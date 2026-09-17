„Laukit svečių“ – po šios žinutės marijampolietis griebėsi baisiausio

Kaltinamasis Rimas (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) teisme pripažino norėjęs juos pagąsdinti ir sutiko, kad jo išvaizda bei ginklai galėjo sukelti realią baimę.
Marijampolės apylinkės teismas vyrą nuo baudžiamosios atsakomybės atleido pagal laidavimą ir bylą nutraukė.
Incidentas įvyko 2026 m. balandžio 5-osios vakarą Šakių rajone. Prie gyvenamojo namo Rimas pasirodė apie 21.15 val.
Konfliktas prasidėjo dar telefonu. Vyras skambino kelioms pažįstamoms moterims, o vėliau iš vienos jų gavo žinutę, kurios turinys, pasak jo, žeidė vyriškumą. Rimas supyko ir atrašė: „Laukit svečių.“
Apsiginklavo ir išėjo prie namo
Teisme vyras neslėpė, kad po susirašinėjimo nusprendė pagąsdinti jį įžeidusius žmones. Jis apsivilko darbinį kombinezoną, užsidėjo veidą iš dalies dengiančią kepurę, pasiėmė peilį bei beisbolo lazdą ir išėjo prie namo.
Priėjęs prie didelio lango Rimas šaukė, keikėsi ir grasino. Name tuo metu buvo keli žmonės.
Nukentėjusysis Karolis pasakojo, kad apie vyro ketinimus jau žinojo iš prieš tai gautos žinutės. Maždaug po 20 minučių prie lango jis išvydo kombinezonu vilkintį Rimą su peiliu ir lazda.
Žmonės išsigando ir iškvietė policiją. „Pjaus žmones“, – tokius žodžius, teismo nustatytomis aplinkybėmis, vyras sakė grasindamas name buvusiems asmenims.
Grasinimus nufilmavo
Dalį incidento pavyko užfiksuoti telefonu. Įraše matyti prie namo durų stovintis ryškų kombinezoną vilkintis vyras, vienoje rankoje laikantis peilį, kitoje – beisbolo lazdą.
Jis gestikuliavo ginklais ir lazda grūmojo į lango pusę. Iš namo žmonės jo klausė, kodėl jis juos gąsdina ir ką ketina daryti.
Paklaustas, ar pjaus žmones, Rimas linktelėjo galva. Netrukus jis pats pasišalino ir grįžo namo dar neatvykus policijos pareigūnams.
Vėliau tyrėjams jis pateikė kombinezoną, kepurę, peilį ir beisbolo lazdą. Teismas nusprendė, kad grasinimai buvo realūs – žmogus neapsiribojo žinutėmis, bet pasiruošė, apsiginklavo ir iš tiesų nuėjo prie namo.
Teisme gailėjosi
Rimas kaltę pripažino visiškai. Jis sakė atsitokėjęs dar prie namo, todėl konfliktą nutraukė ir išėjo.
Vyras pripažino pasielgęs kvailai ir impulsyviai. Jo teigimu, dabar jam dėl tokio poelgio gėda.
Teismas įvertino ir tai, kad Rimas iki šiol nebuvo teistas, dirba, o ankstesni administraciniai pažeidimai daugiausia buvo susiję su Kelių eismo taisyklių nesilaikymu. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Nukentėjusieji civilinių ieškinių nepareiškė, o pats kaltinamasis netrukus po incidento paskambino savo seseriai ir papasakojo, kas nutiko.
Už brolį laidavo sesuo
Sesuo teisme sutiko laiduoti už brolį. Ji pasakojo su juo palaikanti artimus santykius, dažnai bendraujanti ir mananti, kad gali daryti jam teigiamą įtaką.
Teismas nusprendė, kad tam yra pagrindas. Įvertinta, jog moteris dirba, nėra teista ar bausta administracine tvarka, o jos santykiai su broliu artimi ir grįsti pasitikėjimu.
Marijampolės apylinkės teismas Rimą nuo baudžiamosios atsakomybės už grasinimą nužudyti atleido pagal laidavimą be užstato.
Jis 1 metams perduotas sesers atsakomybei, o baudžiamoji byla nutraukta. Peilį, beisbolo lazdą, kombinezoną ir kepurę nuosprendžiui įsiteisėjus nurodyta sunaikinti.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
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