Rankinio naujienos: čempionatai, klubai ir rinktinės
Rankinis – dinamiškas ir greitas sportas, populiarus visame pasaulyje. Sekite naujienas iš tarptautinių turnyrų, klubinių lygų ir Lietuvos rankinio rinktinės pasirodymus.
Pergalingas čempionių startas ir pratęsta Garliavos pergalių serija LMRL
Rugsėjo 19 dieną Panevėžyje ir Kaune sužaistos 2026–2027 metų Lietuvos moterų rankinio lygos (LMRL) antrojo turo rungtynės. Pirmąją sezono pergalę iškovojo čempionių titulą ginanti Panevėžio „HC Kova“, įveikusi Klaipėdos „Dragūną“, o Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ pratęsė sėkmingą čempionato startą ir iškovojo antrąjį laimėjimą iš eilės, nugalėjusi Kauno „Žalgirį“. Panevėžyje vykusiame susitikime šeimininkės sulaukė atkaklaus Klaipėdos rankininkių pasipriešinimo.
Istorinis debiutas: Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė – devinta pasaulyje
Rugsėjo 16–20 dienomis Ispanijos mieste Granoljerse vyko 4-asis IHF rankinio vežimėliuose pasaulio čempionatas. Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė pirmąjį savo pasaulio čempionatą užbaigė pergalingai. Sekmadienį lietuviai 2:0 nugalėjo Libijos komandą ir užsitikrino 9-ąją vietą. Vos kiek ilgiau nei pusantrų metų gyvuojančiai komandai tai tapo istoriniu debiutu aukščiausio lygio turnyre. Čempionate Ispanijoje varžėsi 12 rinktinių iš šešių žemynų.
Triuškinama pergalė atvėrė „Granito“ rankininkams kelią į antrąjį Europos taurės etapą
Kauno „Granito-Kario“ rankininkai po penkerių metų pertraukos pateko į antrąjį EHF Europos taurės turnyro etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse kauniečiai su kaupu atsirevanšavo Nikosijos „Omonoia 29M“ klubui.
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Čempionai nestabdo: „Dragūnas“ trečias rungtynes iš eilės laimėjo dviženkliu skirtumu
Lietuvos rankinio lygoje (LRL) pergalių seriją pratęsė čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“. Trečiame ture „Dragūnas“ namuose 40:28 (19:14) nugalėjo Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą. Tai jau trečia iš eilės „Dragūno“ pergalė dviženkliu skirtumu. Pirmame ture klaipėdiečiai 36:23 sutriuškino Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą, antrame 40:30 pranoko Kauno „Granito-Kario“ ekipą. Lygi kova vyko tik pirmą rungtynių trečdalį. Sužaidus 23 min.
Pasaulio čempionato krikštas: po atkaklių kovų su Egiptu ir Čile kelias dėl medalių baigėsi
Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė Ispanijoje vykstančiame 2026 metų Pasaulio čempionate pradėjo kovas D grupėje, kur pirmieji išbandymai iškart pareikalavo maksimalaus susikaupimo. Lietuviams teko nelengva užduotis jau pirmosiose turnyro rungtynėse susitikti su praėjusių metų pasaulio čempione Egipto rinktine, o vėliau lauke ir susitikimas su ambicinga Čilės komanda. Debiutas prieš pasaulio čempionus pareikalavo kantrybės Lengvo starto pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė nesulaukė.
Pergalės namuose nepakako: „Šviesos“ rankininkai iškrito iš Europos taurės turnyro
EHF Europos taurės turnyre Vilniaus „Šviesos“ rankininkams nepavyko įveikti pirmojo etapo. Atsakomosiose rungtynėse „Šviesa“ namuose 34:31 (17:14) nugalėjo Stambulo GSK komandą, tačiau to nepakako. Vilniečiai iš Turkijos buvo parsivežę septynių įvarčių deficitą, kai svečiuose pralaimėjo 37:44. Rungtynės Vilniuje klostėsi labai permainingai. 9 min.
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Lietuvos rankinio lygoje – dar viena užtikrinta čempiono „Dragūno“ pergalė
Lietuvos rankinio lygoje (LRL) antrą triuškinamą pergalę iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“. Antrajame ture uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40:30 (19:15) nugalėjo Kauno „Granito-Kario“ ekipą. Abi šio sezono pergales „Dragūnas“ pasiekė dviženkliu skirtumu. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36:23 sutriuškino Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą. „Rezultatu esu patenkintas, bet dar yra nemažai dalykų, kuriuos reikia taisyti. Puolime dar darome per daug klaidų.
Čempiono titulą ginantys „Dragūno“ rankininkai sezoną pradėjo užtikrinta pergale
Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar keturios komandos. Trečio šalies čempiono titulo iš eilės siekiantis Klaipėdos „Dragūnas“ sezoną padėjo triuškinama pergale 36:23 (19:9) namuose prieš Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą. Sostinėje labai atkakliose vykusiose HC „Vilnius“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“ rungtynėse pergalę 31:28 (15:16) šventė svečiai. Namuose žaidę „Dragūno“ rankininkai dominavo nuo pat susitikimo pradžios.
Vilniuje į pasaulio čempionatą išlydėta Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė
Vilniaus gatvėje įsikūrusiame restorane „Etno dvaras“ išlydėta Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė, jau netrukus Ispanijoje pirmą kartą šalies istorijoje žaisianti IHF rankinio vežimėliuose pasaulio čempionate. Susitikime komandai palinkėta sėkmės, padėkota prie jos kelionės prisidėjusiems partneriams.
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Europos rankinio taurės turnyrą Lietuvos klubai pradėjo pralaimėjimais svečiuose, bet tikisi revanšo namuose
Prasidėjo EHF Europos taurės turnyras. Nuo pirmojo etapo kovas turnyre pradėjo Vilniaus „Šviesos“ ir Kauno „Granito-Kario“ rankininkai. Pirmose rungtynėse svečiuose Lietuvos komandos patyrė pralaimėjimus, tačiau abiejų komandų treneriai tikina, kad namuose tikisi revanšo ir kelialapių į kitą etapą. Rezultatyviose rungtynėse Turkijoje daugiau įmetė šeimininkai Labai rezultatyviame susitikime „Šviesos“ rankininkai 37:44 (16:20) pralaimėjo Stambulo GSK komandai.
Prasideda Europos rankinio taurės turnyras: lietuvių kelyje – aršių fanų vedami varžovai
Šeštadienį prasidedančiame EHF Europos taurės turnyre šį sezoną dalyvaus trys Lietuvos rankinio klubai. Nuo pirmojo etapo kovas Europos taurės turnyre pradės Vilniaus „Šviesa“ ir Kauno „Granitas-Karys“. Lietuvos čempionai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai pagal reitingą pateko į antrąjį etapą ir Europos taurės turnyre startuos spalį.
LRL sezono starte – vicečempionų pergalė ir drebančios svečių kinkutės
Lietuvos rankinio lygos sezonas prasidėjo intriguojančiomis Vilniaus „Šviesos“ ir Kauno „Granito-Kario“ rungtynėmis. Namuose žaidę vilniečiai iškovojo sunkią pergalę 28:23 (13:11). Susitikimo pradžioje abi komandas kaustė startinis jaudulys. Pirmojo sezono įvarčio reikėjo laukti beveik 4 min., kai kauniečius į priekį išvedė rezultatyviausias praėjusio sezono LRL rankininkas Simas Butkus. Tuo tarpu vilniečiai įvarčių sąskaitą atidarė tik 7 min.
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Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė debiutuos pasaulio čempionate Ispanijoje
Rugsėjo 16-20 dienomis Ispanijos mieste Granoljerse startuoja IHF (Tarptautinės rankinio federacijos) rankinio vežimėliuose pasaulio čempionatas. Lietuvai jame atstovaus rinktinė, kuri pati gyvuoja vos kiek daugiau nei pusantrų metų. Nuo skambučio telefonu iki bronzos Vilniuje Lietuvos rankinis vežimėliuose prasidėjo beveik prieš du metus, kai komandos vadovas Paulius Glaska paskambino draugui, ilgamečiui rankinio treneriui Karoliui Kaladinskui, ir pasiūlė suburti rinktinę.
LRL sezono uždanga kyla sostinėje: laukia principinis Europos taurės dalyvių mūšis
Rugsėjo 9 d. oficialiai startuoja 2026-2027 m. Lietuvos rankinio lygos (LRL) sezonas. Kaip ir praėjusį sezoną, dėl Lietuvos čempionato medalių kovos septynios komandos: čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“, vicečempionė Vilniaus „Šviesa“, prizininkė Alytaus „Varsa-Stronglasas“, taip pat HC „Vilnius“, Kauno „Granitas-Karys“, Pasvalio „Pieno žvaigždės“ ir Varėnos „Ūla“. Reguliariajame sezone kiekviena komanda sužais po 18 rungtynių.
Klaipėdos „Dragūnas“ trečius metus iš eilės iškovojo LRF Supertaurę
Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai pergalingai pradėjo naująjį sezoną. Klaipėdoje vykusiose LRF Supertaurės rungtynėse šalies čempionai 33:26 įveikė Vilniaus VHC „Šviesą“ ir šį trofėjų iškovojo trečius metus iš eilės. Rungtynių pradžioje vyko atkakli ir lygi kova. Komandoms apsikeičiant sėkmingomis atakomis, švieslentėje ne kartą degė lygus rezultatas, o nė vienai ekipai ilgą laiką nepavyko įgyti ryškesnės persvaros. Pirmojo kėlinio pabaigą sėkmingiau sužaidė aikštės šeimininkai.
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LRF moterų Supertaurė keliauja į Panevėžį
2026 m. Lietuvos rankinio federacijos (LRF) moterų Supertaurės laimėtoja tapo Panevėžio „HC Kova“ komanda. Klaipėdoje vykusiose permainingose ir atkakliose rungtynėse panevėžietės 27:24 įveikė Kauno raj. „CASCADA-HC Garliava SC“ rankininkes. Kova dėl pirmojo sezono trofėjaus buvo atkakli nuo pat rungtynių pradžios. Iniciatyva ne kartą keliavo iš vienų rankų į kitas, o abi komandos buvo įgijusios kelių įvarčių persvarą.
„Dragūno“ rankininkai pergalingai pradėjo sezoną: triumfavo tarptautiniame turnyre
Rugpjūčio 14-16 dienomis Klaipėdoje vyko 26-asis tarptautinis rankinio turnyras, skirtas atminti pirmajam Lietuvos kariuomenės Dragūnų bataliono vadui, pulkininkui leitenantui Rimantui Baltušiui.
Lietuvos rankininkai po 26 metų pertraukos užsitikrino vietą Europos U20 čempionate
Skopjėje (Šiaurės Makedonija) savaitgalį baigėsi Europos U18 vaikinų rankinio čempionato I diviziono varžybos, kuriose Lietuvos jaunių rinktinė iškovojo sidabro medalius. Antrąją vietą užėmę lietuviai taip pat užsitikrino teisę žaisti 2028 metų Europos U20 čempionate. Į Europos jaunimo pirmenybes Lietuvos rinktinė sugrįš po 26 metų pertraukos. Turnyre Lietuvos jaunių komanda rungtyniavo A grupėje.
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Lietuvos klubai sužinojo varžovus EHF Europos taurės turnyre
EHF Europos taurės turnyre 2026-2027 m. sezone žais net šeši Lietuvos rankinio klubai – trys vyrų ir trys moterų. Tai rekordinis Lietuvos atstovų skaičius Europos turnyruose per visą istoriją, pakartotas po metų pertraukos. EHF būstinėje Vienoje ištraukus burtus, paaiškėjo Lietuvos komandų varžovai pirmame Europos taurės vyrų ir antrame moterų turnyro etapuose. Pirmą etapą praleis į antrą pagal reitingą iškart patekę Lietuvos čempionai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai.
Pasaulio čempionato atranką Lietuvos rankininkės pradės dvikova su belgėmis
Ištraukti 2027 m. pasaulio moterų rankinio čempionato atrankos turnyro burtai. Pirmame atrankos etape dalyvausiančios 8 rinktinės buvo suskirstytos į 4 poras. Į pirmą burtų krepšelį patekusios Lietuvos rankininkės kovą dėl kelialapio į planetos pirmenybes pradės dvikova su Belgijos rinktine. Pirmos rungtynės bus žaidžiamos Belgijoje šių metų spalio 21 arba 22 d., atsakomosios Lietuvoje spalio 24 arba 25 d. Šios poros nugalėtojos pateks į lemiamą atrankos etapą.
Lietuvos jaunimo rankinio rinktinė laimėjo Baltijos jūros šalių taurę
Lietuvos vaikinų U18 rinktinė triumfavo Tauragėje vykusiame Baltijos jūros šalių taurės turnyre. Karolio Bliuvo treniruojami jaunieji Lietuvos rankininkai pranoko Latvijos ir Suomijos rinktines. Pirmose rungtynėse Lietuvos rinktinė 29:22 įveikė Latvijos komandą. Nugalėtojams Ignas Gečionis pelnė 5 įvarčius, Orestas Siutelas, Osvaldas Valčiukas ir Tauras Pundinas prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius, Vitas Venckūnas ir Ugnius Saliamoris įmetė po 3 įvarčius.
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Pripažinimas – varėniškiai vėl teisėjaus Europos rankinio čempionate
2026 m. gruodžio 3-20 d. vyksiančiame Europos moterų rankinio čempionate bus ir lietuviškų akcentų. Europos čempionato kovoms teisėjaus Tomas Barysas ir Povilas Petrušis. Varėniškiams tai bus jau antras Europos moterų čempionatas iš eilės.
Lietuvos U16 merginų rankinio rinktinė Europos čempionatą baigė pergale
Geteborge (Švedija) vykusiame atvirajame Europos U16 merginų rankinio čempionate Lietuvos rinktinė galutinėje įskaitoje užėmė 19-ąją vietą. Turnyrą lietuvės užbaigė pergalingai – paskutinėse rungtynėse jos rezultatu 27:21 (11:6) įveikė Turkijos bendraamžes. Grupių etape Lietuvos rankininkės minimaliu skirtumu 20:19 nugalėjo Čekijos rinktinę, tačiau vėliau 17:34 pralaimėjo Vengrijai, 18:32 nusileido Kroatijai ir 12:18 turėjo pripažinti Islandijos pranašumą.
Europos rekordininkai: Čempionų lygoje „Barcelona“ rankininkai triumfavo jau 13-ą kartą
„Barcelona“ klubas po metų pertraukos susigrąžino EHF Čempionų lygos nugalėtojo titulą. Čempionų lygos rekordininkas stipriausiu Europos klubu tapo jau 13 kartą ir dar labiau padidino neįtikėtiną atotrūkį nuo artimiausių persekiotojų. „FC Barcelona“ skelbia, kad tai yra jubiliejinis 50-asis skirtingų sporto šakų „Barcelona“ komandų iškovotas stipriausio Europos klubo titulas per visą istoriją.
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Nuleista istorinio sezono uždanga – apdovanoti Lietuvos čempionai ir geriausi rankininkai
Vilniuje vykę apdovanojimai vainikavo istorijos metraščius perrašiusį 2025-2026 m. Lietuvos rankinio lygos (LRL) ir Lietuvos moterų rankinio lygos (LMRL) sezoną. Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje taurės įteiktos Lietuvos čempionams bei prizininkams, taip pat paskelbti geriausi pasibaigusio sezono Lietuvos čempionatų rankininkai ir rankininkės. LRL čempionų titulą apgynė Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai.
Čempionų titulą apgynę „Dragūno“ rankininkai finale nepaliko šansų „Šviesai“
Lietuvos rankinio lygos čempionų taurė lieka Klaipėdoje. „Dragūno“ rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jau 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių „Dragūnas“ nusileidžia tik šalies rekordininkui – net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno „Granitui“. „Dragūnas“ šalies čempionate dominavo 2010-2015 ir 2017-2019 metais. Po to 4 metus iš eilės auksą laimėjo Vilniaus „Šviesa“, o pernai titulą iš sostinės komandos vėl paveržė uostamiesčio ekipa.
„Dragūno“ rankininkai per žingsnį nuo aukso, „Varsa“ iškovojo bronzą
Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir uostamiesčio komandą nuo aukso dabar skiria vos viena pergalė. Čempiono titulą ginantis „Dragūnas“ artimiausias rungtynes žais namuose. „Dragūnas“ svečiuose 37:32 (18:13) nugalėjo Vilniaus „Šviesą“ ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:0. Pirmas rungtynes namuose „Dragūnas“ laimėjo 26:24. „Drausmingiau žaidėm ir padarėm mažiau klaidų negu pirmose rungtynėse.
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Istorinis Panevėžio rankininkių triumfas ir įspūdinga premija iš merės rankų
Panevėžys švenčia istorinę pergalę – vietos „HC Kova“ rankininkės pirmą kartą tapo Lietuvos čempionėmis. Vos trečius metus gyvuojanti „HC Kova“ šį sezoną sukūrė neįtikėtiną istoriją – metų pradžioje laimėjo Lietuvos taurę, o šalies čempionate nukarūnavo pastaraisiais metais dominavusias varžoves. Už istorinį pasiekimą „HC Kova“ sulaukė ir įspūdingos piniginės premijos, kurią iškart po laimėto Lietuvos čempionių titulo įteikė Panevėžio miesto merė, buvusi rankininkė Loreta Masiliūnienė.
Naujo trenerio vedami „Dragūno“ rankininkai pergale pradėjo LRL finalą
Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl aukso medalių. Finalo serijoje iki trijų pergalių kaunasi čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir po metų pertraukos čempionės vardą siekianti susigrąžinti Vilniaus „Šviesa“. Pirmose finalo rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojai „Dragūno“ rankininkai namuose po permainingos kovos išplėšė pergalę 26:24 (12:14) ir apgynė savo namų tvirtovę.
Lietuvos rankinio lygos finale prognozuojama itin atkakli kova
Šiandien prasideda kova dėl Lietuvos rankinio lygos aukso. LRL finalo serijoje iki trijų pergalių susikaus čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus „Šviesa“. Abu finalininkai užėmė dvi pirmąsias vietas reguliariajame sezone.
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Kovą dėl bronzos pergale pradėjo sostinėje šeimininkavę „Varsos“ rankininkai
Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl bronzos medalių. Pirmose rungtynėse Alytaus „Varsa-Stronglasas“ svečiuose įtikinamai 36:30 (20:14) nugalėjo HC „Vilnių“ ir serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. Dzūkijos sostinės komanda Vilniuje šeimininkavo nuo pat susitikimo pradžios. Vienintelį kartą rezultatas buvo lygus 1:1 tik sužaidus pusantros minutės.
„HC Kova“ per žingsnį nuo aukso, „Eglės“ rankininkės laimėjo bronzą
Lietuvos moterų rankinio lygoje liko vienintelis neatsakytas klausimas – kas taps šalies čempionėmis. Finalo serijoje užtikrintai rungtyniaujanti Panevėžio „HC Kova“ įvarė į kampą trejų pastarųjų metų čempionę Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ komandą. Tuo tarpu Vilniaus „Eglės“ rankininkės jau džiaugiasi bronzos medaliais. Vos trečią sezoną stipriausioje šalies lygoje rungtyniaujanti „HC Kova“ yra per žingsnį nuo istorinio titulo.
LMRL finalo startas: drama Panevėžyje ir pergalingas įvartis su sirena
Lietuvos moterų rankinio lygoje prasidėjo finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio „HC Kova“ namuose po permainingos kovos minimaliu skirtumu 27:26 (15:11) išplėšė pergalę iš titulą ginančios Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ komandos ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. „Kovos“ rankininkės pirmavo beveik visų rungtynių metu ir 40 min.
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Lietuvos rankinio lygoje liko du pretendentai į titulą – finale „Dragūnas“ kovos su „Šviesa“
Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo finalo pora. Į finalą prasibrovė dvi pirmąsias vietas reguliariajame sezone užėmę klubai – čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus „Šviesa“. Finalo serija iki trijų pergalių prasidės gegužės 20 dieną.
Titulą ginanti „Garliava“ dėl aukso kovos su pirmą kartą į finalą patekusia „Kova“
Lietuvos moterų rankinio lygoje liko dvi pretendentės į čempionės titulą. Finalo serijoje iki trijų pergalių susikaus jau ketvirto titulo iš eilės siekianti Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ ir pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio „Kova“. Dėl bronzos medalių kovos Vilniaus „Eglė“ ir Kauno „Žalgiris“. Abiejose pusfinalio serijose iki dviejų pergalių prireikė lemiamų trečiųjų rungtynių.
Kauno „Žalgiris“ iškovojo Baltijos jūros moterų rankinio lygos nugalėtojų titulą
Kauno „Žalgirio“ rankininkės sekmadienį triumfavo moterų Baltijos jūros rankinio lygoje. Finale Garliavos sporto centre jos 26:22 (10:9) įveikė čempionės titulą gynusią „Cascada–HC Garliavos SM“ komandą. Rungtynes „Žalgiris“ pradėjo atsilikinėdamas 0:2, tačiau greitai perėmė iniciatyvą ir po atkaklios kovos į pertrauką išėjo minimaliai pirmaudamas 10:9. Lemiamu tapo sėkmingas kėlinio finišas.
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Vartininko įvarčių serija neišgelbėjo „HC Vilniaus“ rankininkų nuo pralaimėjimo čempionams
Lietuvos rankinio lygoje kovas pradėjo ir antroji pusfinalio pora – čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir po metų pertraukos tarp keturių geriausių patekęs HC „Vilnius“. Reguliariojo sezono nugalėtoju tapęs „Dragūnas“ iškart pateko į pusfinalį.
„Šviesos“ rankininkai užtikrinta pergale pradėjo LRL pusfinalį
Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo pusfinalio kovos. Pirmieji pusfinalio seriją iki dviejų pergalių pradėjo Vilniaus „Šviesa“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“. Reguliariajame sezone 2 vietą užėmę „Šviesos“ rankininkai turi aikštės pranašumą prieš laipteliu žemiau likusią Alytaus komandą ir tuo pasinaudojo.
Tik po pratęsimo paaiškėjo paskutinis Lietuvos rankinio lygos pusfinalio dalyvis
Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo visi keturi pusfinalio dalyviai, tęsiantys kovą dėl čempionų titulo. Paskutinis tarp keturių geriausiųjų pateko HC „Vilnius“. Lemiamose ketvirtfinalio serijos iki dviejų pergalių rungtynėse „Vilnius“ svečiuose tik po pratęsimo 39:38 (14:13, 29:29) palaužė Kauno „Granitą-Karį“ ir laimėjo seriją 2:1. Reguliariajame sezone 4 vietą užėmusios Kauno komandos ir laipteliu žemiau likusios Vilniaus ekipos dvikova buvo pati atkakliausiai ir mažiausiai nuspėjama.
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Lietuvių švilpukai fiksavo didžiausią staigmeną rankinio Čempionių lygos ketvirtfinalyje
EHF Čempionių lygoje paaiškėjo finalo ketverto dalyvės. Birželio 6-7 d. Budapešte vyksiančiame finalo ketverte rungtyniaus du Prancūzijos klubai „Metz“ ir „Brest-Bretagne“, Bukarešto CSM iš Rumunijos bei Dėro „Audi ETO“ iš Vengrijos. Didžiausią staigmeną ketvirtfinalyje pateikė Bukarešto CSM rankininkės.
LRL ketvirtfinalyje Vilniaus ir Kauno komandų dvikovoje prireiks lemiamų rungtynių
Lietuvos rankinio lygoje tęsiasi neįprasta serija – HC „Vilnius“ ir Kauno „Granitas-Karys“ tarpusavio rungtynėse šį sezoną laimi tik svečiuose rungtyniaujanti komanda. Taip buvo ne tik reguliariajame sezone, bet ir tęsiasi ketvirtfinalyje.
Prasidėjusiame LMRL pusfinalyje pergales iškovojo namuose žaidusios komandos
Lietuvos moterų rankinio lygoje prasidėjo pusfinalio kovos. Reguliariojo sezono nugalėtoja Vilniaus „Eglė“ pusfinalio serijoje iki dviejų pergalių susitinka su 4 vietoje likusia Kauno r. „Cascada-HC Garliava SM“, o 2 vietą užėmusi Panevėžio „Kova“ kaunasi su laipteliu žemiau likusiu Kauno „Žalgiriu“. Pusfinalį užtikrinta pergale pradėjo „Eglės“ rankininkės.
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Kelialapį į pusfinalį lėmė aidint finalinei sirenai pelnytas įvartis
Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo dar du pusfinalio dalyviai ir tapo žinomos trys iš keturių komandų, tęsiančių kovą dėl čempionų titulo. Prie tiesioginį kelialapį į pusfinalį iškovojusio reguliariojo sezono nugalėtojo Klaipėdos „Dragūno“, prisijungė dar dvi komandos, skirtingu keliu įveikusios ketvirtfinalio barjerą.
Stipriausią Europos klubą įveikęs Gerdas Babarskas: „Tai yra daugiausia, ką gali patirti karjeroje“
Lietuvos rankinio rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas įsirašė į „Bergischer“ klubo istoriją. Pagrindinis „Bergischer“ komandos gynybos ramstis daug prisidėjo prie istorinio klubo pasiekimo – patekimo į Vokietijos taurės turnyro finalą. Pusfinalyje „Bergischer“ sensacingai po baudinių serijos 31:30 įveikė „Magdeburg“ klubą.
Namuose atsirevanšavę vicečempionai išlygino ketvirtfinalio serijos rezultatą
Lietuvos vicečempionai Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ rankininkai nesudeda ginklų ir siekia pakartoti įspūdingą praėjusio sezono pasirodymą. „Pieno žvaigždės“ namuose po atkaklios kovos 31:28 (12:13) įveikė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą ir išlygino ketvirtfinalio serijos rezultatą 1:1. Pirmose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Alytaus ekipa namuose laimėjo 27:22 ir pergalės Pasvalyje atveju, galėjo prisijungti prie kelialapį į pusfinalį jau turinčio reguliariojo sezono nugalėtojo Klaipėdos „D...
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Neįtikėtina sensacija – Gerdas Babarskas su „Bergischer“ komanda pateko į Vokietijos taurės finalą
Lietuvos rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas padėjo „Bergischer“ klubui pirmą kartą istorijoje patekti į Vokietijos taurės turnyro finalą. Pusfinalyje „Bergischer“ rankininkai sensacingai įveikė ryškiu favoritu laikytą stipriausią praėjusio sezono Europos klubą „Magdeburg“. Tik šį sezoną į pirmąją Bundeslygą grįžusi ir Vokietijos čempionate vos 15 vietą užimanti „Bergischer“ komanda buvo laikoma aiškia finalo ketverto autsaidere ir jau vien „Bergischer“ patekimas tarp keturių geriausių komandų ...
Patirtis pranoko jaunystę – prasidėjusiame ketvirtfinalyje vilniečiai šeimininkavo Kaune
Lietuvos rankinio lygos ketvirtfinalyje kovas iki dviejų pergalių paskutiniai pradėjo Kauno „Granitas-Karys“ ir HC „Vilnius“. Šis ketvirtfinalis pasižymi tuo, jog jauniausiai visoje lygoje Kauno komandai teko vyriausia pagal amžių Vilniaus ekipa. Reguliariajame sezone 4 vietą užėmę kauniečiai prieš laipteliu žemiau finišavusius vilniečius turėjo aikštelės pranašumą, tačiau jį prarado jau po pirmų rungtynių.
Su Lietuvos moterų rankinio rinktine emocingai atsisveikinusi Rakauskienė: „Buvo daug ašarų“
Pasibaigęs 2026 m. Europos čempionato atrankos turnyras pasižymėjo ir dar viena pabaiga. Karjerą Lietuvos rinktinėje baigė viena labiausiai patyrusių rinktinės rankininkių 34 m. Rita Rakauskienė. Paskutinį kartą R. Rakauskienė nacionalinės komandos marškinėlius vilkėjo rungtynėse su Švedijos rinktine. Svečiuose vykusio susitikimo pabaigoje rungtynės buvo trumpam sustabdytos ir Lietuvos rinktinės senbuvė buvo išlydėta ovacijomis bei komandos draugių ir trenerių apkabinimais.
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LRL ketvirtfinalio favoritė „Šviesa“ turėjo vargo su autsaidere „Ūlos“ komanda
Lietuvos rankinio lygoje kovas ketvirtfinalyje pradėjo antroji pora. Reguliariajame LRL sezone 2 vietą iškovojusi Vilniaus „Šviesa“ namuose 40:35 (19:20) įveikė paskutinę 7 vietą užėmusią Varėnos „Ūlą“ ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. Nors „Šviesa“ yra laikoma ryškia ketvirtfinalio favorite, pirmose rungtynėse sostinės komanda pergalę iškovojo tik po labai atkaklios ir permainingos kovos.
Švedijos žvaigždės atsisveikino, o lietuvės padarė tai, ką pastebėjo rankinio pasaulis
Lietuvos moterų rankinio rinktinė šeštadienį baigė 2026 m. Europos čempionato atranką. 5-osios grupės 6-ojo turo rungtynėse lietuvės svečiuose 18:39 (9:20) neturėjo didesnių vilčių prieš švedes, kurios grupėje surinko maksimalų taškų skaičių (12). Šios rungtynės iš sportinės pusės didelės reikšmės jau neturėjo, bet jos tapo ypatingomis dviem rankinio legendoms – Jaminai Roberts ir Nathalie Hagman.