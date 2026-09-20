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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Vaitiekūnas neatsilaikė prieš serbą – Lietuvos rinktinė pralaimėjo visus keturis mačus

2026-09-20 19:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 19:06
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Niše (Serbija) baigėsi Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių.

Pijus Vaitiekūnas | Sauliaus Čirbos nuotr.

Niše (Serbija) baigėsi Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių.

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Nieko nelėmusiame ketvirtajame mače Pijus Vaitiekūnas (ATP-1689) per 70 minučių 2:6, 2:6 nusileido Ognjenui Miličiui (ATP-356). Serbija susitikimą laimėjo bendru rezultatu 4-0, o penkto mačo buvo atsisakyta.

Pirmajame sete lygi kova vyko 4 geimus, o vėliau serbas surengė spurtą 4:0. Antrajame sete P. Vaitiekūnas netgi pirmavo 2:0, bet po to momento pralaimėjo 6 geimus iš eilės.

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Šeštadienį pirmieji į „Čair“ arenos kortą žengė Edas Butvilas (ATP-194) ir Serbijos rinktinės lyderis Miomiras Kecmanovičius (ATP-61). Nors akivaizdžiu mačo favoritu buvo laikomas serbas, dvikova korte buvo itin dramatiška. E. Butvilas trečiajame sete netgi pirmavo 4:2, bet persvarą išbarstė ir patyrė nesėkmę 5:7, 6:1, 5:7.

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Antrajame vienetų mače susitiko Vilius Gaubas (ATP-119) ir Hamadas Medjedovičius (ATP-77). 1 valandą 27 minutes trukusiame mače serbas 6:4, 6:4 įveikė lietuvį ir laimėjo pirmą mačą per daugiau nei 3 mėnesius.

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Sekmadienį dvejetų mače Justas Trainauskas (ATP dvejetų-1276) ir P. Vaitiekūnas (ATP dvejetų-1372) planavo žaisti prieš M. Kecmanovičių (ATP dvejetų-896) ir Stefaną Latinovičių (ATP dvejetų-90). Visgi, kaip ir buvo tikėtasi, Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis pakeitė sudėtį ir į aikštę išleido V. Gaubą (ATP dvejetų-1020) bei E. Butvilą (ATP dvejetų-671). Lietuvos rinktinės lyderiai serbams metė rimtą iššūkį, bet po 2 valandų 16 minučių kovos turėjo pripažinti jų pranašumą rezultatu 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Serbai pateko į aukščiausios pasaulio grupės atranką. Lietuviai kitąmet sieks sugrįžti į I-ąją grupę.

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