – eksperto kirtis: „Nebūkime mužikais“
Šalies visuomenę ir bažnyčią sudrebinus pedofilijos skandalui, komunikacijos ekspertas Andrius Baranauskas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino savo nuomone ir įžvalgomis, ko (ne)daro su vaikais dirbančios įstaigos. Praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos Katalikų Bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje.
Aktualijos 2026-08-18
Gimė Lietuvoje, bet kalba rusiškai – dėl Vilniaus sprendimo verda aistros: „Jie gyvena gerai“
Vilniaus miesto savivaldybė toliau mažina rusų kalbos vartojimą savo įstaigose. Nuo šiol rusų kalbos nebeliks savivaldybės interneto svetainėje ir klientų aptarnavimo sistemoje, o prašymai bei skundai šia kalba nebebus priimami. Tuo pat metu sostinė plečia galimybes užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos.
Aktualijos 2026-08-17
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QR kodai, smurtautojų registras: valdžia skelbia, kaip kovos su seksualiniu smurtu prieš vaikus
Pirmadienį Vyriausybėje vyko pasitarimas dėl institucijų veiksmų reaguojant į seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Kaip pranešė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, susitikime dalyvavo Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų bei Vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovybė.
Aktualijos 2026-08-17
Išgėrė kelis kokteilio gurkšnius – netrukus vos galėjo paeiti: aukų istorijos pribloškia
Nesaugumo jausmas, nekokybiška informacija ir varginanti biurokratija – štai su kokiomis problemomis kartais susiduria seksualinį smurtą naudojant prievartos narkotikus patyrusios aukos. Dėl seksualinio smurto pradedama mažai tyrimų, o dalis jų nutraukiama. Ekspertai sako, kad iki šiol visuomenėje vyrauja neigiamas požiūris į prievartos aukas, o institucijos ne visuomet padeda.
Aktualijos 2026-08-16
Tuoksitės bažnyčioje? Kunigai atsakė kartą ir visiems laikams, kiek duoti pinigų
Vestuvių sezonas eina į pabaigą, o santuokos sakramentą bažnyčioje ketinančios priimti poros neretai klausia: kiek reikia aukoti? Naujienų portalo tv3.lt kalbinti dvasininkai pabrėžia, kad savo parapijose aukų sumų nediktuoja. Vis dėlto yra atvejų, kada kunigai nustato sakramentų ceremonijų įkainius. Aukų sumos priklauso nuo parapijos Neretai sakoma, kad apie aukojimą kunigai kalba nenoriai – tai yra jautri tema. Klaipėdos Šv.
Aktualijos 2026-08-15
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2026-08-15
Žlabių šeimos ir mirusio kūdikio drama pasiekė kulminaciją: štai kas laukia šeimos vaikų
Liepos pabaigoje pasklidusi istorija apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) sprendimą iš daugiavaikės ukmergiškių šeimos paimti vaikus, įskaitant ir neseniai mirusį kūdikį, pasiekė kulminaciją. Vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą dėl Žlabių šeimos vaikų – vaikai nebus paimami.
Aktualijos 2026-08-13
Lietuvą sukrėtusioje Žlabių šeimos ir mirusio kūdikio istorijoje – naujas posūkis: atskleidė detales
Lietuvą sudrebino istorija apie vaiko teisių gynėjų sprendimą paimti vaikus iš daugiavaikės ukmergiškių šeimos, įskaitant ir neseniai mirusią dviejų mėnesių mergytę. Jau kurį laiką trunkančioje istorijoje gausu netikėtų vingių ir kivirčų. Žlabių šeima ir jos atstovai kritikuoja vaiko teisių gynėjus ir Ukmergės rajono savivaldybę.
Aktualijos 2026-08-12
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Sinkevičius apie šalies saugumą: „Kariuomenė tikrai neatostogauja“
Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Po susitikimo ministras pirmininkas teikė komentarus žiniasklaidai. Aptartas saugumas, oro gynyba Premjeras M. Sinkevičius turėjo darbinį susitikimą su šalies vadovu. Viena iš aptartų temų – saugumas, visuotinės gynybos klausimai. M. Sinkevičius teigia su prezidentu aptaręs skaidrumo elementus gynybos įsigijimuose.
Aktualijos 2026-08-11
Vakarėlis baigėsi viešbutyje, o kaip pateko, net neprisimena – mergina ryžosi papasakoti šokiruojančią istoriją
Nuo seksualinio smurto naudojant prievartos narkotikus nukentėjusieji Lietuvoje susiduria su pagalbos sistemoms spragomis, sako parlamentarai ir visuomenininkai. Pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiai neatskleidžia problemos masto, prarandami svarbūs įrodymai ir pagalba ne visada suteikiama laiku. Pirmadienį vykusioje konferencijoje apie seksualinį smurtą naudojant prievartos narkotikus, aptartos rekomendacijos, kaip užtikrinti pagalbą nukentėjusiesiems.
Aktualijos 2026-08-10