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Naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos >

Rankinis

Rankinio naujienos: čempionatai, klubai ir rinktinės

 

Rankinis – dinamiškas ir greitas sportas, populiarus visame pasaulyje. Sekite naujienas iš tarptautinių turnyrų, klubinių lygų ir Lietuvos rankinio rinktinės pasirodymus.

Rungtynių akimirka | rankinis.lt nuotr. Rungtynių akimirka | rankinis.lt nuotr.

Pergalingas čempionių startas ir pratęsta Garliavos pergalių serija LMRL

Rugsėjo 19 dieną Panevėžyje ir Kaune sužaistos 2026–2027 metų Lietuvos moterų rankinio lygos (LMRL) antrojo turo rungtynės. Pirmąją sezono pergalę iškovojo čempionių titulą ginanti Panevėžio „HC Kova“, įveikusi Klaipėdos „Dragūną“, o Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ pratęsė sėkmingą čempionato startą ir iškovojo antrąjį laimėjimą iš eilės, nugalėjusi Kauno „Žalgirį“. Panevėžyje vykusiame susitikime šeimininkės sulaukė atkaklaus Klaipėdos rankininkių pasipriešinimo.
Rankinis Prieš 12 val.
IHF / Kolektiff / Sasa Pahic Szabo nuotr. | Organizatorių nuotr. IHF / Kolektiff / Sasa Pahic Szabo nuotr. | Organizatorių nuotr.

Istorinis debiutas: Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė – devinta pasaulyje

Rugsėjo 16–20 dienomis Ispanijos mieste Granoljerse vyko 4-asis IHF rankinio vežimėliuose pasaulio čempionatas. Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė pirmąjį savo pasaulio čempionatą užbaigė pergalingai. Sekmadienį lietuviai 2:0 nugalėjo Libijos komandą ir užsitikrino 9-ąją vietą. Vos kiek ilgiau nei pusantrų metų gyvuojančiai komandai tai tapo istoriniu debiutu aukščiausio lygio turnyre. Čempionate Ispanijoje varžėsi 12 rinktinių iš šešių žemynų.
Rankinis Prieš 12 val.
„Granito-Kario“ ir „Omonoia 29M“ rungtynės | Evaldo Šemioto nuotr. „Granito-Kario“ ir „Omonoia 29M“ rungtynės | Evaldo Šemioto nuotr.

Triuškinama pergalė atvėrė „Granito“ rankininkams kelią į antrąjį Europos taurės etapą

Kauno „Granito-Kario“ rankininkai po penkerių metų pertraukos pateko į antrąjį EHF Europos taurės turnyro etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse kauniečiai su kaupu atsirevanšavo Nikosijos „Omonoia 29M“ klubui.
Rankinis Prieš 12 val.
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„Dragūno“ ir „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | Lietuvos rankinio lygos nuotr. „Dragūno“ ir „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | Lietuvos rankinio lygos nuotr.

Čempionai nestabdo: „Dragūnas“ trečias rungtynes iš eilės laimėjo dviženkliu skirtumu

Lietuvos rankinio lygoje (LRL) pergalių seriją pratęsė čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“. Trečiame ture „Dragūnas“ namuose 40:28 (19:14) nugalėjo Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą. Tai jau trečia iš eilės „Dragūno“ pergalė dviženkliu skirtumu. Pirmame ture klaipėdiečiai 36:23 sutriuškino Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą, antrame 40:30 pranoko Kauno „Granito-Kario“ ekipą. Lygi kova vyko tik pirmą rungtynių trečdalį. Sužaidus 23 min.
Rankinis 2026-09-20
IHF nuotr. | Organizatorių nuotr. IHF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Pasaulio čempionato krikštas: po atkaklių kovų su Egiptu ir Čile kelias dėl medalių baigėsi

Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė Ispanijoje vykstančiame 2026 metų Pasaulio čempionate pradėjo kovas D grupėje, kur pirmieji išbandymai iškart pareikalavo maksimalaus susikaupimo. Lietuviams teko nelengva užduotis jau pirmosiose turnyro rungtynėse susitikti su praėjusių metų pasaulio čempione Egipto rinktine, o vėliau lauke ir susitikimas su ambicinga Čilės komanda. Debiutas prieš pasaulio čempionus pareikalavo kantrybės Lengvo starto pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė nesulaukė.
Rankinis 2026-09-20
„Šviesos“ ir GSK rungtynės | Komandos nuotr. „Šviesos“ ir GSK rungtynės | Komandos nuotr.

Pergalės namuose nepakako: „Šviesos“ rankininkai iškrito iš Europos taurės turnyro

EHF Europos taurės turnyre Vilniaus „Šviesos“ rankininkams nepavyko įveikti pirmojo etapo. Atsakomosiose rungtynėse „Šviesa“ namuose 34:31 (17:14) nugalėjo Stambulo GSK komandą, tačiau to nepakako. Vilniečiai iš Turkijos buvo parsivežę septynių įvarčių deficitą, kai svečiuose pralaimėjo 37:44. Rungtynės Vilniuje klostėsi labai permainingai. 9 min.
Rankinis 2026-09-19
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„Granito-Kario“ ir „Dragūno“ rungtynės | Lietuvos rankinio lygos nuotr. „Granito-Kario“ ir „Dragūno“ rungtynės | Lietuvos rankinio lygos nuotr.

Lietuvos rankinio lygoje – dar viena užtikrinta čempiono „Dragūno“ pergalė

Lietuvos rankinio lygoje (LRL) antrą triuškinamą pergalę iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“. Antrajame ture uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40:30 (19:15) nugalėjo Kauno „Granito-Kario“ ekipą. Abi šio sezono pergales „Dragūnas“ pasiekė dviženkliu skirtumu. Pirmajame ture klaipėdiečiai 36:23 sutriuškino Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą. „Rezultatu esu patenkintas, bet dar yra nemažai dalykų, kuriuos reikia taisyti. Puolime dar darome per daug klaidų.
Rankinis 2026-09-17
„Dragūno“ ir „Pieno žvaigždžių“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Dragūno“ ir „Pieno žvaigždžių“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Čempiono titulą ginantys „Dragūno“ rankininkai sezoną pradėjo užtikrinta pergale

Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar keturios komandos. Trečio šalies čempiono titulo iš eilės siekiantis Klaipėdos „Dragūnas“ sezoną padėjo triuškinama pergale 36:23 (19:9) namuose prieš Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą. Sostinėje labai atkakliose vykusiose HC „Vilnius“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“ rungtynėse pergalę 31:28 (15:16) šventė svečiai. Namuose žaidę „Dragūno“ rankininkai dominavo nuo pat susitikimo pradžios.
Rankinis 2026-09-14
LNFAA nuotr. | Organizatorių nuotr. LNFAA nuotr. | Organizatorių nuotr.

Vilniuje į pasaulio čempionatą išlydėta Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė

Vilniaus gatvėje įsikūrusiame restorane „Etno dvaras“ išlydėta Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė, jau netrukus Ispanijoje pirmą kartą šalies istorijoje žaisianti IHF rankinio vežimėliuose pasaulio čempionate. Susitikime komandai palinkėta sėkmės, padėkota prie jos kelionės prisidėjusiems partneriams.
Rankinis 2026-09-14
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„Šviesos“ nuot. | Organizatorių nuotr. „Šviesos“ nuot. | Organizatorių nuotr.

Europos rankinio taurės turnyrą Lietuvos klubai pradėjo pralaimėjimais svečiuose, bet tikisi revanšo namuose

Prasidėjo EHF Europos taurės turnyras. Nuo pirmojo etapo kovas turnyre pradėjo Vilniaus „Šviesos“ ir Kauno „Granito-Kario“ rankininkai. Pirmose rungtynėse svečiuose Lietuvos komandos patyrė pralaimėjimus, tačiau abiejų komandų treneriai tikina, kad namuose tikisi revanšo ir kelialapių į kitą etapą. Rezultatyviose rungtynėse Turkijoje daugiau įmetė šeimininkai Labai rezultatyviame susitikime „Šviesos“ rankininkai 37:44 (16:20) pralaimėjo Stambulo GSK komandai.
Rankinis 2026-09-13
„Šviesos“ nuotr. | Organizatorių nuotr. „Šviesos“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Prasideda Europos rankinio taurės turnyras: lietuvių kelyje – aršių fanų vedami varžovai

Šeštadienį prasidedančiame EHF Europos taurės turnyre šį sezoną dalyvaus trys Lietuvos rankinio klubai. Nuo pirmojo etapo kovas Europos taurės turnyre pradės Vilniaus „Šviesa“ ir Kauno „Granitas-Karys“. Lietuvos čempionai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai pagal reitingą pateko į antrąjį etapą ir Europos taurės turnyre startuos spalį.
Rankinis 2026-09-12
„Šviesos“ ir „Granito-Kario“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Šviesos“ ir „Granito-Kario“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

LRL sezono starte – vicečempionų pergalė ir drebančios svečių kinkutės

Lietuvos rankinio lygos sezonas prasidėjo intriguojančiomis Vilniaus „Šviesos“ ir Kauno „Granito-Kario“ rungtynėmis. Namuose žaidę vilniečiai iškovojo sunkią pergalę 28:23 (13:11). Susitikimo pradžioje abi komandas kaustė startinis jaudulys. Pirmojo sezono įvarčio reikėjo laukti beveik 4 min., kai kauniečius į priekį išvedė rezultatyviausias praėjusio sezono LRL rankininkas Simas Butkus. Tuo tarpu vilniečiai įvarčių sąskaitą atidarė tik 7 min.
Rankinis 2026-09-10
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Rankinis vežimėliuose | Organizatorių nuotr. Rankinis vežimėliuose | Organizatorių nuotr.

Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė debiutuos pasaulio čempionate Ispanijoje

Rugsėjo 16-20 dienomis Ispanijos mieste Granoljerse startuoja IHF (Tarptautinės rankinio federacijos) rankinio vežimėliuose pasaulio čempionatas. Lietuvai jame atstovaus rinktinė, kuri pati gyvuoja vos kiek daugiau nei pusantrų metų. Nuo skambučio telefonu iki bronzos Vilniuje Lietuvos rankinis vežimėliuose prasidėjo beveik prieš du metus, kai komandos vadovas Paulius Glaska paskambino draugui, ilgamečiui rankinio treneriui Karoliui Kaladinskui, ir pasiūlė suburti rinktinę.
Rankinis 2026-09-10
„Šviesos“ nuotr. | Organizatorių nuotr. „Šviesos“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

LRL sezono uždanga kyla sostinėje: laukia principinis Europos taurės dalyvių mūšis

Rugsėjo 9 d. oficialiai startuoja 2026-2027 m. Lietuvos rankinio lygos (LRL) sezonas. Kaip ir praėjusį sezoną, dėl Lietuvos čempionato medalių kovos septynios komandos: čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“, vicečempionė Vilniaus „Šviesa“, prizininkė Alytaus „Varsa-Stronglasas“, taip pat HC „Vilnius“, Kauno „Granitas-Karys“, Pasvalio „Pieno žvaigždės“ ir Varėnos „Ūla“. Reguliariajame sezone kiekviena komanda sužais po 18 rungtynių.
Rankinis 2026-09-09
Klaipėdos „Dragūnas“ | rankinis.lt nuotr. Klaipėdos „Dragūnas“ | rankinis.lt nuotr.

Klaipėdos „Dragūnas“ trečius metus iš eilės iškovojo LRF Supertaurę

Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai pergalingai pradėjo naująjį sezoną. Klaipėdoje vykusiose LRF Supertaurės rungtynėse šalies čempionai 33:26 įveikė Vilniaus VHC „Šviesą“ ir šį trofėjų iškovojo trečius metus iš eilės. Rungtynių pradžioje vyko atkakli ir lygi kova. Komandoms apsikeičiant sėkmingomis atakomis, švieslentėje ne kartą degė lygus rezultatas, o nė vienai ekipai ilgą laiką nepavyko įgyti ryškesnės persvaros. Pirmojo kėlinio pabaigą sėkmingiau sužaidė aikštės šeimininkai.
Rankinis 2026-09-05
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Panevėžio „HC Kova“ | rankinis.lt nuotr. Panevėžio „HC Kova“ | rankinis.lt nuotr.

LRF moterų Supertaurė keliauja į Panevėžį

2026 m. Lietuvos rankinio federacijos (LRF) moterų Supertaurės laimėtoja tapo Panevėžio „HC Kova“ komanda. Klaipėdoje vykusiose permainingose ir atkakliose rungtynėse panevėžietės 27:24 įveikė Kauno raj. „CASCADA-HC Garliava SC“ rankininkes. Kova dėl pirmojo sezono trofėjaus buvo atkakli nuo pat rungtynių pradžios. Iniciatyva ne kartą keliavo iš vienų rankų į kitas, o abi komandos buvo įgijusios kelių įvarčių persvarą.
Rankinis 2026-09-05
„Dragūno“ nuotr. | Organizatorių nuotr. „Dragūno“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

„Dragūno“ rankininkai pergalingai pradėjo sezoną: triumfavo tarptautiniame turnyre

Rugpjūčio 14-16 dienomis Klaipėdoje vyko 26-asis tarptautinis rankinio turnyras, skirtas atminti pirmajam Lietuvos kariuomenės Dragūnų bataliono vadui, pulkininkui leitenantui Rimantui Baltušiui.
Rankinis 2026-08-19
EHF nuotr. | Organizatorių nuotr. EHF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos rankininkai po 26 metų pertraukos užsitikrino vietą Europos U20 čempionate

Skopjėje (Šiaurės Makedonija) savaitgalį baigėsi Europos U18 vaikinų rankinio čempionato I diviziono varžybos, kuriose Lietuvos jaunių rinktinė iškovojo sidabro medalius. Antrąją vietą užėmę lietuviai taip pat užsitikrino teisę žaisti 2028 metų Europos U20 čempionate. Į Europos jaunimo pirmenybes Lietuvos rinktinė sugrįš po 26 metų pertraukos. Turnyre Lietuvos jaunių komanda rungtyniavo A grupėje.
Rankinis 2026-08-12
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Burtų traukimo ceremonija | rankinis.lt nuotr. Burtų traukimo ceremonija | rankinis.lt nuotr.

Lietuvos klubai sužinojo varžovus EHF Europos taurės turnyre

EHF Europos taurės turnyre 2026-2027 m. sezone žais net šeši Lietuvos rankinio klubai – trys vyrų ir trys moterų. Tai rekordinis Lietuvos atstovų skaičius Europos turnyruose per visą istoriją, pakartotas po metų pertraukos. EHF būstinėje Vienoje ištraukus burtus, paaiškėjo Lietuvos komandų varžovai pirmame Europos taurės vyrų ir antrame moterų turnyro etapuose. Pirmą etapą praleis į antrą pagal reitingą iškart patekę Lietuvos čempionai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai.
Rankinis 2026-07-14
Lietuvos moterų rankinio rinktinė | rankinis.lt nuotr. Lietuvos moterų rankinio rinktinė | rankinis.lt nuotr.

Pasaulio čempionato atranką Lietuvos rankininkės pradės dvikova su belgėmis

Ištraukti 2027 m. pasaulio moterų rankinio čempionato atrankos turnyro burtai. Pirmame atrankos etape dalyvausiančios 8 rinktinės buvo suskirstytos į 4 poras. Į pirmą burtų krepšelį patekusios Lietuvos rankininkės kovą dėl kelialapio į planetos pirmenybes pradės dvikova su Belgijos rinktine. Pirmos rungtynės bus žaidžiamos Belgijoje šių metų spalio 21 arba 22 d., atsakomosios Lietuvoje spalio 24 arba 25 d. Šios poros nugalėtojos pateks į lemiamą atrankos etapą.
Rankinis 2026-07-14
Lietuvos rankininkai | rankinis.lt nuotr. Lietuvos rankininkai | rankinis.lt nuotr.

Lietuvos jaunimo rankinio rinktinė laimėjo Baltijos jūros šalių taurę

Lietuvos vaikinų U18 rinktinė triumfavo Tauragėje vykusiame Baltijos jūros šalių taurės turnyre. Karolio Bliuvo treniruojami jaunieji Lietuvos rankininkai pranoko Latvijos ir Suomijos rinktines. Pirmose rungtynėse Lietuvos rinktinė 29:22 įveikė Latvijos komandą. Nugalėtojams Ignas Gečionis pelnė 5 įvarčius, Orestas Siutelas, Osvaldas Valčiukas ir Tauras Pundinas prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius, Vitas Venckūnas ir Ugnius Saliamoris įmetė po 3 įvarčius.
Rankinis 2026-07-14
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EHF nuotr. | Organizatorių nuotr. EHF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Pripažinimas – varėniškiai vėl teisėjaus Europos rankinio čempionate

2026 m. gruodžio 3-20 d. vyksiančiame Europos moterų rankinio čempionate bus ir lietuviškų akcentų. Europos čempionato kovoms teisėjaus Tomas Barysas ir Povilas Petrušis. Varėniškiams tai bus jau antras Europos moterų čempionatas iš eilės.
Rankinis 2026-07-07
rankinis.lt nuotr. | Organizatorių nuotr. rankinis.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos U16 merginų rankinio rinktinė Europos čempionatą baigė pergale

Geteborge (Švedija) vykusiame atvirajame Europos U16 merginų rankinio čempionate Lietuvos rinktinė galutinėje įskaitoje užėmė 19-ąją vietą. Turnyrą lietuvės užbaigė pergalingai – paskutinėse rungtynėse jos rezultatu 27:21 (11:6) įveikė Turkijos bendraamžes. Grupių etape Lietuvos rankininkės minimaliu skirtumu 20:19 nugalėjo Čekijos rinktinę, tačiau vėliau 17:34 pralaimėjo Vengrijai, 18:32 nusileido Kroatijai ir 12:18 turėjo pripažinti Islandijos pranašumą.
Rankinis 2026-07-03
„Barcelonos“ rankininkai (EHF nuotr.) | Organizatorių nuotr. „Barcelonos“ rankininkai (EHF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Europos rekordininkai: Čempionų lygoje „Barcelona“ rankininkai triumfavo jau 13-ą kartą

„Barcelona“ klubas po metų pertraukos susigrąžino EHF Čempionų lygos nugalėtojo titulą. Čempionų lygos rekordininkas stipriausiu Europos klubu tapo jau 13 kartą ir dar labiau padidino neįtikėtiną atotrūkį nuo artimiausių persekiotojų. „FC Barcelona“ skelbia, kad tai yra jubiliejinis 50-asis skirtingų sporto šakų „Barcelona“ komandų iškovotas stipriausio Europos klubo titulas per visą istoriją.
Rankinis 2026-06-15
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Lietuvos rankinio apdovanojimai | Evaldo Šemioto nuotr. Lietuvos rankinio apdovanojimai | Evaldo Šemioto nuotr.

Nuleista istorinio sezono uždanga – apdovanoti Lietuvos čempionai ir geriausi rankininkai

Vilniuje vykę apdovanojimai vainikavo istorijos metraščius perrašiusį 2025-2026 m. Lietuvos rankinio lygos (LRL) ir Lietuvos moterų rankinio lygos (LMRL) sezoną. Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje taurės įteiktos Lietuvos čempionams bei prizininkams, taip pat paskelbti geriausi pasibaigusio sezono Lietuvos čempionatų rankininkai ir rankininkės. LRL čempionų titulą apgynė Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai.
Rankinis 2026-06-07
„Dragūno“ ir „Šviesos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Dragūno“ ir „Šviesos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Čempionų titulą apgynę „Dragūno“ rankininkai finale nepaliko šansų „Šviesai“

Lietuvos rankinio lygos čempionų taurė lieka Klaipėdoje. „Dragūno“ rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jau 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių „Dragūnas“ nusileidžia tik šalies rekordininkui – net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno „Granitui“. „Dragūnas“ šalies čempionate dominavo 2010-2015 ir 2017-2019 metais. Po to 4 metus iš eilės auksą laimėjo Vilniaus „Šviesa“, o pernai titulą iš sostinės komandos vėl paveržė uostamiesčio ekipa.
Rankinis 2026-05-28
„Varsos-Stronglaso“ ir „HC Vilniaus“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Varsos-Stronglaso“ ir „HC Vilniaus“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

„Dragūno“ rankininkai per žingsnį nuo aukso, „Varsa“ iškovojo bronzą

Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir uostamiesčio komandą nuo aukso dabar skiria vos viena pergalė. Čempiono titulą ginantis „Dragūnas“ artimiausias rungtynes žais namuose. „Dragūnas“ svečiuose 37:32 (18:13) nugalėjo Vilniaus „Šviesą“ ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2:0. Pirmas rungtynes namuose „Dragūnas“ laimėjo 26:24. „Drausmingiau žaidėm ir padarėm mažiau klaidų negu pirmose rungtynėse.
Rankinis 2026-05-24
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„HC Kovos“ ir „Cascados-HC Garliavos SC“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „HC Kovos“ ir „Cascados-HC Garliavos SC“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Istorinis Panevėžio rankininkių triumfas ir įspūdinga premija iš merės rankų

Panevėžys švenčia istorinę pergalę – vietos „HC Kova“ rankininkės pirmą kartą tapo Lietuvos čempionėmis. Vos trečius metus gyvuojanti „HC Kova“ šį sezoną sukūrė neįtikėtiną istoriją – metų pradžioje laimėjo Lietuvos taurę, o šalies čempionate nukarūnavo pastaraisiais metais dominavusias varžoves. Už istorinį pasiekimą „HC Kova“ sulaukė ir įspūdingos piniginės premijos, kurią iškart po laimėto Lietuvos čempionių titulo įteikė Panevėžio miesto merė, buvusi rankininkė Loreta Masiliūnienė.
Rankinis 2026-05-22
„Dragūno“ ir „Šviesos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Dragūno“ ir „Šviesos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Naujo trenerio vedami „Dragūno“ rankininkai pergale pradėjo LRL finalą

Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl aukso medalių. Finalo serijoje iki trijų pergalių kaunasi čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir po metų pertraukos čempionės vardą siekianti susigrąžinti Vilniaus „Šviesa“. Pirmose finalo rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojai „Dragūno“ rankininkai namuose po permainingos kovos išplėšė pergalę 26:24 (12:14) ir apgynė savo namų tvirtovę.
Rankinis 2026-05-21
Rungtynių akimirka | rankinis.lt nuotr. Rungtynių akimirka | rankinis.lt nuotr.

Lietuvos rankinio lygos finale prognozuojama itin atkakli kova

Šiandien prasideda kova dėl Lietuvos rankinio lygos aukso. LRL finalo serijoje iki trijų pergalių susikaus čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus „Šviesa“. Abu finalininkai užėmė dvi pirmąsias vietas reguliariajame sezone.
Rankinis 2026-05-20
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„HC Vilniaus“ ir „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „HC Vilniaus“ ir „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Kovą dėl bronzos pergale pradėjo sostinėje šeimininkavę „Varsos“ rankininkai

Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl bronzos medalių. Pirmose rungtynėse Alytaus „Varsa-Stronglasas“ svečiuose įtikinamai 36:30 (20:14) nugalėjo HC „Vilnių“ ir serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. Dzūkijos sostinės komanda Vilniuje šeimininkavo nuo pat susitikimo pradžios. Vienintelį kartą rezultatas buvo lygus 1:1 tik sužaidus pusantros minutės.
Rankinis 2026-05-18
„Žalgirio“ ir „Eglės“ rungtynės | Organizatorių nuotr. „Žalgirio“ ir „Eglės“ rungtynės | Organizatorių nuotr.

„HC Kova“ per žingsnį nuo aukso, „Eglės“ rankininkės laimėjo bronzą

Lietuvos moterų rankinio lygoje liko vienintelis neatsakytas klausimas – kas taps šalies čempionėmis. Finalo serijoje užtikrintai rungtyniaujanti Panevėžio „HC Kova“ įvarė į kampą trejų pastarųjų metų čempionę Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ komandą. Tuo tarpu Vilniaus „Eglės“ rankininkės jau džiaugiasi bronzos medaliais. Vos trečią sezoną stipriausioje šalies lygoje rungtyniaujanti „HC Kova“ yra per žingsnį nuo istorinio titulo.
Rankinis 2026-05-15
„HC Kovos“ ir „Cascados-HC Garliavos SC“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „HC Kovos“ ir „Cascados-HC Garliavos SC“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

LMRL finalo startas: drama Panevėžyje ir pergalingas įvartis su sirena

Lietuvos moterų rankinio lygoje prasidėjo finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio „HC Kova“ namuose po permainingos kovos minimaliu skirtumu 27:26 (15:11) išplėšė pergalę iš titulą ginančios Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ komandos ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. „Kovos“ rankininkės pirmavo beveik visų rungtynių metu ir 40 min.
Rankinis 2026-05-11
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Rankinis | Organizatorių nuotr. Rankinis | Organizatorių nuotr.

Lietuvos rankinio lygoje liko du pretendentai į titulą – finale „Dragūnas“ kovos su „Šviesa“

Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo finalo pora. Į finalą prasibrovė dvi pirmąsias vietas reguliariajame sezone užėmę klubai – čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus „Šviesa“. Finalo serija iki trijų pergalių prasidės gegužės 20 dieną.
Rankinis 2026-05-10
„Kovos“ ir „Žalgirio“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Kovos“ ir „Žalgirio“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Titulą ginanti „Garliava“ dėl aukso kovos su pirmą kartą į finalą patekusia „Kova“

Lietuvos moterų rankinio lygoje liko dvi pretendentės į čempionės titulą. Finalo serijoje iki trijų pergalių susikaus jau ketvirto titulo iš eilės siekianti Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ ir pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio „Kova“. Dėl bronzos medalių kovos Vilniaus „Eglė“ ir Kauno „Žalgiris“. Abiejose pusfinalio serijose iki dviejų pergalių prireikė lemiamų trečiųjų rungtynių.
Rankinis 2026-05-08
Kauno „Žalgiris“ iškovojo Baltijos jūros moterų rankinio lygos nugalėtojų titulą | rankinis.lt nuotr. Kauno „Žalgiris“ iškovojo Baltijos jūros moterų rankinio lygos nugalėtojų titulą | rankinis.lt nuotr.

Kauno „Žalgiris“ iškovojo Baltijos jūros moterų rankinio lygos nugalėtojų titulą

Kauno „Žalgirio“ rankininkės sekmadienį triumfavo moterų Baltijos jūros rankinio lygoje. Finale Garliavos sporto centre jos 26:22 (10:9) įveikė čempionės titulą gynusią „Cascada–HC Garliavos SM“ komandą. Rungtynes „Žalgiris“ pradėjo atsilikinėdamas 0:2, tačiau greitai perėmė iniciatyvą ir po atkaklios kovos į pertrauką išėjo minimaliai pirmaudamas 10:9. Lemiamu tapo sėkmingas kėlinio finišas.
Rankinis 2026-05-06
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Matas Laurikėnas | rankinis.lt nuotr. Matas Laurikėnas | rankinis.lt nuotr.

Vartininko įvarčių serija neišgelbėjo „HC Vilniaus“ rankininkų nuo pralaimėjimo čempionams

Lietuvos rankinio lygoje kovas pradėjo ir antroji pusfinalio pora – čempiono titulą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ ir po metų pertraukos tarp keturių geriausių patekęs HC „Vilnius“. Reguliariojo sezono nugalėtoju tapęs „Dragūnas“ iškart pateko į pusfinalį.
Rankinis 2026-05-02
„Šviesos“ ir „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Šviesos“ ir „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

„Šviesos“ rankininkai užtikrinta pergale pradėjo LRL pusfinalį

Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo pusfinalio kovos. Pirmieji pusfinalio seriją iki dviejų pergalių pradėjo Vilniaus „Šviesa“ ir Alytaus „Varsa-Stronglasas“. Reguliariajame sezone 2 vietą užėmę „Šviesos“ rankininkai turi aikštės pranašumą prieš laipteliu žemiau likusią Alytaus komandą ir tuo pasinaudojo.
Rankinis 2026-05-01
„Granito-Kario“ ir „HC Vilniaus“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Granito-Kario“ ir „HC Vilniaus“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Tik po pratęsimo paaiškėjo paskutinis Lietuvos rankinio lygos pusfinalio dalyvis

Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo visi keturi pusfinalio dalyviai, tęsiantys kovą dėl čempionų titulo. Paskutinis tarp keturių geriausiųjų pateko HC „Vilnius“. Lemiamose ketvirtfinalio serijos iki dviejų pergalių rungtynėse „Vilnius“ svečiuose tik po pratęsimo 39:38 (14:13, 29:29) palaužė Kauno „Granitą-Karį“ ir laimėjo seriją 2:1. Reguliariajame sezone 4 vietą užėmusios Kauno komandos ir laipteliu žemiau likusios Vilniaus ekipos dvikova buvo pati atkakliausiai ir mažiausiai nuspėjama.
Rankinis 2026-04-30
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Tomas Barysas ir Povilas Petrušis (EHF nuotr.) | Organizatorių nuotr. Tomas Barysas ir Povilas Petrušis (EHF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Lietuvių švilpukai fiksavo didžiausią staigmeną rankinio Čempionių lygos ketvirtfinalyje

EHF Čempionių lygoje paaiškėjo finalo ketverto dalyvės. Birželio 6-7 d. Budapešte vyksiančiame finalo ketverte rungtyniaus du Prancūzijos klubai „Metz“ ir „Brest-Bretagne“, Bukarešto CSM iš Rumunijos bei Dėro „Audi ETO“ iš Vengrijos. Didžiausią staigmeną ketvirtfinalyje pateikė Bukarešto CSM rankininkės.
Rankinis 2026-04-27
„HC Vilniaus“ ir „Granito-Kario“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „HC Vilniaus“ ir „Granito-Kario“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

LRL ketvirtfinalyje Vilniaus ir Kauno komandų dvikovoje prireiks lemiamų rungtynių

Lietuvos rankinio lygoje tęsiasi neįprasta serija – HC „Vilnius“ ir Kauno „Granitas-Karys“ tarpusavio rungtynėse šį sezoną laimi tik svečiuose rungtyniaujanti komanda. Taip buvo ne tik reguliariajame sezone, bet ir tęsiasi ketvirtfinalyje.
Rankinis 2026-04-26
„Kovos“ ir „Žalgirio“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Kovos“ ir „Žalgirio“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Prasidėjusiame LMRL pusfinalyje pergales iškovojo namuose žaidusios komandos

Lietuvos moterų rankinio lygoje prasidėjo pusfinalio kovos. Reguliariojo sezono nugalėtoja Vilniaus „Eglė“ pusfinalio serijoje iki dviejų pergalių susitinka su 4 vietoje likusia Kauno r. „Cascada-HC Garliava SM“, o 2 vietą užėmusi Panevėžio „Kova“ kaunasi su laipteliu žemiau likusiu Kauno „Žalgiriu“. Pusfinalį užtikrinta pergale pradėjo „Eglės“ rankininkės.
Rankinis 2026-04-24
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„Varsos-Stronglaso“ ir „Pieno žvaigždžių“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Varsos-Stronglaso“ ir „Pieno žvaigždžių“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Kelialapį į pusfinalį lėmė aidint finalinei sirenai pelnytas įvartis

Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo dar du pusfinalio dalyviai ir tapo žinomos trys iš keturių komandų, tęsiančių kovą dėl čempionų titulo. Prie tiesioginį kelialapį į pusfinalį iškovojusio reguliariojo sezono nugalėtojo Klaipėdos „Dragūno“, prisijungė dar dvi komandos, skirtingu keliu įveikusios ketvirtfinalio barjerą.
Rankinis 2026-04-23
„Bergischer“ klubo nuotr. | Komandos nuotr. „Bergischer“ klubo nuotr. | Komandos nuotr.

Stipriausią Europos klubą įveikęs Gerdas Babarskas: „Tai yra daugiausia, ką gali patirti karjeroje“

Lietuvos rankinio rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas įsirašė į „Bergischer“ klubo istoriją. Pagrindinis „Bergischer“ komandos gynybos ramstis daug prisidėjo prie istorinio klubo pasiekimo – patekimo į Vokietijos taurės turnyro finalą. Pusfinalyje „Bergischer“ sensacingai po baudinių serijos 31:30 įveikė „Magdeburg“ klubą.
Rankinis 2026-04-21
„Pieno žvaigždžių“ ir „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Pieno žvaigždžių“ ir „Varsos-Stronglaso“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Namuose atsirevanšavę vicečempionai išlygino ketvirtfinalio serijos rezultatą

Lietuvos vicečempionai Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ rankininkai nesudeda ginklų ir siekia pakartoti įspūdingą praėjusio sezono pasirodymą. „Pieno žvaigždės“ namuose po atkaklios kovos 31:28 (12:13) įveikė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą ir išlygino ketvirtfinalio serijos rezultatą 1:1. Pirmose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Alytaus ekipa namuose laimėjo 27:22 ir pergalės Pasvalyje atveju, galėjo prisijungti prie kelialapį į pusfinalį jau turinčio reguliariojo sezono nugalėtojo Klaipėdos „D...
Rankinis 2026-04-20
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Gerdas Babarskas („Bergischer“ nuotr.) | Organizatorių nuotr. Gerdas Babarskas („Bergischer“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Neįtikėtina sensacija – Gerdas Babarskas su „Bergischer“ komanda pateko į Vokietijos taurės finalą

Lietuvos rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas padėjo „Bergischer“ klubui pirmą kartą istorijoje patekti į Vokietijos taurės turnyro finalą. Pusfinalyje „Bergischer“ rankininkai sensacingai įveikė ryškiu favoritu laikytą stipriausią praėjusio sezono Europos klubą „Magdeburg“. Tik šį sezoną į pirmąją Bundeslygą grįžusi ir Vokietijos čempionate vos 15 vietą užimanti „Bergischer“ komanda buvo laikoma aiškia finalo ketverto autsaidere ir jau vien „Bergischer“ patekimas tarp keturių geriausių komandų ...
Rankinis 2026-04-19
„Granito-Kario“ ir „HC Vilniaus“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Granito-Kario“ ir „HC Vilniaus“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

Patirtis pranoko jaunystę – prasidėjusiame ketvirtfinalyje vilniečiai šeimininkavo Kaune

Lietuvos rankinio lygos ketvirtfinalyje kovas iki dviejų pergalių paskutiniai pradėjo Kauno „Granitas-Karys“ ir HC „Vilnius“. Šis ketvirtfinalis pasižymi tuo, jog jauniausiai visoje lygoje Kauno komandai teko vyriausia pagal amžių Vilniaus ekipa. Reguliariajame sezone 4 vietą užėmę kauniečiai prieš laipteliu žemiau finišavusius vilniečius turėjo aikštelės pranašumą, tačiau jį prarado jau po pirmų rungtynių.
Rankinis 2026-04-19
Rita Rakauskienė | Organizatorių nuotr. Rita Rakauskienė | Organizatorių nuotr.

Su Lietuvos moterų rankinio rinktine emocingai atsisveikinusi Rakauskienė: „Buvo daug ašarų“

Pasibaigęs 2026 m. Europos čempionato atrankos turnyras pasižymėjo ir dar viena pabaiga. Karjerą Lietuvos rinktinėje baigė viena labiausiai patyrusių rinktinės rankininkių 34 m. Rita Rakauskienė. Paskutinį kartą R. Rakauskienė nacionalinės komandos marškinėlius vilkėjo rungtynėse su Švedijos rinktine. Svečiuose vykusio susitikimo pabaigoje rungtynės buvo trumpam sustabdytos ir Lietuvos rinktinės senbuvė buvo išlydėta ovacijomis bei komandos draugių ir trenerių apkabinimais.
Rankinis 2026-04-17
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„Šviesos“ ir „Ūlos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr. „Šviesos“ ir „Ūlos“ rungtynės | rankinis.lt nuotr.

LRL ketvirtfinalio favoritė „Šviesa“ turėjo vargo su autsaidere „Ūlos“ komanda

Lietuvos rankinio lygoje kovas ketvirtfinalyje pradėjo antroji pora. Reguliariajame LRL sezone 2 vietą iškovojusi Vilniaus „Šviesa“ namuose 40:35 (19:20) įveikė paskutinę 7 vietą užėmusią Varėnos „Ūlą“ ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. Nors „Šviesa“ yra laikoma ryškia ketvirtfinalio favorite, pirmose rungtynėse sostinės komanda pergalę iškovojo tik po labai atkaklios ir permainingos kovos.
Rankinis 2026-04-16
Rungtynių akimirkos | „Stop“ kadras Rungtynių akimirkos | „Stop“ kadras

Švedijos žvaigždės atsisveikino, o lietuvės padarė tai, ką pastebėjo rankinio pasaulis

Lietuvos moterų rankinio rinktinė šeštadienį baigė 2026 m. Europos čempionato atranką. 5-osios grupės 6-ojo turo rungtynėse lietuvės svečiuose 18:39 (9:20) neturėjo didesnių vilčių prieš švedes, kurios grupėje surinko maksimalų taškų skaičių (12). Šios rungtynės iš sportinės pusės didelės reikšmės jau neturėjo, bet jos tapo ypatingomis dviem rankinio legendoms – Jaminai Roberts ir Nathalie Hagman.
Rankinis 2026-04-13
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