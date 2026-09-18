„Negi dabar ir aš mirsiu?“ – susitiko tartis dėl sūnaus laidotuvių, bet tokios pabaigos nesitikėjo

Teismas nustatė, kad mirusiojo tėvas smaugė jo žmoną, o prieš paauglę vaikaitę smurtavo abu kaltinamieji – mergina buvo stumdoma, tampoma ir patyrė abiejų kelių sužalojimus.
Telšių apylinkės teismas kaltu pripažintam vyrui skyrė 8, jo žmonai – 5 mėnesių laisvės apribojimą.
Kaltinamasis Saulius (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) ir jo žmona Vilma 2025 m. balandžio 9 d. atvyko į marčios Ingos butą. Tą pačią dieną buvo miręs Sauliaus sūnus – susitikę artimieji turėjo tartis dėl laidotuvių.
Pokalbis virtuvėje netrukus pakrypo apie vyro mirties priežastis ir šeimos santykius. Būtent tada, teismo vertinimu, prasidėjo smurtas.
Kaltinamieji: viskas išgalvota
Saulius viso proceso metu tvirtino, kad jokio smurto nebuvo. Jis pripažino tik emocingą ginčą, kilusį kalbant apie sūnaus laidotuves ir mirties priežastis.
„Tokių dalykų, kaip mušimas ir smaugimas, faktiškai nebuvo mano gyvenime. Mano supratimu, tai yra išgalvota“, – teisme savo poziciją dėstė vyras.
Vilma taip pat kaltės nepripažino. Ji teigė, kad susitikimo tikslas buvo vienas – susitarti, kaip palaidoti mirusįjį, o marti pokalbio metu pati supyko ir demonstratyviai nuvertė kėdę.
Abu kaltinamieji tikino, kad po emocijų protrūkio pokalbis vėl tapo ramus, o iš buto visi išsiskyrė taikiai. Teismas jų versiją įvertino kaip gynybinę poziciją.
Našlę smaugė, dukrą stumdė
Inga pateikė visai kitokią įvykių versiją. Ji pasakojo, kad Vilma jai smogė, o tada į konfliktą įsitraukė Saulius.
Pasak moters, vyras puolė prie jos kaklo ir pradėjo smaugti. Konfliktas persikėlė iš virtuvės į koridorių ir svetainę, kur Inga buvo parversta ant sofos.
„Bandžiau išsivaduoti iš ant kaklo uždėtų rankų. Galvojau – negi dabar ir aš mirsiu?“ – teisme pasakojo moteris.
Konflikto metu nukentėjo ir jos nepilnametė dukra Ieva. Teismas nustatė, kad Saulius ją pastūmė į virtuvės baldus – mergina keliais atsitrenkė į spintelės rankeną. Jai taip pat buvo smogta į pilvą, o Vilma merginą tampė ir purtė už rankos.
Ekspertas patvirtino kelių sužalojimus
Po savaitės Ievą apžiūrėjęs teismo medicinos ekspertas ant abiejų kelių nustatė kraujosruvas. Jos įvertintos kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.
Ekspertas nurodė, kad sužalojimai galėjo atsirasti abiem keliais atsitrenkus į kietą buką paviršių. Tyrimo metu buvo išmatuotas ir virtuvės baldas – jo rankenos aukštis beveik sutapo su merginos kelių aukščiu.
Teismui buvo svarbu ir tai, kad motinos bei dukros pasakojimai apie pagrindines konflikto aplinkybes sutapo. Jų versiją papildė po įvykio darytos nuotraukos, ekspertų duomenys ir artimųjų parodymai apie iškart po konflikto išsakytas baimes.
Tai, kad į policiją kreiptasi ne tą pačią dieną, teismui abejonių nesukėlė. Atsižvelgta į tai, kad šeima tuo metu rengėsi netikėtai mirusio vyro laidotuvėms.
Teismas pripažino veikusius kartu
Teismas nusprendė, kad išankstinio susitarimo smurtauti nebuvo, tačiau konflikto metu Saulius ir Vilma matė vienas kito veiksmus, juos suprato ir tęsė smurtą. Todėl jų elgesys įvertintas kaip veikimas bendrininkų grupėje.
Iš abiejų kaltinamųjų solidariai Ingai priteista 1 159 eurai žalos atlyginimo, Ievai – 2 tūkst. eurų neturtinės žalos. Dar 3 tūkst. eurų jie lygiomis dalimis turės atlyginti už advokatų teisinę pagalbą.
Sauliui galutinai skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros, Vilmai – 5 mėnesiai. Abu įpareigoti dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
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